Convencionales plantearon tope a sueldos de autoridades del Estado

La iniciativa es que en altos cargos públicos el salario no supere los 10 sueldos mínimos.

Santiago. 18/10/2021. La convencional constituyente del Partido Comunista (PC), Bárbara Sepúlveda, dijo a la prensa que “en los países de la OCDE, Chile es uno de los que tiene mayor desigualdad de ingresos, pero también mayor desigualdad respecto de lo que ganan las personas que trabajan todos los días con el sueldo mínimo y quienes ejercen funciones públicas”.

Es así que integrantes de la Convención Constitucional de Chile Digno, Movimientos Sociales Constituyentes y Pueblos Constituyentes presentaron una iniciativa de norma que plantea colocar un tope al sueldo de autoridades del Estado, y que éstos no sean superiores a 10 veces el sueldo mínimo.

“Sabemos que es una norma que puede ser muy sensible para aquellos que hoy cumplen funciones públicas y no son autoridades y por eso hemos incluido una clausula que señala que esta medida no va a afectar a los funcionarios públicos de planta, de carrera, a aquellos que no son autoridades”, expresó Bárbara Sepúlveda.

Añadió que “las autoridades políticas deben cumplir un rol que se enmarca en la vocación pública. No creemos que el Estado sea un lugar donde lleguen a enriquecerse, sino a servir al país”.

Janis Meneses, convencional de Movimientos Sociales Constituyentes, declaró que “esta norma apunta a un sentir que viene dándose hace mucho tiempo”, con sueldos muy elevados de quienes ocupan cargos altos en la administración pública.

Opinó que “lo relacionado con esta iniciativa en relación a los sueldos de las autoridades va a permitir acercar a la ciudadanía a las instituciones”.

