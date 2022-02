Maya Fernández valoró a subsecretario Galo Eidelstein

Redes







El futuro funcionario ha recibido cuestionamientos por lo ocurrido en la Universidad ARCIS, y la próxima ministra de Defensa dijo que éste “merece todo mi respeto, tiene una trayectoria, un currículum”.

Santiago. 24/02/2022. “No me voy a referir a alguien que está al lado mío, merece todo mi respeto, tiene una trayectoria, un currículum y respeto la decisión del próximo Presidente de la República” (Gabriel Boric), fue la respuesta de la futura ministra de Defensa, Maya Fernández (Partido Socialista), ante consultas de periodistas por cuestionamientos al nombramiento de Galo Eidelstein (Partido Comunista) como subsecretario de Fuerzas Armadas.

La próxima ministra indicó que “después del 11 de marzo responderé eso, no me corresponde hoy, le corresponde al Presidente que va a asumir. Por respeto no me corresponde a mí habla sobre esa decisión”.

Eidelstein es cuestionado porque fue vicerrector de la Universidad ARCIS, la cual presentó problemas administrativos y financieros y tuvo que cerrar.

En círculos del Gobierno entrante, se sostuvo este día que el nombramiento de Galo Eidelstein “está a firme” y que lo ocurrido en ARCIS no tendría por qué afectar el nombramiento del futuro subsecretario.

Éste señaló ante la prensa que no tiene nada que defender y que “ya llegará el momento de aclarar”los emplazamientos que le hicieron.