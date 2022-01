Litio: el oscuro y escandaloso logro de Piñera y Jobet

Se concretó la cuestionada y apresurada licitación del mineral blanco que promovieron el Presidente y el Ministro de Minería para beneficiar a consorcios mineros privados. Gabriel Boric, presidente electo, declaró que “es una mala noticia, me recuerda esas leyes de amarre que se hacían a última hora”. Maniobra del Gobierno piñerista recordó operaciones que hizo el dictador Augusto Pinochet cuando terminaba el período dictatorial. El diputado Daniel Núñez dijo que “el ministro Jobet tuvo miedo a la reacción ciudadana” y apuró el trámite “para que esta presión no siga creciendo”. Firmas BYD Chile Spa y Servicios y Operaciones Mineras del Norte S.A. van a explotar el litio chileno, reforzando el criticado modelo extractivista. Había sesión en el Parlamento para analizar la licitación, pero lo que no sabían las y los legisladores, era que el Gobierno ya había resuelto sobre el caso.