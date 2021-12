La calidad de los respaldos a Gabriel Boric

Redes







Premios Nacionales, mundo académico, artistas e intelectuales destacados, personalidades internacionales y ex presidentes, las más importantes organizaciones sindicales, prácticamente todas las fuerzas políticas progresistas y de izquierda, pueblos originarios, expresaron su apoyo al programa y al candidato presidencial de Apruebo Dignidad. Se sumó un despliegue ciudadano masivo por las 16 regiones del país, con más de 800 mil casa a casa y miles de actos autoconvocados y encuentros sociales.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 17/12/2021. En las semanas previas a la elección presidencial de este domingo, se constató la calidad de los respaldos a la opción de Gabriel Boric, candidato de Apruebo Dignidad, en cientos de declaraciones, comunicados y cartas surgidas en el ámbito nacional e internacional y suscritas por figuras de los mundos social, sindical, académico, intelectual, artístico, político, de derechos humanos, feminista, juvenil, lo que incluyó a varias y varios ex jefes de Estado.

Junto a eso, se constató un despliegue ciudadano masivo en las 16 regiones del país, con alta intensidad de participación, con más de 800 mil casa a casa, y miles de actos autoconvocados y encuentros sociales. Se puedo ver al pueblo movilizado y activo promoviendo la candidatura de Boric.

En lo político, tuvo alta consideración la explicitación de la ex presidenta Michelle Bachelet y la ex candidatas presidenciales Paula Narváez y Yasna Provoste, de votar y llamar a votar por Gabriel Boric. Antes lo había expresado el ex presidente Ricardo Lagos.

Se conocieron cartas de apoyo a Boric de 14 Premios Nacionales en distintas categorías, de más de 800 arquitectas y arquitectos, de unos 200 académicos universitarios de todo el país, de los Colegios de Periodistas y de Profesores, de la Central Unitaria de Trabajadores, de más de 500 artistas e intelectuales, de la Agrupación de Empleados Fiscales, desde el mundo indígena, de Carmen Gloria Quinta, Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, víctimas de actos represivos de fuerzas militares y policiales, de cuatro ex jefes de Estado de América Latina y España y de personalidades de distintos ámbitos de la escena mundial.

En los apoyos a la postulación a La Moneda están, por cierto, todas las colectividades integrantes del Frente Amplio, el Partido Comunista, Acción Humanista, Federación Regionalista Verde Social, Partido Socialista, Partido por la Democracia, Partido Demócrata Cristiano, Partido Radical, Partido Progresista, Partido Igualdad, Partido Humanista y una decenas de otras organizaciones políticas.

Premios Nacionales

Cuarenta Premios Nacionales de Chile, de distintas actividades, exteriorizaron su respaldo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad a través de una declaración donde se dijo que “a nuestro juicio, es el candidato Gabriel Boric quien ha demostrado capacidad de liderazgo y carácter de estadista al enfrentar momentos críticos con templanza y

decisión, y tender puentes con los más diversos sectores con espíritu de diálogo e inclusión”.

Plantearon que “hacemos público nuestro apoyo a la candidatura presidencial de Gabriel Boric. No solo por su declarado compromiso con la investigación en ciencias, humanidades y artes, con la libertad de expresión y una educación de calidad, sino, además, porque da garantías de respetar a la diversidad de ciudadanos, de profundizar su diálogo y reducir sus evidentes desigualdades”.

Entre los firmantes están Isabel Allende, Premio Nacional de Literatura 2010, Beatrice Ávalos, Premio Nacional de Ciencias de la Educación 2013, Francisco Bozinovic, Premio Nacional de Ciencias Naturales 2020, Juan Carlos Castilla, Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2010, Elicura Chihuailaf, Premio Nacional de Literatura 2020, Diamela Eltit, Premio Nacional de Literatura 2018, Paz Errázuriz, Premio Nacional de Artes Plásticas 2017, Patricio Felmer, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2011, Ricardo Ffrench- Davis, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2005, Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007, Ramón Griffero, Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales 2019, Miguel Lawner, Premio Nacional de Arquitectura 2019, María Olivia Mönckeberg, Premio Nacional de Periodismo 2009, Sonia Montecino, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2013, Tomás Moulián, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2015, Héctor Noguera, Premio Nacional de Artes de la Representación 2015, Antonio Skármeta, Premio Nacional de Literatura 2014 y Raúl Zurita, Premio Nacional de Literatura 2000.

