La esperanza triunfó sobre el miedo

Histórico triunfo de Gabriel Boric, candidato del pueblo. Es el más votado en los tiempos contemporáneos y el más joven en la historia de Chile. Cientos de miles celebrando en las calles de decenas de ciudades del país.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 19/12/2021. Alrededor de las 20:30 horas, cientos de miles de chilenas y chilenos están movilizadas en ciudades como Valparaíso, Santiago, La Serena, Arica, Antofagasta, Santiago Viña del Mar, entre otras, celebrando el histórico triunfo de Gabriel Boric, desde ahora Presidente Electo de Chile.

Boric, candidato del conglomerado Apruebo Dignidad, le ganó por más de diez puntos al postulante de la extrema derecha, José Antonio Kast. Boric es el candidato más votado en los tiempos contemporáneos del país y el mandatario más joven en la historia de Chile; en febrero cumplirá 36 años y asume el 11 de marzo de 2021.

Entre las 19 y las 20 horas, Kast reconoció formalmente su derrota y el Presidente Sebastián Piñera se comunicó por teleconferencia con Gabriel Boric y acordaron reunirse en un gesto republicano y para coordinar el traspaso del mando. Será después de almuerzo este lunes.

Otro triunfo democrático es que hasta el cierre de esta nota había votado casi el 55% de los electores del país.

Desde la Convención Constitucional se hizo ver lo positivo de la elección de un futuro presidente que respalda el proceso constituyente y que aspira a que haya una nueva Constitución.

Dirigentes y parlamentarios del Frente Amplio, Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, Partido Socialista, entre otras organizaciones, saludaron el triunfo de Boric.

Ante miles de adherentes, familias completas, Gabriel Boric hizo un discurso, donde trazó las líneas de lo que será su Gobierno y el ideario que lo acompaña. Estos son párrafos destacados:

“Es un momento histórico, emocionante, en que nos están viendo los ojos de Chile y el mundo”.

“El compromiso que pusieron durante meses, no se puede agotar con esta elección. Este compromiso es necesario durante todos los años que dure el Gobierno”.

“Tengo 35 años, y sé que la historia no parte con nosotros. Somos herederos. Sé que nuestro proyecto es parte de la trayectoria histórica que han buscado la protección de la democracia y las libertades. Estamos ante un cambio de siglo histórico y no lo podemos desaprovechar”.

“Seré el Presidente de todos los chilenos y chilenas, de quienes eligieron otra alternativa y de quienes no concurrieron a votar…Las demandas por justicia y libertad siguen en el corazón de la gente. Será difícil, avanzaremos con pasos cortos, pero firmes”.

“Solo con cohesión social podremos avanzar hacia un verdadero desarrollo que llegue a cada familia chilena, y que llegue a cada pyme chilena. No queremos que esa vieja frase de Nicanor Parra siga siendo realidad. Esos grandes titulares que se enorgullecían del progreso y no llegaban a los lugares más vulnerables, van a cambiar”.

“Desestabilizar las instituciones democráticas conduce a la ley de la selva. Mi compromiso es cuidar la democracia todos los días de nuestro Gobierno. Una democracia en donde en los barrios y las poblaciones tengan protagonismo, porque una democracia sin la gente no es democracia”.

“Nuestro proyecto también significa avanzar en más democracia y, por supuesto y como ya lo hemos dicho acá, cuidar el proceso constituyente, motivo de orgullo mundial y único camino para construir, en democracia y con todos, un país mejor. Por primera vez en nuestra historia estamos escribiendo una Constitución de forma democrática, paritaria, con participación de los pueblos originarios. Cuidemos entre todos este proceso para tener una Carta Magna que sea de encuentro y no de división”.

“Los avances, para ser sólidos, requieren ser fruto de acuerdos amplios. Y que para durar, deben ser siempre peldaño a peldaño, graduales, para no desbarrancar ni arriesgar lo que cada familia ha logrado con su esfuerzo”.

“El respeto a los derechos humanos es siempre y en todo lugar. Un compromiso inclaudicable, y que nunca, por ningún motivo, tenemos que tener un Presidente que le declare la guerra a su pueblo”.

“No todo puede hacerse al mismo tiempo. Y que vamos a priorizar para ir viendo esos avances paso a paso. Nuestro Gobierno será abierto, de manos abiertas, conversando con su pueblo para ir avanzando. Porque un Gobierno no avanza solo. Basta de decir que se puede hacer un Gobierno con el pueblo, pero sin el pueblo. Con nosotros, a La Moneda, entra la gente”.

“Hoy día la esperanza le ganó al miedo. Chilenos y chilenas, hemos llegado hasta acá con un proyecto de Gobierno que puede simplificarse en pocas palabras”.

“En esa noche de triunfo, repito el compromiso que hicimos en la campaña. Vamos a expandir los derechos fiscales, cuidando la economía. Lo haremos bien, mejorando las pensiones, para que después no tengamos que retroceder”.

“Recibo este mandato con responsabilidad, porque estamos parados sobre hombros de gigantes. Les garantizo que seré un Presidente que garantice la democracia, que escuche más que hable, y que trabaje por la calidad de vida de los chilenos. Sabemos que es un día de mucha felicidad, pero que hay muchos que no lo están pasando bien. El trabajo que tenemos por delante es enorme. Tenemos que seguir siendo uno. Tenemos que seguir trabajando por los cambios que el país necesita. Así lo haremos gobernando con todas las personas, sumando ideas, abriendo puertas y tendiendo puentes. Así iremos paso a paso construyendo la patria justa junto a ustedes. Celebremos con tranquilidad. Vayan a sus casas con la limpia victoria alcanzada. Cuidemos el triunfo y que a partir de mañana tendremos mucho que trabajar. Con la esperanza intacta, con la conciencia de los desafíos que tenemos, que nuestro Gobierno será un Gobierno con los pies en la calle. Con este compromiso me despido de ustedes, y diciéndoles que dejaré lo mejor de mi para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me entregaron. Seguimos”.