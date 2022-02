Rusia: Que medios digan cuándo será la invasión a Ucrania

Redes







“Una petición a los medios de desinformación estadounidenses y británicos Bloomberg, The New York Times, The Sun, etc.: anuncien el horario de nuestras ‘invasiones’ para este año. Quisiéramos planificar las vacaciones”, puso en RRSS la vocera de la Cancillería de Rusia, María Zajárova. “¿Qué clase de inteligencia es ésta? ¿Qué clase de vergüenza es ésta?”, sostuvoZajárova.

“Rusia Today”. Moscú. 16/02/2022. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajárova, se dirigió este miércoles a los “medios de desinformación” de Estados Unidos y el Reino Unido, pidiendo que anuncien el horario de las “invasiones” rusas para 2022, especialmente en el caso de Ucrania.

“Una petición a los medios de desinformación estadounidenses y británicos Bloomberg, The New York Times, The Sun, etc.: anuncien el horario de nuestras ‘invasiones’ para este año. Quisiéramos planificar las vacaciones”, escribió Zajárova en las redes sociales.

El pasado viernes, Bloomberg anunció la fecha de la “invasión” rusa en Ucrania, fijándola para este martes 15 de febrero, citando “funcionarios familiarizados con el asunto”. A principios del mes, el medio directamente anunció la supuesta invasión, al publicar por error el titular “Rusia invade Ucrania”, que fue retirado de la página Web más de media hora después.

Mientras, el 4 de febrero, The New York Times había sugerido, citando “una evaluación del alto mando militar de Ucrania”, que las tropas rusas “parecen estar en las fases finales de los preparativos para una acción militar” contra el país vecino.

Estos días incluso se ha dado a conocer la hora exacta de la eventual agresión rusa contra Ucrania: las 3:00 de la madrugada, hora de Kiev (1:00 GMT), de este miércoles 16 de febrero, según puntualmente informó The Sun. A falta del ataque del Kremlin, el tabloide británico introdujo cambios en su artículo para aclarar que la noche transcurrió sin incidentes ni guerras.

“El cielo frío y despejado de la capital, Kiev, cuyos habitantes se habían preparado para un ataque aéreo, permaneció en silencio, salvo por el paso de los vuelos comerciales”, constató el diario, para agregar que a la hora sugerida por las “fuentes de inteligencia estadounidense” no pasó nada “mientras Putin seguía manteniendo a Occidente en vilo”.

Inicialmente, The Sun indicó las 3:00 de la madrugada como la hora “más probable de la orden de Putin” para atacar a Ucrania y afirmó que, según sus fuentes, Rusia “casi seguro” invadiría el país vecino “desde múltiples puntos”, incluidos el flanco sureño, oriental y norte. La misma hora de la “invasión rusa” también fue aventurada por otro tabloide británico, The Mirror.

El Kremlin aconseja poner las alarmas para no perder ninguna “invasión” suya.

Ante estas informaciones, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, aconsejó de forma irónica a los ucranianos que pongan sus alarmas para la hora “exacta” vaticinada como el momento en que tendrá lugar una eventual invasión rusa. “Será mejor que pongan sus alarmas para esa hora y lo vean por sí mismos”, dijo Peskov a RIA Novosti el martes, interpelado sobre si los ucranianos tienen que preocuparse esta jornada o pueden dormir tranquilamente.

El portavoz presidencial también confesó ante la prensa que Vladímir Putin “en ocasiones incluso bromea pidiendo que averigüen si publican la hora precisa” de la “agresión rusa”. Ahora que lo han hecho, solo falta “el horario” anual, como señaló Zajárova.

Una vergüenza declaraciones de funcionarios de EU

María Zajárova, también tachó de “vergüenza” las declaraciones de altos funcionarios estadounidenses sobre los planes de Rusia de invadir a Ucrania.

“¿Pero qué nivel es este? ¿Quién ejecuta todo esto? ¿Es este un gran país con armas nucleares? ¿Y este es el líder del mundo libre actual? ¿Esta es la democracia avanzada que debería iluminar el camino a todos los demás? ¿De dónde sacan este tipo de datos, en base a los cuales urden este tipo de declaraciones oficiales de sus representantes?”, afirmó la alta diplomática en una entrevista al canal Zvezda.

Asimismo, la vocera recordó que, en medio de las actuales tensiones, las autoridades ucranianas, que a lo largo de los últimos años decían que sufrían de una “agresión” rusa, han constatado en repetidas ocasiones que no observan indicios de que vaya a producirse ninguna ofensiva por parte de Moscú. En este sentido, Zajárova evocó la petición de Kiev a sus “tutores occidentales” para que moderen sus insinuaciones alarmistas, que perjudican a la economía del país.

Sin embargo, Washington no tiene reparos en aprovecharse de la situación para “enfrentar a los países y a los pueblos entre sí, para condenar a la gente al sufrimiento, solo para complacer su propio ego”, lamentó la portavoz.

Zajárova se mostró sorprendida de que los servicios de inteligencia hayan llegado “tan lejos” como “para proporcionar a su propio Presidente datos tan distorsionados y falsificados”. “Todos, (Jen) Psaki, (Net) Price, (Antony) Blinken, (Jake) Sullivan y (Victoria) Nuland, salieron uno tras otro y hablaron de los datos de inteligencia que tenían a mano. ¿Qué clase de inteligencia es ésta? ¿Qué clase de vergüenza es ésta?”, se preguntó la alta funcionaria.

Ataque en cualquier momento

Mientras, la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, reiteró este miércoles en rueda de prensa que “un ataque podría llegar en cualquier momento”. Según declaró, la ofensiva vendría precedida de “un pretexto fabricado”.

En este sentido, la alta funcionaria sugirió una variedad de posibles tácticas: “afirmaciones de provocaciones en la región de Donbass, reportes falsos de medios estatales, videos falsos, acusaciones falsas sobre (el uso) de las armas químicas o reportes de ataques a soldados rusos”.

Al mismo tiempo, la portavoz cuestionó el repliegue anunciado por Rusia de sus soldados desde las regiones fronterizas con Ucrania, una vez completados sus ejercicios, y señaló que “las tropas rusas permanecen concentradas de forma muy amenazante en la frontera” con el país vecino.

Entretanto, el Ministerio de Defensa de Rusia informó esta jornada que la técnica militar de las fuerzas del Distrito Militar del Sur empezó a salir de Crimea rumbo a sus guarniciones de origen. Este martes se anunció también que dicho Distrito y el del Oeste habían procedido a enviar a sus efectivos de vuelta a sus cuarteles.

Las especulaciones sobre una supuesta invasión rusa de Ucrania se han venido intensificandoen Occidente en las últimas semanas, pese a ser rechazadas reiteradamente por Moscú. Los reportes de un inminente ataque han sido refutados también por las autoridades ucranianas.

El pasado viernes, Politico reportó, con referencia a informantes anónimos, que el presidente de EE.UU., Joe Biden, durante una videoconferencia con aliados de la OTAN señaló al 16 de febrero como el día de inicio de la invasión rusa. Por su parte, Bloomberg publicó una nota donde aseveraba, citando a “funcionarios familiarizados con el asunto”, que Rusia podría lanzar una guerra contra Ucrania este martes 15 de febrero.

En medio del alarmismo mediático, decenas de países de todo el mundo recomendaron en los últimos días a sus ciudadanos abandonar el territorio ucraniano.