Más de 800 arquitectos y arquitectas de todo Chile emitieron una declaración expresando su respaldo a Boric y sostuvieron que en su Gobierno deberán considerarse propuestas como crear “un Banco de Suelo Público, para traspasar a las familias terrenos gratuitos en donde construir barrios y viviendas de calidad, ampliar la oferta de vivienda, gestionar proyectos de inmobiliarias populares para arriendos a precio justo, apoyar los proyectos de auto gestión y cooperativas de vivienda, para dotar de luz, agua y alcantarillado los terrenos donde hoy habitan miles de familias en campamentos”.

Se señaló además que “las arquitectas y arquitectos de Chile firmantes, conscientes entre otros conflictos sociales, de la profunda crisis de vivienda hoy en Chile, adherimos a la campaña de Gabriel Boric dispuestos a poner todas nuestras competencias para enfrentar este enorme desafío junto a las y los pobladores sin casa”.

Más de 200 académicos y funcionarios de 26 universidades de todo el país, incluidos rectores, firmaron una carta de apoyo a Gabriel Boric bajo el título de “Todo está en juego: ¡La educación también!”. Sostienen que por eso camino se garantiza educación inclusiva y de futuro, respeto e impulso de la cultura y la educación.

Más de 860 mil puerta a puerta

De acuerdo con datos del comando de Gabriel Boric, se registraron más de 860 mil “puertas abiertas”, es decir, casas de familias chilenas que han recibido el mensaje del candidato presidencial a través de la labor de miles de personas que recorren barrios y comunas del país llamando a votar por el candidato que tiene propuestas de transformaciones.

En las 16 regiones hubo miles de banderazos, casa a casa, caravanas, actos autoconvocados, encuentros de vecinas y vecinos, actividades culturales, movilizaciones en calles y espacios públicos.

Apoyo del mundo de la cultura

Más de mil 500 artistas, intelectuales y personalidades del mundo de la cultura firmaron cartas y declaraciones en respaldo al candidato de Apruebo Dignidad.

Entre ellos: Isabel Parra, Claudia Di Girolamo y Coca Guazini, Leo Caprile, Jorge Baradit, José Bengoa, Tomás Moulián, Álvaro Ramis, Carlos Fajardo, Raúl Zurita, Malucha Pinto, Alfredo Castro, Miguel Littin, Javiera Contador, Jorge Coulon, Gloria Lazo, Héctor Noguera, Francisco Reyes, Natalia Valdebenito, Patricio Fernández, Alejandro Zambra, Denisse Malebrán, Lorena Giachino, Loreto Valenzuela, Daniela Ramírez, Carolina Marzán, Paloma Salas, Néstor Cantillana, Ignacio Achurra, entre muchas y muchos otros.

En una declaración desde el mundo de la cultura se afirmó que “solo Boric entrega las garantías democráticas que validan el proceso actual de la Convención Constitucional, carta fundamental que integra nuestras demandas y anhelos. Por todas estas razones quienes aquí firmamos manifestamos nuestro apoyo a su candidatura e invitamos a todas y todos quienes forman parte de las culturas, las artes y los patrimonios a abrazar la esperanza para no retroceder, estar más juntas/os para avanzar en el camino de las transformaciones…Gabriel Boric es el candidato de un futuro civilizado. Su victoria sería una buena noticia para el mundo entero”.

Además, se indicó: “El desarrollo de las artes, las culturas, los patrimonios y el conocimiento de los pueblos en libertad y autonomía son inseparables de la lucha por la democracia. El programa de gobierno de Gabriel Boric recoge esta visión y con ello las demandas históricas de nuestro sector, proponiendo inyectar recursos que alcancen al 1% del presupuesto nacional, asumiendo una perspectiva que integra por un lado el desarrollo de las culturas comunitarias, como también las voces de nuestros gremios y colectivos que demandan políticas culturales que estén en el centro del proyecto país que deseamos”.

