EN LA HORA. Rusia inició “operación militar especial” en defensa de Donbass

“Rusia Today”. Agencias. 24/02/2022. Rusia inició una “operación militar especial”, con el objetivo de blancos militares ucranianos, en defensa de la región rebelde Donbass, llegando a una alta tensión en esa zona.

El presidente ruso, Vladímir Putin, indicó este jueves que “he tomado la decisión de llevar a cabo una operación militar especial”, explicando que el objetivo del operativo es “proteger a las personas que han sido objeto de abusos y genocidio por parte del régimen de Kiev durante ocho años”, en referencia al Gobierno ultraconservador de Ucrania.

“Para ello -dijo- nos esforzaremos por desmilitarizar y desnazificar Ucrania. Y también para llevar ante la justicia a quienes han cometido numerosos y sangrientos crímenes contra la población civil, incluidos los ciudadanos de la Federación de Rusia”.

Hace unos días, Rusia había reconocido oficialmente a las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, regiones pro rusas y con habitantes que rechazan al régimen ucraniano. En ese marco, el mandatario ruso indicó que “no se puede mirar todo lo que está ocurriendo allí (en Donbass) sin compasión, simplemente era imposible tolerarlo todo por más tiempo”. Añadió que “era necesario detener inmediatamente esta pesadilla, el genocidio contra los millones de personas que viven allí y que solo esperan a Rusia, solo te esperan a ti y a mí”, dijo, dirigiéndose al pueblo ruso.

Enfatizó: “Fueron estas aspiraciones, los sentimientos y el dolor de la gente los principales motivos para que tomáramos la decisión de reconocer a las Repúblicas Populares de Donbass”.

Putin subrayó que las circunstancias exigen que Moscú actúe “con firmeza y de inmediato” y señaló que “las Repúblicas Populares de Donbass han solicitado la ayuda de Rusia”. Asimismo, subrayó que “Rusia no puede existir con una amenaza constante que emana del territorio ucraniano” y que a las autoridades del país “no se les ha dejado otra opción” para proteger el pueblo ruso. Esto, en clara alusión a la intención de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) de expandirse militarmente hacia la frontera de Ucrania con Rusia y, entre otras cosas, instalar misiles de procedencia estadounidense.

Vladimir Putin señaló que Rusia no pretende ocupar Ucrania, sino que buscará su desmilitarización. Dijo: “Nuestros planes no incluyen la ocupación de territorios ucranianos, no vamos a imponer nada a nadie por la fuerza”. Agregó que Rusia no permitirá que Ucrania tenga armas nucleares.

El jefe de Estado explicó que la operación militar rusa se llevará a cabo en defensa propia contra quienes habían tomado a Ucrania como “rehén”. “Los acontecimientos de hoy no están relacionados con el deseo de atentar contra los intereses de Ucrania y del pueblo ucraniano, sino con la protección de la propia Rusia frente a quienes han tomado a Ucrania como rehén y tratan de utilizarla contra nuestro país y su pueblo”, dijo.

El presidente se dirigió al pueblo ucraniano y reafirmó que las acciones de Moscú son de “autodefensa frente a las amenazas” que se le plantean y “frente a una calamidad aún mayor que la actual”. “Por muy difícil que sea, les pido que lo entiendan y hagan un llamamiento a la cooperación para pasar cuanto antes esta trágica página y avanzar juntos, sin permitir que nadie interfiera en nuestros asuntos, en nuestras relaciones, sino construyéndolas de forma independiente, de modo que se creen las condiciones necesarias para superar todos los problemas y, a pesar de la existencia de fronteras estatales, fortalecernos desde dentro como una sola entidad”, afirmó.

Al mismo tiempo, recordó el derecho de las naciones a la autodeterminación. “Ni en el momento de la creación de la URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas), ni después de la Segunda Guerra Mundial, nadie preguntó nunca a los habitantes de estos territorios o de los que conforman la actual Ucrania cómo querían organizar sus vidas. Nuestra política se basa en la libertad”, declaró Putin, añadiendo que se trata de la libertad de cada uno “para determinar su propio futuro y el de sus hijos”.

“Y consideramos importante que todos los pueblos que viven en el territorio de la actual Ucrania puedan ejercer este derecho: el derecho a elegir. Todos los que quieran”, manifestó.

Gobierno de Ucrania cortó relaciones diplomáticos con los rusos

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, anunció este jueves que Ucrania rompió las relaciones diplomáticas con Rusia. “Hemos roto las relaciones diplomáticas con Rusia. Ucrania se defiende y no renunciará a su libertad, piensen lo que piensen en Moscú”, declaró Zelenski, en respuesta a la operación militar especial de Rusia emprendida en Donbass.

“Rusia ha atacado a nuestro Estado de forma vil, de forma suicida en la madrugada, al igual que hizo la Alemania fascista durante la Segunda Guerra Mundial”, subrayó el presidente ucraniano, al agregar que “Rusia está en el camino del mal”.

La reacción de Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden calificó de “ataque no provocado e injustificado contra Ucrania la operación militar especial” de Rusia para defender Donbass.

“El presidente Putin ha elegido una guerra premeditada que traerá una pérdida catastrófica de vidas y sufrimiento humano”, declaró Biden a través de un comunicado.

“Solo Rusia es responsable de la muerte y destrucción que traerá este ataque, y Estados Unidos y sus aliados y socios responderán de manera unida y decisiva. El mundo exigirá responsabilidades a Rusia”, sostuvo el mandatario estadounidense.

Biden prometió dirigirse a su nación este jueves para anunciar “consecuencias adicionales” que Estados Unidos y sus aliados planean imponer a Rusia por “este acto innecesario de agresión contra Ucrania y la paz y la seguridad mundiales”. Tanto EU como varios países integrantes de la OTAN y la Unión Europea, iniciaron el miércoles acciones de boicot y castigo financiero, comercial y diplomático contra Rusia, sus empresas y bancas, medios de comunicación y empresarios.

Joe Biden resaltó que “nos coordinaremos con nuestros aliados de la OTAN para garantizar una respuesta fuerte y unida que disuada cualquier agresión contra la Alianza”.