Teillier: “Ninguna ‘exigencia’ del PC ha mediado en nominaciones”

Redes







El presidente del Partido Comunista desmintió varias informaciones y especulaciones aparecidas en medios de prensa respecto a designaciones de ministros y subsecretarios del futuro Gobierno. Enfatizó que “los partidos o los ministros, no serán dueños de los ministerios”, insistiendo en que lo central será “el cumplimiento del programa”. Recalcó: “Tanto ministerios como subsecretarías, dan cuenta de una integración bien proporcionada de las fuerzas políticas e independientes, sin cuoteo mediante, lo que ya es notorio y distinto a otros gobiernos”. Sobre que habría pedido reunión con Gabriel Boric para tratar asunto de designaciones, precisó: “Es lo contrario. El Presidente electo me ha pedido conversar sobre temas muy puntuales”. Valoró positivamente el encuentro en El Cañaveral y dijo que va caminando la instalación de la futura administración. Informó que habrá reuniones bilaterales de ministras y ministros con partidos políticos integrantes del equipo ministerial.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 30/01/2022. Quisiera partir desmenuzando versiones de prensa aparecidas en estas 48 horas, es importante para aterrizar más certezas que especulaciones. En un Portal informativo se dio por hecho que usted le pidió una reunión al Presidente electo, Gabriel Boric, para expresarle la molestia por la composición del gabinete. ¿Eso es cierto? De ser cierto, ¿puede reseñar algo del contenido de esa conversación?

Es lo contrario. El Presidente electo me ha pedido conversar sobre temas muy puntuales. La verdad, los alcances a cualquier materia se hacen colectivamente en la reunión de presidentes y presidentas de Apruebo Dignidad, primero con el equipo de instalación y luego con el equipo político del gabinete. Ahora, esto va a cambiar a partir de marzo, en que estas reuniones se harán extensivas a todos los partidos representados en el gabinete.

Un medio indicó que el Partido Comunista “obligó” a Gabriel Boric a atrasar la nominación de subsecretarios. Que el PC quería “contrapeso” en el Ministerio de Hacienda, que quiere más subsecretarios que el Partido Socialista, que el PC es parte del reclamo de varias organizaciones de Apruebo Dignidad dada la composición del equipo ministerial.

Ese medio de comunicación falta notablemente a la ética periodística al mentir descaradamente, el anticomunismo parece que lo desquiciara. En Apruebo Dignidad, y por cierto el PC, apoyamos al Presidente en su decisión de formar un gabinete de amplitud. Es sabido que la decisión sobre los subsecretarios ya está tomada hace un par de días. Se dieron a conocer algunos en la reunión de El Cañaveral. Y ninguna “exigencia” del PC ha mediado en esas nominaciones, ni en las que se van a dar a conocer el martes. Ahora, en cuanto a la presencia socialista, basta saber sumar para darse cuenta que en el Gobierno la presencia de AD es mayoritaria. También se habla de la relevancia de los ministerios a cargo de personeros socialistas; lo único que puedo decir es que les vaya bien en su compromiso de contribuir al cumplimiento del programa.

¿Cuál fue la valoración en el Pleno del Comité Central sobre el nuevo gabinete? ¿Es cierto que hubo reparos, reticencias, cuestionamientos?

En general fue valorado. La presencia PC fue saludada con entusiasmo, Camila Vallejo en el Ministerio Secretaría General de Gobierno, integrando el Comité Político, Jaennette Jara en el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y Flavio Salazar en el Ministerio de Ciencias y Tecnología. Ahora, en una reunión en la que participan cerca de 100 personas durante todo un día, se discuten distintas posturas e inquietudes. Lo que vale al final son los acuerdos.

En definitiva, ¿en el PC hay preocupación por una presencia de socialistas y socialdemócratas en ministerios claves? ¿Comparte o entiende miradas como las del alcalde Jorge Sharp de que parece que la alianza del Gobierno en realidad es más allá de Apruebo Dignidad?

Es imposible no darse cuenta que el bloque ministerial está conformado por distintas vertientes políticas, en el que hay, junto a ministros de AD, socialistas, PPD, radicales e independientes. Lo importante es que el compromiso de todas y todos es el cumplimiento del programa por el que votó el pueblo, así quedó claramente establecido en el encuentro de El Cañaveral y ratificado por todas y todos. Quedaron varias reuniones bilaterales agendadas entre partidos y de estos con ministros y ministras, lo que debiera ser muy fructífera para intercambiar con claridad las voluntades políticas.

Al final del día, ¿este tema hace ruido, se supera, no es tan gravitante?

Cada vez hay más comprensión. Esta amplitud es en parte para lograr la correlación de fuerzas favorables, que no tenemos en el Parlamento, necesaria para la aprobación de leyes para cumplir el programa. Es una fórmula de gobernanza cuya eficacia se verá una vez instalado el Gobierno en La Moneda. Calificarlo antes, es hacerlo sobre supuestos. Además, los partidos o los ministros, no serán dueños de los ministerios, estos no serán espacios estancos, sino deberán interactuar de manera armónica, colaborativa y cohesionada en el cumplimiento del programa. En esto del cumplimiento del programa no puedo dejar de mencionar, que tan gravitante como los partidos o el Parlamento, será la adhesión popular a cada proyecto de ley, puede ser el factor que incline la balanza.

¿Cómo evalúa, qué comenta del encuentro del viernes entre el Presidente electo, las y los nuevos ministros, y las y los presidentes de partidos de Apruebo Dignidad y otros?

Evalúo bastante bien el encuentro. Sirvió, primero, para conocernos, con muchos y muchas que no nos conocíamos. Luego, para conocer el funcionamiento del futuro gabinete y del Gobierno en general y los planes para poner en marcha el cumplimiento del programa, esto en contexto de altas expectativas y esperanzas, la situación económica deteriorada y de pronóstico de crecimiento bajo los dos años próximos, la pandemia que aún no termina y la correlación en el Parlamento. Todo ello con la perspectiva de la aprobación de la nueva Constitución, que seguramente significará cambios sustantivos en la institucionalidad y en la habilitación de leyes. Hay un antes y un después de ese hito histórico, lo que determina también etapas de este período presidencial.

¿En general cómo está viendo los pasos de instalación del nuevo Gobierno?

Veo que va caminando. Se va definiendo como lo principal lo que hay que hacer para cumplir con los objetivos programáticos, más que en la nominación de cargos como han querido establecer ciertos medios de prensa, que sabemos de los intereses que defienden. Los cargos se van a completar en marzo. El gabinete, tanto ministerios como subsecretarías, dan cuenta de una integración bien proporcionada de las fuerzas políticas e independientes, sin cuoteo mediante, lo que ya es notorio y distinto a otros gobiernos. Finalmente, puedo afirmar que como todos y todas tengo gran esperanza y expectativas respecto de este gobierno, a sabiendas incluso de las dificultades que deberá enfrentar. Pero para eso estamos.