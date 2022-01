Volvió el caldillo de congrio con los periodistas

Redes







La permanencia de una tradición, quizá la mejor sino la única, entre periodistas y profesionales de las comunicaciones, compartiendo con las y los comunistas, en torno de un plato chileno y un vino popular. Un espacio al aire libre, un cielo abierto, lleno de conversación, risas, diálogos, donde quedan fueran demonios, fantasmas y pillos odiosos, en un encuentro humano entre quienes comparten ajetreos comunicacionales los 365 días un año…

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 01/01/2022. Ahora sí. Ni la pandemia del Covid-19 se pudo interponer esta vez. Periodistas, camarógrafos y fotógrafos, junto a dirigentes y militantes del Partido Comunista (PC) volvieron a compartir el sabroso caldillo de congrio, con receta del poeta Pablo Neruda, y el buen pipeño heladito, haciendo un alto a las temibles y correteadas conferencias y puntos de prensa, los off y on the record, el ir y venir entre el reporteo y las vocerías comunistas.

Después de “hablar de política”, todas y todos se sentaron a compartir, aunque algunos debieron cumplir primero con el despacho, el envío de las notas, las imágenes y las fotos. Todo estuvo listo y dispuesto gracias a un notable y potente equipo de militantes de base, de los comunales de Independencia, La Reina y Providencia, del equipo de propaganda, que desde temprano se dedicaron a preparar las dosis del manjar de los mares, verter el pipeño típico chileno de la familia del pajarete, el pintatani, el chichón, y el chacolí, disponer las mesas sobrias y elegantes, la mesa del control sanitario (no fuera a llegar alguien llevando de acompañante al virus), el sonido y la colocación del gran y colorido pendón con las frases “Feliz año nuevo Chile” y “Seguimos y será hermoso”.

Hacía un calor de los mil demonios debajo de la carpa, blanca y majestuosa, y se comentaba lo pasado y lo que viene en este país frente a un nuevo ciclo.

El recuerdo de varias y varios de que el caldillo de congrio con los periodistas, el 1 de enero, después del trasnoche, baile, tomatera y alegría del año nuevo, fue inaugurado durante la secretaría general de Gladys Marín, y que servía para convocar a la Fiesta de los Abrazos pero también para meter informaciones del PC un día en que no había noticias…porque el resto del año era difícil…De aquel tiempo, no pocos colegas recuerdan haber llegado en la mañana a la conferencia de prensa y haberse quedado hasta las seis o siete de la tarde, agotando el caldillo, no así el buen vino y cervezas frías que brotaban hasta al atardecer.

Esta vez llegaron a compartir con la prensa, Guillermo Teillier, Lautaro Carmona, Claudia Pascual, Daniel Núñez, Daniel Jadue, Karol Cariola, Lorena Pizarro, Bárbara Figueroa, Marcos Barraza, Claudina Núñez y Juan Andrés Lagos. Hubo más de diez medios de comunicación en la cita, TV, portales, radios, diarios.

Todas y todos reunidos en el patio grande la Casa Museo Michoacán de Los Guindos, en La Reina, el hogar de “La Hormiguita”, Delia del Carril, espacio de la cultura, el encuentro, los homenajes y…el tradicional caldillo de congrio.

En la cocina, Luis y Ricardo López, meticulosos, dando curso a la preparación del caldillo, siguiendo estrictamente la receta del gran poeta, para garantizar sabor y deleite. Laboriosas militantes entregando el manjar a las y los comensales. Más tarde, cuando se habían marchado la mayoría, ese grupo de “compañeras y compañeros de base”, se dedicaron a retirar y ordenar, lavar la vajilla y dejar todo impecable en la Michoacana.

