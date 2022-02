La escalada en torno de situación en Ucrania

Redes







“Simplemente no nos dejaron la opción de actuar de otra manera”, dijo Vladimir Putin. “Hoy estoy autorizando fuertes sanciones adicionales” advirtió Joe Biden. Fuerzas Armadas rusas lograron inhabilitar 74 instalaciones de la infraestructura militar de Ucrania. China instó “a todas las partes a que ejerzan la moderación para evitar que la situación salga de control”.

“Rusia Today”. “DW”. “EFE”. 24/02/2022. El Presidente de Rusia, Vladímir Putin, comentó este jueves el inicio de la “operación militar especial” para la protección de Donbass y afirmó que antes de la misma “se crearon tantos riesgos en el aspecto de seguridad que era imposible reaccionar con otras medidas”. “Lo más importante es que sea claro que lo que pasa (en Ucrania) es una medida a la que nos vimos obligados. Simplemente no nos dejaron la opción de actuar de otra manera”, dijo el mandatario.

El mandatario ruso señaló que está “francamente, sorprendido” por la falta de progreso en las consultas con Occidente sobre las garantías de seguridad en Europa. “No avanzaron ni un milímetro en lo que respecta a ni una sola cuestión”, destacó. “Quiero subrayarlo una vez más: una medida a la que nos vimos obligados. Porque podían crear tantos riesgos para nosotros que no está claro cómo el país existiría”, destacó.

“Todos nosotros entendemos en qué mundo vivimos”, dijo el mandatario, agregando que se preparaban para “lo que está pasando ahora desde el punto de vista de restricciones y la política de sanciones”. Sin embargo, “Rusia sigue siendo una parte de la economía mundial y, en este sentido, dado que sigue siendo parte, no vamos a perjudicar al sistema en el que nos sentimos integrados”, reiteró. Respecto a las acciones de otros países, dijo que “nuestros socios deben entenderlo y no tener por objetivo sacarnos de este sistema”.

Dirigiéndose a los representantes del ámbito de los negocios en Rusia, Putin pidió que “traten lo que está pasando con el entendimiento y trabajen solidariamente con el Gobierno en la búsqueda de herramientas que apoyen la producción, economía, puestos de trabajo, pero partan de las realidades que surgen”.

El mandatario dijo que “por supuesto ve la tarea en garantizarles (a los empresarios) unas condiciones buenas, garantizarles más libertad”. “Está claro que no podemos pronosticar completamente riesgos geopolíticos, pero por supuesto ustedes tienen derecho a esperar que esta previsibilidad por parte del Gobierno esté clara y estable en las relaciones entre empresa y Gobierno”, subrayó.

Desde la noche del miércoles y este jueves, se supo de operaciones de los militares rusos y su tecnología bélica contra objetivos militares de Ucrania y se habló de repliegue de fuerzas ucranianas. No se reportaron ataques a zonas civiles. Muchos habitantes de zonas pro rusas se estaban refugiando en territorio ruso.

El Ministerio de Defensa de Rusia aseguró que las Fuerzas Armadas rusas apuntan a la infraestructura militar ucraniana y no están atacando a las tropas rendidas ni a la población civil.

La ofensiva de Biden, la OTAN y la UE contra Rusia

El presidente de Estados Unidos (EU), Joe Biden, habló este jueves acerca del operativo militar lanzado por Rusia para defender Donbass.

El mandatario estadounidense acusó a su homólogo ruso, Vladímir Putin, de ser “agresor” y resaltó: “Hemos sido transparentes con el mundo, hemos compartido evidencia desclasificada sobre los planes de Rusia, ciberataques y falsos pretextos”.

“Hoy estoy autorizando fuertes sanciones adicionales, y nuevas limitaciones sobre lo que se puede exportar a Rusia”, declaró el mandatario estadounidense. “Esto va a imponer un severo coste a la economía rusa tanto de forma inmediata como a lo largo del tiempo”, agregó. “Putin eligió la guerra. Ahora, él y su país van a sufrir las consecuencias”, reiteró y aseveró que las sanciones de EU van a “degradar su industria aeroespacial, incluido su programa espacial”.

