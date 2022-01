NOTAS DEL REPORTEO. 2022: La ansiedad del primer trimestre

Redes







La designación del gabinete ministerial, cambios en directivas de partidos, reordenamientos de colectividades, la reanimación del movimiento social, las definiciones económicas y en torno de la pandemia.

Hugo Guzmán. “El Siglo”. Santiago. 31/12/2021. 1.-Es natural la ansiedad que cruza a sectores/actores políticos. Más en aquellos donde hay ambiciones particulares, menos en quienes están simplemente “a disposición”. No es para manos lo que se viene en el primer trimestre del 2020. En los próximos quince o veinte días, se conocerán los nombres de las y los ministros del Gobierno de Gabriel Boric, lo que tiene harto nervioso a todo el mundo. Se tendrá que definir las presidencias del Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, algo no menor en las lides políticas duras. Se vienen las elecciones de directivas en la Democracia Cristiana y el Partido Socialista donde, al parecer, quedan en el camino personajes/tendencias tradicionales y asumen “nuevos liderazgos”. En los meses próximos, la derecha y la ultraderecha tendrán que asumir decisiones importantes en su recomposición y armado en directivas, el Parlamento, el conglomerado Chile Vamos y en el posicionamiento de liderazgos como oposición a Boric. Apruebo Dignidad, convertido en conglomerado del oficialismo, entrará en una cancha compleja y tensa, donde las primeras pruebas tendrá que pasarlas en el Congreso y en su relacionamiento, por ejemplo, con las colectividades de la ex Concertación, desde un PS que desea estar en el Gobierno hasta una DC autodeclarada oposición a la nueva administración.

2.-En el caso particular del nombramiento del gabinete ministerial hay varios elementos, repetidos hasta el cansancio en vocerías de estas semanas, que gravitan en la decisión que tome el presidente electo junto a su equipo político cercano. Pero un factor no tan expuesto y que podría tener cierta importancia, es que el nombramiento de ministras y ministro será, se quiere o no, un primer aviso, un primer sello, una primera impronta de lo que traerá el Gobierno de Boric. Para colocarlo en tono polémica y, ciertamente, especulativo. Si entre los integrantes del equipo ministerial aparecen ex personeros de la ex Concertación, incluso a nivel de subsecretarías, habrá reacciones de molestia/cuestionamiento y será una señal de que el cambio en estas esferas no sería tal. Más si entre esos nombramientos hay quienes fueron funcionarios de gobiernos concertacionistas o fueron/son parte de “máquinas” y corrientes de las colectividades tradicionales de la socialdemocracia y centroizquierda. Pero si, como se prevé, el perfil de las y los nuevos jefes de cartera se sitúa en las rasgos generacionales, de cuadros nuevos, con equidad de género, representación del movimiento social, independientes, y representaciones partidarias que den cuenta de nuevas representaciones, junto al profesionalismo y probidad, se estará consolidando la impronta y el relato del nuevo Gobierno. Por eso, por lo demás, pueden haber grades sorpresas antes del 21 de enero, fecha límite autoestablecida por Boric para designar al gabinete. Es claro que, en todo caso, la tarea no es fácil. Revisando los medios de prensa y comentarios de personeros políticos, se barajan alrededor de 60 nombres para 23 ministerios, más aquellas personas que no están en el espejo público y pueden estar en la lista a considerar. Junto a las listas que, según se publicó, deben haber entregado a Boric todas las colectividades de Apruebo Dignidad a más tardar este 30 de diciembre, estará la lista con gente del movimiento social, la academia, los independientes, entre otros segmentos.

3.-En el primer trimestre se comenzará a visualizar la disposición del movimiento social en toda su diversidad. Pasará la luna de miel después del triunfo político/electoral de Gabriel Boric y Apruebo Dignidad, los días de Navidad y Año Nuevo, las semanas de vacaciones, y se puedo pensar en que organizaciones sindicales, feministas, juveniles, poblacionales, indígenas, del mundo de la cultura, entre otras, empiezan a convocar y movilizarse. No es secreto que la primera jornada de movilización a escala nacional, se producirá el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Hay anuncios de movilizaciones de las y los familiares de las y los presos políticos de la revuelta social de 2019, del movimiento No+Afp, y de pobladores sin casa. El mismo 11 de marzo, cuando asuma como Presidente de la República, Gabriel Boric, si esperan manifestaciones masivas en vari as ciudades del país, sobre todo Valparaíso y Santiago.

4.-Al estar finalizando el primer trimestre de 2022, se conocerán las primeras medidas económicas del Gobierno entrante, sobre todo con impacto en temas de inflación, inversión y echada delante de reformas, como la tributaria. Junto a eso, se sabrá las resoluciones respecto a políticas sanitarias frente a la pandemia del Covid-19, con sus nuevas realidades, donde habrá interés en cuanto a si hubo o no continuidad en planes/medidas y funcionarios a cargo, en relación al Gobierno de Sebastián Piñera.