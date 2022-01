No se ve que “el PC vaya a sentirse disminuido” en nuevo gabinete

Redes







Lautaro Carmona, secretario general del Partido Comunista, indicó que ante cantidad de carteras ministeriales o presencia en el comité político de La Moneda que podrían tener los comunistas, “no es lo más habiloso y adecuado” hacer planteamientos, cuando el que debe decidir es el Presidente electo y en eso “no nos vamos a perder”. Precisó que para su colectividad, “lo más importante es el cumplimiento del programa”. Sobre integración en el gabinete de personas de partidos que no sean de Apruebo Dignidad, dijo que es positivo si “es para llevar adelante el programa” de la nueva administración. Sobre cómo se parará el PC ante un Gobierno afín, el dirigente sostuvo que “nuestra identidad tiene pertenencia en un programa, pero también tiene compromisos abiertos y de origen con el movimiento social y sobre todo con el movimiento sindical”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 0/01/2022. Seguramente hay que esperar las noticias, pero quería preguntarte sobre la presencia del Partido Comunista en el Gobierno de Apruebo Dignidad, si debería tener más ministras y ministros que los que tuvo en la administración de la Nueva Mayoría, si debe estar en el comité político de La Moneda.

Lo primero y lo más importante, y que debe ser una preocupación del Partido Comunista, y no solo del PC, es el cumplimiento del programa que trae transformaciones comprometidas con la ciudadanía. La primera expectativa que debe tener el partido, y que tiene una coincidencia con lo que ha formulado el Presidente electo, Gabriel Boric, y sus voceros más cercanos, es que hay un programa de transformaciones, de cambios, en función de recoger los grandes anhelos postergados por mucho tiempo.

¿Lo principal será defender el cumplimiento del programa?

Lo diría de otra manera: contribuir activamente a la implementación del programa comprometido. Defender significa que hubiera alguien que no quiere cumplirlo por adelantado. Nosotros debemos ser contribuyentes en forma activa a cumplir el programa, porque es lo que marca la diferencia de lo que será el Gobierno de Apruebo Dignidad respecto a otros gobiernos y para qué decir respecto de los gobiernos de la derecha.

¿Y la presencia del PC en el Gobierno?

Respecto a las figuras del partido que se integren de manera directa a la gestión del Gobierno, en cuanto a cantidad y selección de las personas, es un tema totalmente restrictivo a competencias del Presidente electo. En eso, nosotros no nos vamos a perder.

Pero llamaría la atención que hubiera menos ministros que hubo en el Gobierno de la Nueva Mayoría, que fueron dos comunistas, o que el PC no estuviera en el comité político de La Moneda. Más allá de que el PC dijera que, bueno, fue una decisión del Presidente.

Poner las cosas en un debate adelantado, en un marco adelantado, podría leerse como una suerte de pauta nuestra a lo que debe hacer y le compete al Presidente electo. Eso no es lo más habiloso y adecuado en situaciones donde lo principal y en casi todas las cuestiones de fondo las decide el Presidente, dado el sistema político que tenemos. Creo que lo que corresponde es reaccionar respecto a las definiciones que haya. Por ahora, no hay ninguna expectativa que implique que el Partido Comunista vaya a sentirse disminuido en lo que debe ser su aporte.

Posibilidad de ampliación del conglomerado Apruebo Dignidad

¿Cómo ves la posibilidad de que sean parte de los ministerios personas de partidos que no son de Apruebo Dignidad? ¿Es parte del nuevo ciclo? Porque cuando esos partidos, siendo Concertación, llegaron al Gobierno, ni por asomo pensaban en integrar a gente de otras colectividades.

Eso tiene que ver, primero, con que haya claridad de que lo que corresponde llevar adelante al futuro Gobierno es el programa, respaldado por una votación muy significativa, donde en segunda vuelta hay que destacar la integración sobre un millón de personas que no votó en primera vuelta. Si esa es una centralidad, sin ninguna duda que cualquier integración de otras representaciones políticas en un gabinete que defina el Presidente electo, es para llevar adelante el programa. Leí de uno de sus voceros más cercanos, que amplitud en el gabinete no significa moderación de programa, sino mejores condiciones para cumplir el programa. Desde esa perspectiva, es una cualidad sumar para que más lleven adelante el programa. Además que en el Parlamento nuestra correlación de fuerzas no es holgada, pensando en las transformaciones, así que debiera ordenarnos el para qué se integran otras fuerzas. La integración, insisto, es para aplicar el programa y es una virtud. Es una potestad que tiene Gabriel Boric, hay mucha información abierta, está en la prensa, y se ve interés de él de integrar en las gestiones de Gobierno a personas determinadas, y por lo que se ve, a lo menos del Partido Socialista.

¿En ese camino, descartarías que se integren otros partidos al conglomerado Apruebo Dignidad?