En particular, Biden anunció sanciones contra varios bancos, con activos valorados en un billón de dólares, incluido el VTB, con 250.000 millones de dólares en activos.

“Cada activo que tienen será congelado”, resaltó.

Asimismo, el mandatario indicó que ha conseguido una postura coordinada con los líderes del Reino Unido, la Unión Europea y Japón. “Acabo de hablar con los líderes del G7 esta mañana y estamos total y completamente de acuerdo. Limitaremos la capacidad de Rusia para hacer negocios en dólares, euros, libras y yenes, para ser parte de la economía global”, señaló.

Otro objetivo de las sanciones estadounidenses son las compañías estatales rusas, cuyo acceso al mercado de deuda será bloqueado. Además, Washington restringirá la mitad de las importaciones tecnológicas, así como el comercio de ciertas mercancías, para prevenir la modernización de la industria rusa.

Además, Biden anunció un nuevo despliegue de fuerzas terrestres y aéreas en el flanco oriental de la OTAN, aunque reiteró que las tropas estadounidenses no participarían en un conflicto directo en Ucrania. “Nuestras fuerzas no participan ni participarán en el conflicto”, aseguró. “Nuestras fuerzas no van a Europa a luchar en Ucrania, sino a defender a nuestros aliados de la OTAN y a tranquilizar a esos aliados en el este”, subrayó.

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció un paquete de sanciones económicas “más grande y más severo” que Rusia “haya visto jamás”. Entre las medidas está el congelamiento de los activos de todos los principales bancos rusos, incluido el VTB, uno de los principales bancos universales de Rusia y el mayor en términos de capital autorizado, así como la prohibición de las operaciones en Reino Unido de la aerolínea Aeroflot, la compañía bandera de Rusia.

Tanto EU como varios países integrantes de la OTAN y la Unión Europea, iniciaron el miércoles acciones de boicot y castigo financiero, comercial y diplomático contra Rusia, sus empresas y bancas, medios de comunicación y empresarios.

Joe Biden resaltó que “nos coordinaremos con nuestros aliados de la OTAN para garantizar una respuesta fuerte y unida que disuada cualquier agresión contra la Alianza”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, informó este jueves que los miembros de la alianza militar han activado los planes de defensa colectivo y afirmó que Moscú “ha cerrado la puerta” para alcanzar una solución al conflicto por la vía diplomática.

“Les otorgan a nuestros jefes militares más autoridad para mover fuerzas y desplegar fuerzas cuando fuese necesario y, por supuesto, estos podrían ser también elementos de la fuerza de respuesta de la OTAN”, manifestó Stoltenberg en un discurso dedicado a la situación en Ucrania.

Sin embargo, el secretario general aseguró que la Alianza Atlántica no tiene planes de desplegar sus tropas en territorio de Ucrania: “No hay tropas de combate de la OTAN, no hay tropas de la OTAN en absoluto dentro de Ucrania. Y hemos declarado que no tenemos planes, ni intención de desplegar las tropas de la OTAN en Ucrania”, dijo.

Stoltenberg confirmó, además, que ha convocado una cumbre de los países miembros, la cual se celebrará en forma virtual este viernes 25 de febrero y contará con la participación de Finlandia y Suecia como invitados.

“Congelaremos los activos rusos en la UE y detendremos el acceso de los bancos rusos a nuestro mercado financiero”, agregó Von der Leyen. Esta acción, según la comisaria, tiene como objetivo “cobrar un alto precio en la capacidad del Kremlin para financiar la guerra”.

El presidente de España, Pedro Sánchez, escribió esta mañana en su perfil oficial de Twitter que su Gobierno “condena la agresión de Rusia a Ucrania y se solidariza con el Gobierno y el pueblo ucraniano”. Además, anunció que se encuentra en “estrecho contacto” con los miembros de la Unión Europea (UE) y la OTAN para “coordinar” una respuesta.