Llegaron apoyos a Boric desde el exterior, entre otros, del cineasta Costa-Gavras, el filósofo Toni Negri, el escritor Laurent Binet y el cantautor Joan Manuel Serrat, la escritora Ángeles Mastreta, los actores Gael García y Viggo Mortensen, de los cantautores Ana Belén y Víctor Manuel.

Trabajadores con Boric

Los apoyos llegaron desde sectores tradicionales de los trabajadores, de los mineros, profesionales, empleados públicos, trabajadores de grandes tiendas, metalúrgicos, del sector Salud y agrupaciones campesinas.

Se informó que el Consejo Nacional del Colegio de Periodistas decidió respaldar la candidatura del postulante de Apruebo Dignidad, que se sumó así al Colegio de Profesores, la Central Unitaria de Trabajadores, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, la Confederación de Trabajadores del Cobre, Federación de Trabajadores del Cobre, Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud, entre otras organizaciones sindicales y sociales.

En tanto, la agrupación Editores de Chile hizo saber el apoyo para la segunda vuelta presidencial a Gabriel Boric. Esta instancia agrupa a 113 editoriales chilenas, independientes y universitarias.

Se conoció la declaración de 82 economistas dando el respaldo a la candidatura de Boric a la presidencia, que se sumó a cartas de otros segmentos de profesionales conocidas en días pasados. La carta fue firmada por ex ministros y funcionarios de los ministerios de Hacienda y Economía, destacados académicos y miembros de centros de estudio y pensamiento.

Conocido que se iría al balotaje en la presidencial, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresó el apoyo a Boric. En un comunicado, desde la multisindical se indicó: “Somos parte del pueblo y vivimos los mismos temores, dolores y pesares. Pero no nos perdemos, la ultraderecha no será la que resuelva las raíces estructurales de las urgencias que nos aquejan. En países hermanos, estos gobiernos lo único que han logrado es profundizar los conflictos, han aumentado la criminalización, los niveles de desigualdad y pobreza y no han controlado la violencia ni el narcotráfico. Por eso, y por nuestro compromiso con Chile y su destino, es que, como CUT, hacemos un abierto llamado a los trabajadores y las trabajadoras de Chile a votar en esta segunda vuelta y a votar por Gabriel Boric”.

La Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), hizo saber que “el 19 de diciembre lo que se define es una concepción de país, y la posibilidad de pavimentar o no un camino hacia un Chile más igualitario, de derechos sociales, sostenido por una nueva constitución. Estamos ciertos que el proceso constituyente en marcha requiere un gobierno disponible para las transformaciones en curso y reconocemos que la candidatura de Gabriel Boric Font, y en general del mundo democrático, ha valorado y apoyado esta senda institucional de cambios”.

La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) dio a conocer una declaración donde se llamó “a la conciencia y sabiduría de la Clase Trabajadora, y del pueblo en general, para entregar su activo y decidido apoyo a Gabriel Boric, quien debe ser el próximo Presidente de la República, como única opción democrática que asegura al pueblo el pleno respeto a las conquistas sindicales, feministas, ecologistas, culturales, sociales y políticas, alcanzadas hasta ahora, y el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas y todos”.

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), se difundió un comunicado donde se señaló: “Consecuente con su historia, con su liderazgo sociopolítico, con su visión de país, de sociedad, con sus propias reivindicaciones del sector de trabajadores y trabajadoras del Estado que representa, ante la crucial e histórica decisión ciudadana que enfrenta nuestro país, expresa su decidido respaldo a la opción por la candidatura presidencial que encabeza Gabriel Boric Font, porque ella reúne y convoca a las fuerzas históricamente democráticas y progresistas de nuestro país. Esta mayoría es la que quiere profundizar la democracia, el desarrollo con justicia social y mayores libertades no sólo individuales sino colectivas, con una nueva Constitución Política Democrática y con un Nuevo Trato Social y Laboral”.

Los pueblos originarios

Desde pueblos originarios, organizaciones y representantes firmaron una carta de respaldo a Gabriel Boric, donde se sostuvo que solamente su gobierno “es garantía de poder caminar juntos como sociedad y avanzar hacia una relación de paz y justicia” ya que “se ha comprometido con el diálogo y a tratar las causas de los conflictos”.

