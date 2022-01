Boric: “El país necesita verdad, justicia y reparación”

Redes







Después de encuentro con víctimas de violaciones a los derechos humanos, la senadora electa, Fabiola Campillai, indicó que el Presidente electo les dijo que “no va a haber impunidad de ninguna manera”.

Santiago. 18/01/2022. “Construyamos Chile desde la base del respeto y trabajo entre todas y todos. Para esto el país necesita verdad, justicia y reparación hacia las víctimas de violencia ejercida por agentes del Estado en dictadura y democracia, solo de esta forma podemos garantizar la no repetición”.

Así Twiteó el Presidente electo, Gabriel Boric, después de un encuentro con la senadora electa, Fabiola Campillai, quien es víctima de violaciones a los derechos humanos, al perder la vista al recibir una bomba lacrimógena dispara por un oficial de Carabineros cuando ella esperaba transporte público para concurrir a su trabajo, y con otras víctimas de la acción de agentes del Estado.

Se informó que durante la reunión se trató la posibilidad de instalar una Mesa de Verdad y Justicia permanente, con representantes del Gobierno, la academia, sociedad civil, organizaciones de derechos humanos y víctimas de represión cometida por policías o militares.

Asimismo se habría presentado la idea de la creación de un Plan Nacional de Derechos Humanos que cree un programa de reparación integral para las víctimas, sobrevivientes y sus familias, en donde también se contemple a los presos políticos y sus familias, con atención a la reparación psicoemocional.

Fabiola Campillai dijo que “estamos muy contentos y contentas, porque todas nuestras peticiones fueron acogidas. Creemos que la verdad la justicia, libertad, reparación y las garantías de no repetición van a ser posibles con este Gobierno”.

Planteó que “no transamos la libertad a los violadores de derechos humanos. No los queremos en las calles. Sí queremos justicia, la que no ha habido hasta hoy en ningún caso. Por eso estamos en esta mesa, porque vamos a luchar por no la impunidad. El Presidente lo dijo: no va a haber impunidad de ninguna manera”.