“Este no es un gabinete contradictorio”: Teillier

El presidente del PC apuntó que es “muy difícil que una persona ingrese a un Ministerio, cuando el Presidente le ha pedido que tiene que contribuir al cumplimiento del programa, y vaya a hacer una cosa distinta”. Y subrayó que “tenemos que comprender el por qué se tuvo que ampliar el gabinete”, sobre todo porque Apruebo Dignidad es minoría en el Parlamento.

Radio “Nuevo Mundo”(*). Santiago. 01/2022. El presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teillier, reveló que el Pleno del Comité Central de su colectividad (realizado el sábado pasado), apoyó sin reparos al Presidente electo, Gabriel Boric, y su gabinete ministerial.

El parlamentario se refirió a los secretarios de Estado designados por Boric, y especialmente a los ministros y ministras comunistas, destacando que ahora, a partir de marzo, estarán en el Comité Político.

“Lo principal de lo principal hoy, es apoyar al Gobierno. Estamos contentos porque en el gabinete quedaron dos compañeras, una en el Comité Político (de La Moneda), lo que es un hecho histórico, desde la salida de la dictadura hasta ahora un comunista nunca había estado en el Comité Político, en la Nueva Mayoría no nos permitieron estar en el Comité Político. Tenemos a la Ministra del Trabajo, ese ministerio va a copar el centro de la atención. Tiene tareas muy complejas y difíciles por delante. Reforma de pensiones, pensión universal mínima garantizada, hay que acordarse de que la propuesta de (Gabriel) Boric habla de 250 mil pesos, está el tema del salario mínimo, los derechos de los trabajadores y trabajadoras, está en cartelera el proyecto de 40 horas (de jornada laboral), son muchos temas. Sobre todo, es un Ministerio que, creo, debe avanzar en dejar establecidos derechos de los trabajadores. Yo he hablado con muchos trabajadores y dicen que no es que anden limosneando mejores sueldos, sino que lo que quieren es tener mejores condiciones de negociación con los empleadores, sean privados o estatales, y a eso habrá que apuntar. Está la negociación ramal, las condiciones de trabajo, cómo enfrentar este vendaval de modernización, la robotización, el teletrabajo, que está asociado a los despidos. Es un Ministerio que va a necesitar mucho de nuestro apoyo. Y tenemos Ciencia y Tecnología, que tiene una proyección, ( ) no todos se dan cuenta de la proyección que tiene. Primero, que este Gobierno va a subir de un batatazo, de casi cero a un uno por ciento el presupuesto, lo que es bastante, y segundo, la Ciencia y la Tecnología, deben ser parte del desarrollo productivo, de un nuevo proyecto de desarrollo, en que por lo menos podamos tener valor agregado desde nuestras materias primas, o fabricar piezas y productos en Chile que estamos en condiciones de hacerlo con nuestras materias primas”.

El parlamentario del Partido Comunista reiteró que tienen grandes esperanzas en el gabinete nominado por Gabriel Boric.

“Este no es un gabinete contradictorio, yo tengo grandes esperanzas en el gabinete, porque conozco a la mayoría, a algunos no los conozco como dije francamente, y hasta se dijo que yo era contrario a (Mario) Marcel. Nosotros le dimos el apoyo total al Presidente electo el día antes (de la presentación del gabinete), aunque no conocíamos ni siquiera los nombres de nuestros ministros (del PC), no lo sabíamos. El Presidente, en esa reunión, agradeció que ningún partido haya ido a negociar con él cargos ministeriales y que él tuvo la plena disponibilidad para elegir al gabinete. Se habló harto del ministro Marcel, nosotros tuvimos algunas diferencias con él desde el Parlamento, no desde el partido, cuando declaró que estaba en contra del cuarto retiro (desde fondos de las AFP). Encuentro muy difícil que una persona ingrese a un Ministerio, cuando el Presidente le ha pedido que tiene que contribuir al cumplimiento del programa, y vaya a hacer una cosa distinta”.

Guillermo Teillier señaló que el actual gabinete designado por Boric, responde también a las fuerzas contrarias que tendrá el gobierno de Apruebo Dignidad en el Parlamento, por tanto, se requiere mayoría y a eso apunta el gabinete de Boric.

“Hay que avanzar con entusiasmo. Todos los partidos que vamos a estar en el gabinete, de alguna manera somos artífices del triunfo de Boric en la segunda vuelta, eso hay que considerarlo, porque a lo mejor otro gallo estaría cantando si no hubiésemos tenido esos apoyos. Pese a lo que he dicho que fue fundamental la irrupción masiva de aquellos que votaron en el plebiscito y no votaron en la primera vuelta, y que en la segunda vuelta, ante el peligro de que el proceso constituyente quedara hasta aquí, fueron a votar, porque si hubiera salido (José Antonio) Kast, sería otra cosa. En la primera vuelta el país estaba casi dividido, entonces había que inclinar la balanza para que ganaran las posiciones correctas, para fortalecer el proceso (constituyente) que se inició y que tiene que culminar con el plebiscito de salida. Y uno de los objetivos fundamentales del nuevo Gobierno, uno de los objetivos principales que tendrá este gabinete, es ir trabajando el programa de acuerdo a las condiciones, porque las condiciones están complejas.

“Tenemos que comprender el por qué se tuvo que ampliar el gabinete, y se tuvo que ampliar por varias razones. Una principal: en el Parlamento, Apruebo Dignidad es minoría. Y todas las fuerzas que estamos en el gabinete, seguimos siendo minoría, y vamos a tener que conversar seguramente con la Democracia Cristiana, con los Humanistas, con los Ecologistas, para llegar a conformar una mayoría, e incluso así puede que nos falten votos. Se está conversando con el Partido de la Gente, pero se está transformando en un partido bisagra, van para allá y van para acá. Son conversaciones complejas y difíciles. Si no, estamos empatados (con la derecha)”.

Asimismo, Guillermo Teillier explicó las condiciones complejas en que se desenvolverá el Gobierno de Gabriel Boric, ante un contexto económico presupuestado por el actual gobierno.

Lo que coincide, señaló Teillier, con las pretensiones de la derecha de correr la fecha del plebiscito de salida del texto constitucional, para restar apoyo al gobierno de Boric.

“Tenemos un presupuesto deficitario para este año, para el primer año, un 22% de déficit para gasto público, eso nos amarra las manos, bastante. Sobre todo para producir cambios de carácter social, que hacen mucha falta. Entonces, vamos a conocer cómo se va a concretar el programa en los primeros días del Gobierno, que van de aquí al plebiscito, porque nuestro objetivo es mantener el apoyo popular de la segunda vuelta, mantener el apoyo de todos los que estuvieron por el Apruebo, y eso se está poniendo en peligro. La maniobra de la derecha es aplazar el plebiscito, pensando en que estas dificultades que tiene el nuevo Gobierno en la Cámara (de Diputadas y Diputados), que tiene desde el punto de vista de la economía, se vayan plasmando en un fracaso del cumplimiento del programa y, por lo tanto, en el retiro del apoyo popular.

“Por eso es que digo que era necesaria esta amplitud (en el gabinete), hay que aceptarla. Conozco a varias y varios ministros que son de otros partidos (no de Apruebo Dignidad), con los cuales tenemos muy buenas relaciones, podemos conversar, y creo que vamos a trabajar bien de conjunto.

Al concluir, el presidente del Partido Comunista, dijo que conversará con todos los ministros y ministras y compartir los diferentes puntos de vista para concretar el programa de Apruebo Dignidad, y concluir en forma exitosa la convención constituyente.

(*)Radio “Nuevo Mundo”, medio colaborativo con El Siglo.