Tras la reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Sánchez ha realizado una declaración institucional en la que ha asegurado que “las violaciones contra el derecho internacional y contra la soberanía e integridad territorial de terceros no pueden quedar impunes”, además de avisar de que la situación actual acarreará consecuencias económicas, sobre todo en los mercados energéticos.

De manera muy parecida se pronunció el presidente de Francia, Emmanuel Macron, que en las últimas semanas ha apostado por una salida dialogada a la crisis. “Francia condena enérgicamente la decisión de Rusia de declarar la guerra a Ucrania. Rusia debe poner fin a sus operaciones militares de inmediato”, declaró Macron, que también se solidarizaba con Ucrania y manifestaba que “trabaja con sus socios y aliados para poner fin a la guerra”.

El canciller alemán, Olaf Scholz, calificó la operación militar rusa de “flagrante violación del derecho internacional” y de “un día terrible para Ucrania y un día oscuro para Europa”. También mostró su solidaridad con Ucrania y su apuesta por la coordinación con sus aliados.

China hizo un llamamiento a todas las partes a mantenerse mesuradas y evitar que la situación se salga de control. “Instamos a todas las partes a que ejerzan la moderación para evitar que la situación salga de control”, fueron las palabras de la portavoz diplomática china Hua Chunying a los periodistas.

Pekín aboga por no cerrar las puertas a la paz y seguir comprometidos con el diálogo y la negociación, agregó la funcionaria, afirmando que la situación entre Ucrania y Rusia refleja un trasfondo histórico complejo.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, llamó a poner fin de “inmediato” a las hostilidades y dijo que “esta acción militar viola claramente el Derecho Internacional y pone en riesgo las vidas de innumerables civiles”.

Así, ha señalado que “la protección de la población civil debe ser una prioridad” y que “el uso de armas y explosivos en zonas pobladas debe ser evitado a toda costa”.

También manifestó que a la par de las acciones militares hay en marcha “una guerra de información” y ha valorado que “es particularmente crucial en estos momentos que se siga supervisando de cerca e intentando verificar los informes sobre violaciones de los derechos humanos”.

FFAA rusas inhabilitaron 74 instalaciones ucranianas

El Ministerio de Defensa de Rusia señaló este jueves que las Fuerzas Armadas lograron inhabilitar tras sus ataques 74 instalaciones de la infraestructura militar de Ucrania, entre ellas 11 aeródromos, tres puestos de mando, un puesto de operación de la Armada ucraniana y 18 estaciones de radar de los complejos de defensa antiaérea S-300 y Buk-M1.

Además, fue derribado un helicóptero de combate y cuatro drones Bayraktar TB2, declaró el portavoz del Ministerio, Ígor Konashénkov.

Konashénkov afirmó que un avión Su-25 de las Fuerzas Aeroespaciales rusas se estrelló debido a un error de pilotaje. El piloto logró eyectarse.

“Todas las operaciones asignadas a los grupos de tropas de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia para la jornada fueron completadas con éxito”, afirmó Konashénkov.

Al mismo tiempo, indicó que “principalmente grupos armados de nacionalistas oponen resistencia” en las regiones donde se registran combates. Mientras tanto, los integrantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania “tratan de eludir enfrentamientos y acuerdan corredores para la salida sin armas de la zona de operación”.

De acuerdo con sus palabras, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, instruyó tratar con respeto a los militares ucranianos.

“En la orden se subraya: ‘teniendo en cuenta que los militares de la Fuerzas Armadas de Ucrania, a diferencia de nacionalistas, prestaron juramento al pueblo ucraniano y obedecieron órdenes, tratarlos con respeto’. Elaborar la creación de corredores de seguridad para la salida de los militares ucranianos que depusieron armas en las regiones de la realización de la operación para (que vayan con) sus familias”, afirmó Konashénkov.

El Ministerio de Defensa de Rusia hizo hincapié en que los militares rusos no llevan a cabo ofensivas contra las ciudades del país vecino, señalando que los únicos blancos son destacamentos de tropas ucranianas.

Se han reportado 57 muertos y más de 150 heridos por los ataques militares.

Se informó que EU va a desplegar 7 mil soldados más en Alemania, en el marco de acciones de la OTAN.

