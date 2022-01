Guillermo Teillier frente al nuevo equipo ministerial

Redes







Presidente del PC aseveró que “tenemos confianza en el gabinete” nombrado por el Presidente electo, y sostuvo que el propio Gabriel Boric “insistió en que el norte es el programa” de Apruebo Dignidad. Sobre la incorporación de personajes que no pertenecen al conglomerado, dijo que “esperamos que el gabinete en su conjunto, tanto los que son ministros de Apruebo Dignidad, como de otros partidos que no son de ese conglomerado, cumplan con el programa”. El dirigente echó de menos en el equipo ministerial “la presencia de personas que vinieran del mundo social”. Teillier manifestó que en su partido están “contentos y muy satisfechos” con los nombramientos de Camila Vallejo, Jeannette Jara y Flavio Salazar, e indicó que asumirán tareas complejas.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 21/01/2022. “Contentos y muy satisfechos” están en el Partido Comunista (PC) con las dos ministras y el ministro de esa colectividad que estarán en el gabinete de Gabriel Boric. Así lo expresó el presidente de la organización, Guillermo Teillier, quien añadió que ellos “van a ser muy buenos ministros, tienen por delante tareas complejas, los tres”.

Teillier sostuvo: “La vocería del Gobierno (que estará en manos de Camila Vallejo) es importantísima. Trabajo (a cargo de Jeanette Jara) tendrá temas centrales como el empleo decente, salarios dignos, la reforma de las pensiones. Ciencia y Tecnología (Flavio Salazar), donde el nuevo Gobierno aumentará el presupuesto, y se buscará alentar un desarrollo en el país, innovador, y que tendrá que ser impulsando la ciencia y la tecnología, no puede ser que sigamos vendiendo materias primas, tiene que haber un proceso de elaboración nacional para crear una fortaleza industrial interna”.

Camila Vallejo y Jeannette Jara estarán en carteras ministeriales muy sensibles. ¿No estarán muy sobreexpuestas, hay una mirada de preocupación frente a eso? “Mire, recién se nombraron las ministras y los ministros -planteó el presidente del PC- y habrá que ver el gabinete trabajando para dar una opinión más taxativa. Lo importante es que todas y todos tienen que disponerse a cumplir el programa”.

Sobre la incorporación al gabinete de representantes de partidos de la ex Concertación, y que sería “una reconfiguración” del conglomerado que respaldó al Presidente electo, Guillermo Teillier manifestó que “fue una decisión de Gabriel Boric, que fue respaldada por Apruebo Dignidad, de ampliar la base de apoyo para abordar la situación de equilibrios que hay en el Parlamento, donde no tenemos los suficientes parlamentarios como para aprobar las leyes necesarias para las reformas que vendrán, y se planteó que otros partidos entraran al gabinete y entraron”.

Enfatizó que “esa fue la finalidad, no otra”, de la integración de representantes de colectividades que no están en Apruebo Dignidad. La idea de contar con mayorías en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados. El dirigente y diputado del PC apuntó que “esperamos que el gabinete en su conjunto, tanto los que son ministros de Apruebo Dignidad, como de otros partidos que no son de ese conglomerado, cumplan con el programa y con lo que el Gobierno de Boric impulse”.

Este es un gabinete con 14 mujeres y 10 hombres, equilibrio de fuerzas políticas, hay diversidad en el origen académico y de regiones, con un promedio de edad de 49 años, representando distintas generaciones, ¿se logró el objetivo de un equipo diverso, representativo?

Me parece que sí. Aunque eché de menos la presencia de personas que vinieran del mundo social. Espero que eso se vaya resolviendo de alguna manera con otros cargos de Gobierno, sobre todo donde se tiene más cercanía con la gente, con las regiones, en temas sensibles como salud, vivienda, medioambiente, trabajo. Que participen esos sectores en el Gobierno, que no aparecen todavía muy bien representados. En todo caso el gabinete es diverso y tiene una alta calidad.

Se insiste en que la preocupación del PC será el cumplimiento del programa.

Eso es así. Creo que todo Apruebo Dignidad está en eso. En las conversaciones de ayer con el Presidente electo, la última reunión antes de conocer el gabinete, él nos expresó que sería un gabinete amplio, con inclusión de fuerzas que no provienen de Apruebo Dignidad y que el programa se cumplía, insistió en que nuestro norte es el programa. Eso no tiene variación.

En ese sentido, hay cuestionamientos respecto a la designación de Mario Marcel en el Ministerio de Hacienda. Aunque desde el mundo financiero y de los empresarios se vio bien.

He dicho que no lo conozco profundamente, lo último que conocemos es su desempeño al frente del Banco Central, con algunas decisiones respecto a las cuales hemos tenido diferencias, sobre todo en el trabajo en el Parlamento. Pero bueno, diferencias tenemos con muchas personas o partidos, pero no por eso vamos a dejar de impulsar al máximo el trabajo en equipo. Prefiero no opinar antes de conocer el trabajo de los ministros. La mirada general es que es un buen gabinete, no hago excepciones. Respetamos absolutamente la decisión del Presidente electo, y nuestra disposición es trabajar con este gabinete.

¿Hay confianza desde el PC con este gabinete?

Sí, tenemos confianza en el gabinete. Indudablemente que después habrá que observar el desempeño, las ministras y los ministros en un momento se pueden cambiar, pero esperamos que no, que este gabinete trabaje bien, que resulte su labor, que tome bien las primeras medidas que hay que tomar. Es decir, que entre de manera positiva a resolver y enfrentar asuntos que son cruciales.

La correlación de fuerzas está complicada para el Gobierno pensando en la agenda legislativa y aprobación de reformas. ¿Cómo ve a Giorgio Jackson como ministro encargado del relacionamiento con los legisladores?

Es una tarea difícil y compleja. Pero creo que se le facilitará esa tarea por el hecho de que los apoyos que necesitamos de parlamentarios y sus partidos, también estarán representados en los ministerios, y espero que eso facilite los acuerdos en el Parlamento. Giorgio tiene una gran capacidad para eso, ha sido diputado, conoce perfectamente el Congreso y la forma en que se tramitan las leyes, cómo conversar con las diferentes bancadas, y eso es positivo.