Gabriel Boric: “Este es un momento de cambio de ciclo”

El presidente electo envío mensaje a chilenas y chilenos por el Año Nuevo y llamó a “que actuemos en unidad, con buena fe, manteniendo las diferencias en los planos del respeto” frente al proceso de transformaciones que viene.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 31/12/2021. “Va a ser un año intensísimo, yo creo que este es un momento de cambio de ciclo político y que se vienen cosas buenas para Chile”, dijo el presidente electo, Gabriel Boric, al enviar un mensaje de saludo por el Año Nuevo.

“Les quería, a todos los chilenos y chilenas y a quienes habitan nuestro territorio, desear un muy feliz año nuevo”, indicó el futuro mandatario.

Frente a las transformaciones que vendrán en su Gobierno y las aspiraciones del pueblo chileno, Boric expresó que “para que esas cosas buenas sucedan depende de que actuemos en unidad, con buena fe, manteniendo las diferencias en los planos del respeto y de la política, y nunca de la agresión y violencia”.

Sostuvo que “tenemos que hacer muchas transformaciones, algunas muy profundas, pero tenemos que cuidar lo que hemos avanzado, y en eso les garantizo que vamos a dar lo mejor de nosotros”.

También apuntó: “No me cabe ninguna duda de que la mayoría de los chilenos y chilenas están en esa disposición. Lo he sentido en estos días, he sentido el cariño y la esperanza de quienes votaron por nosotros, de quienes no votaron por nosotros y de quienes no fueron a votar. Eso a mí por lo menos me enorgullece y creo que habla muy bien de nuestro país”.