Inicio de la operación

Rusia inició una “operación militar especial”, con el objetivo de blancos militares ucranianos, en defensa de la región rebelde Donbass, llegando a una alta tensión en esa zona.

El presidente ruso, Vladímir Putin, indicó este jueves que “he tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial”, explicando que el objetivo del operativo es “proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años”, en referencia al Gobierno ultraconservador de Ucrania.

“Para ello -dijo- nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia”.

Hace unos días, Rusia había reconocido oficialmente a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, regiones pro rusas y con habitantes que rechazan al régimen ucraniano. En ese marco, el mandatario ruso indicó que “no se puede mirar todo lo que está ocurriendo allí (en Donbass) sin compasión, simplemente era imposible tolerarlo todo por más tiempo”. Añadió que “era necesario detener inmediatamente esta pesadilla, el genocidio contra los millones de personas que viven allí y que solo esperan a Rusia, solo te esperan a ti y a mí”, dijo, dirigiéndose al pueblo ruso.

Enfatizó: “Fueron estas aspiraciones, los sentimientos y el dolor de la gente los principales motivos para que tomáramos la decisión de reconocer a las Repúblicas Populares de Donbass”.

Putin subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe “con firmeza y de inmediato” y señaló que “las Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia”. Asimismo, subrayó que “Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano” y que a las autoridades del país “no se les ha dejado otra opción” para proteger el pueblo ruso. Esto, en clara alusión a la intención de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) de expandirse militarmente hacia la frontera de Ucrania con Rusia y, entre otras cosas, instalar misiles de procedencia estadounidense.

Vladimir Putin señaló que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. Dijo: “Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, no vamos a imponer nada a nadie por la fuerza”. Agregó que Rusia no permitirá que Ucrania tenga armas nucleares.

El jefe de Estado explicó que la operación militar rusa se llevará a cabo en defensa propia contra quienes habían tomado a Ucrania como “rehén”. “Los acontecimientos de hoy no están relacionados con el deseo de atentar contra los intereses de Ucrania y del pueblo ucraniano, sino con la protección de la propia Rusia frente a quienes han tomado a Ucrania como rehén y tratan de utilizarla contra nuestro país y su pueblo”, dijo.

El presidente se dirigió al pueblo ucraniano y reafirmó que las acciones de Moscú son de “autodefensa frente a las amenazas” que se le plantean y “frente a una calamidad aún mayor que la actual”. “Por muy difícil que sea, les pido que lo entiendan y hagan un llamamiento a la cooperación para pasar cuanto antes esta trágica página y avanzar juntos, sin permitir que nadie interfiera en nuestros asuntos, en nuestras relaciones, sino construyéndolas de forma independiente, de modo que se creen las condiciones necesarias para superar todos los problemas y, a pesar de la existencia de fronteras estatales, fortalecernos desde dentro como una sola entidad”, afirmó.

Al mismo tiempo, recordó el derecho de las naciones a la autodeterminación. “Ni en el momento de la creación de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), ni después de la Segunda Guerra Mundial, nadie preguntó nunca a los habitantes de estos territorios o de los que conforman la actual Ucrania cómo querían organizar sus vidas. Nuestra política se basa en la libertad”, declaró Putin, añadiendo que se trata de la libertad de cada uno “para determinar su propio futuro y el de sus hijos”.

“Y consideramos importante que todos los pueblos que viven en el territorio de la actual Ucrania puedan ejercer este derecho: el derecho a elegir. Todos los que quieran”, manifestó.

Gobierno de Ucrania cortó relaciones diplomáticos con los rusos

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, anunció este jueves que Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia. “Hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piensen lo que piensen en Moscú”, declaró Zelenski, en respuesta a la operación militar especial de Rusia emprendida en Donbass.

“Rusia ha atacado a nuestro Estado de forma vil, de forma suicida en la madrugada, al igual que hizo la Alemania fascista durante la Segunda Guerra Mundial”, subrayó el presidente ucraniano, al agregar que “Rusia está en el camino del mal”.