La Red de Ciudadanos y Ciudadanas de Pueblos Originarios por un Chileplurinacional junto a cientos de dirigentes y representantes de los distintos Pueblos Indígenas del país suscribieron la declaración. En el texto, firmado por 297 personas de los Pueblos Aymara, Mapuche, Lickanantay, Rapa Nui, Colla y Diaguita, se manifestó la confianza en “que el gobierno de Gabriel Boric defenderá el proceso constituyente y materializará las esperanzas de plurinacionalidad, autodeterminación y autonomías, restitución de tierras, reconstrucción de los territorios, protección de las culturas y lenguas indígenas, y de bienestar que anhelamos”.

Adviertieron que “cada vez que se ha elegido un gobierno conservador nuestros derechos se ven profundamente afectados, se produce un retroceso en las conquistas sociales y se hace más difícil el logro de una convivencia fundada en una justicia reparadora. Con un gobierno de extrema derecha ningún avance ni diálogo serán posibles”.

“Desde una visión que podemos compartir entre los pueblos originarios y el pueblo chileno de un buen vivir para todos, apelamos a la unión y la solidaridad, y llamamos a respaldar la elección presidencial de Gabriel Boric”, concluyeron.

Entre los firmantes se encuentran la constituyente del Pueblo Colla Isabel Godoy, la diputada Emilia Nuyado, el senador Francisco Huenchumilla, la diputada electa Ericka Ñanco, la concejala de Peñalolén Ximena Llamín, la experta en materia indígenas Hortencia Hidalgo, la consejera territorial indígena Aymara Catalina Cortés, la dirigente de Mujeres Rapa Nui Autoconvocadas, Valeria Pakarati, el académico Salvador Millaleo, el exembajador Domingo Namuncura, la cantautora Daniela Millaleo, entre otros.

Respaldo en el mundo

“Europa con Boric: Por un futuro democrático y social para Chile” es el título de una declaración firmada por unas 80 personalidades europeas que expresaron su respaldo al candidato presidencia de Apruebo Dignidad y que llamaron a defender la democracia en Chile.

En parte del texto de lee: “La comunidad democrática internacional observa y apoya con entusiasmo y esperanza el proceso social y político que se desarrolla en Chile. Desde Europa, una mayoría de ciudadanos, líderes políticos y de la sociedad civil vemos con respeto y admiración las masivas movilizaciones sociales del pueblo chileno exigiendo mayor justicia e inclusión y una superación definitiva del legado de la dictadura pinochetista”.

Se señaló que “la lucha política que acontece en Chile es también la lucha de todas y todos los europeos por un mundo más democrático, inclusivo y sostenible. Tanto en Chile como en Europa, la democracia, los derechos y las libertades se encuentran seriamente amenazados por el resurgimiento de unos líderes y movimientos de ultraderecha con tentaciones autoritarias”.

“Lo que está en juego en la elección en Chile es la posibilidad de avanzar hacia un verdadero Estado social y democrático de derecho”, se enfatizó en la declaración, difundida en Europa y América Latina.

La carta fue firmada, entre otros, por el ex presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, la alcaldesa de Paris, Anne Hidalgo, el economista Thomas Piketty, Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz y ex director general de la UNESCO; Pau Mari-Klose, Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, los académicos Boaventura de Sousa Santos, Francisco “Patxi” Aldecoa, Joan Subirats; Iratxe García Pérez, presidenta del Grupo Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, Martin Schirdewan, copresidente del Grupo de Izquierda en el Parlamento Europeo.

Durante los últimos días, llegaron respaldos a Gabriel Boric de los ex presidentes José Mujica, Inacio “Lula” Da Silva, Fernando Lugo, Ernesto Samper, así como del Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la activista estadounidense Angela Davis, el intelectual Noam Chomksy, Nora Morales de Coriño de Madres de Plaza de Mayo, el jurista Baltasar Garzón, Humberto Costa, jefe del grupo parlamentario del Partido de los Trabajadores de Brasil.