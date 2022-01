“Co-legislar con el movimiento social, será un sello de la bancada PC”

Así lo sostuvo Alejandra Placencia, una de las nuevas diputadas del Partido Comunista que iniciará labores el 11 de marzo. Indicó que eso será necesario para “generar iniciativas de ley que sean coherentes con lo que le interesa a la gente”. Esta profesora de filosofía, ex dirigenta estudiantil, ex concejala, fue electa por el Distrito 10, y es parte del crecimiento de las y los comunistas en el Parlamento. En entrevista, frente al próximo Gobierno de Gabriel Boric, sostuvo que hay “ofertas ofrecidas al país, que debemos llevar adelante, y en eso el movimiento social es fundamental”. Planteó que en la Cámara Baja habrá que llegar a acuerdos con partidos más allá del conglomerado Apruebo Dignidad, y advirtió que “esos acuerdos debieran ser en pos del cumplimiento del programa, no de echarlo atrás”. Trazó objetivos legislativos para las comunas que representa en su Distrito.