Ese es otro debate. La coalición tiene responsabilidades en la gestión de Gobierno y respaldar a Gabriel Boric, pero también tiene responsabilidades en la gestión legislativa, en el proceso constituyente, y esperamos que el conglomerado tenga una coordinación y coincidencia, de síntesis, en una mirada común respecto a la importancia del movimiento popular representado en las organizaciones sociales, particularmente sindicales, de pobladores, jóvenes, feministas, estudiantes y de sectores como los derechos humanos y la cultura. Hay más tareas que sólo la gestión de Gobierno.

La apertura de incorporación de otras fuerzas no es un planteamiento que le corresponda a un solo partido, si ha de plantearse el debate no es precisamente en el día de hoy, y que yo sepa no hay ninguna fuerza política que provenga de la ex Concertación pidiendo el ingreso a Apruebo Dignidad, lo digo como dato de realidad. Así que adelantar eso antes de que el conjunto de partidos, en igualdad de condiciones, podamos hacer una discusión sobre la ampliación de Apruebo Dignidad, me parece innecesario.

El PC y su actuación habiendo un Gobierno afín

¿Pero es momento de hablar sobre cómo actuará los próximos cuatro años (que dura el Gobierno de Boric) el PC como tal ante el Gobierno? ¿Se restringirá en opiniones, podrá caer en una suerte de institucionalización de sus posturas, de verse muy oficialista y no actuar como tal, como un partido?

Mira, veamos. Hay que considerar el aprendizaje más reciente, que fue la participación del Partido Comunista en el Gobierno de la Nueva Mayoría, y podemos hacer una referencia más amplia en el tiempo, en lo que fue nuestra participación en el Gobierno Popular de Salvador Allende, y la pertenencia en una coalición de partidos como se dio en ambos casos, supuso la convergencia de identidades distintas, y si esas identidades se perdían, no tenían sentido esos conglomerados. Eso es lo primero. Y nosotros mantuvimos nuestra identidad.

Desde esa perspectiva, ahora, el Partido Comunista pondrá toda su capacidad como fuerza política, de acuerdo al sector de izquierda que representa, en beneficio del programa comprometido ante el pueblo. En Apruebo Dignidad, entre los partidos que lo conforman, hay coincidencias y diferencias, desde las identidades distintas, y creo que no hay necesidad de que un partido niegue su identidad para aportar activamente a la implementación programática. Eso en el caso, a lo menos, del Partido Comunista.

Nuestra identidad tiene pertenencia en un programa, pero también tiene compromisos abiertos y de origen con el movimiento social y sobre todo con el movimiento sindical. Y creo que el PC debe proponerse ser una contribución, desde su identidad, al fortalecimiento, ampliación y desarrollo del movimiento social, de sus organizaciones, de sus legítimas demandas y movilizaciones. Entendiendo que la sabiduría estará en la coincidencia que esas demandas tienen, con las propuestas programáticas que se propuso el Gobierno de Boric, y eso le dará una tremenda potenciación. Pero no por adelantado, imaginar que el movimiento social y sindical pasará a segundo plano, o sus legítimas reivindicaciones que son históricas y urgentes, vayan a quedar postergadas, porque fuerzas como el Partido Comunista y otros partidos tengan pertenencia al Gobierno que viene. Eso sería un error que no se debe cometer porque despotencia el proceso completo.

Precisamente, quería preguntarte si dado el momento que vive el país, la izquierda, el movimiento social, con un proceso constituyente de por medio, el Partido Comunista continúa en la idea de realizar su Congreso en corto plazo, sobre todo para ver cuestiones de línea política y programática.

El Partido Comunista tiene tomada una decisión, no la ha modificado, es un acuerdo tomado en el último Congreso y eso sigue vigente. Ahora, es un tema que debe discutir y resolver el Comité Central del partido.

Hay que considerar ciclos políticos, como la instalación del futuro Gobierno, el proceso constituyente y el plebiscito de salida para la nueva Constitución. Los elementos que tenga la realidad del país estarán muy presentes en cuanto a los días, las horas, del debate del conjunto del partido en el marco de un Congreso. Al fin y al cabo, un Congreso es la elaboración de una política, y la política incluye no solo una evaluación con cable a tierra de cuál es la caracterización de lo principal, una posición respecto a la situación nacional e internacional, sino cuales son las proyecciones que se hacen para el país. En definitiva, hay ciclos políticos que son muy importantes en las definiciones de línea política.

¿Cómo ves el rol del Gobierno de Apruebo Dignidad en el marco de lo que pasa en América Latina?

Veo con una sana expectativa que Chile debe hacer una contribución en el cuadro de integración de América Latina y el Caribe, que permita desarrollar los procesos de contenido profundamente democrático que llevan adelante los pueblos. Veo que Chile debe ser contribuyente a una prioridad de diálogo entre los países latinoamericanos, tener una prioridad en todas las actividades de hermanamiento a nivel de pueblos y países, y sin perjuicio de una multilateralidad y una política de carácter global.