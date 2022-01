MENSAJES. El homenaje de un anónimo a otro anónimo

Redes







En recuerdo de Manuel Bustamante García, dirigente sindical de los gasficer calefaccionistas.

18/01/2022. Imagino que no se dieron por enterados de la muerte de un viejo ex dirigente sindical, Manuel Bustamante García.

Este anónimo, fue uno de los pocos que tuvieron la valentía de continuar con las puertas abiertas del local de la FIEMC, en la calle Vergara 80. Esto fue el día 15 de septiembre de 1973…

El Flaco Bustamante, Presidente del Sindicato de Gasfiters calefaccionistas, se suma a una larga lista de ANÓNIMOS. Ahí están, Sergio Albie Miranda, otro viejo dirigente de los Gasfiters Domiciliarios. El Socito Muñoz y tantos otros.

TODOS ESTOS ANÓNIMOS MILITANTES COMUNISTAS, pero, como anónimos, nunca nadie escribió sus nombres en ninguna parte.

Honor y Gloria queridos compañeros…

Desde el anonimato, haremos fuerza para abrir paso a las nuevas generaciones, en una de esas en el próximo funeral, una bandera roja cubra mi féretro.

Hasta Vencer.

Ojala y dejen publicar esto. Si no es así, no me extraña, soy otro anónimo.