19/D. Giorgio y Karol llaman a inscribirse como apoderados de mesa

“Hemos avanzado esta semana de una manera muy acelerada, pero todavía nos falta”. “Hemos hecho un llamado público y lo reafirmamos”. La meta de tener más de 50 mil personas defendiendo el voto el próximo domingo en la elección presidencial a lo largo de todo el país.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 16/12/2021. Los integrantes del comando de Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Giorgio Jackson y Karol Cariola hicieron un llamado a las y los ciudadanos a inscribir como apoderadas y apoderados de mes para las elecciones presidenciales del próximo domingo y defender los votos.

El llamado se hizo en medio de controversias después de que el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, y el presidente de Renovación Nacional (RN), Francisco Chahuan, dijeron que podrían desconocer resultados la noche del domingo y recurrir a Tribunales Electorales.

En todo el país habrá algo más de 46 mil mesas de votación, lo que fija una meta para quienes respaldan a Boric de contar como mínimo con unos 50 mil apoderados en todo Chile.

Giorgio Jackson dijo que “queremos llegar al 100%, o acercarnos al 100%, y hemos avanzado esta semana de una manera muy acelerada, pero todavía nos falta. Hay algunas comunas que ya están completas al 100% y hay otras que les falta”.

Informó que el trabajo de conseguir e inscribir apoderadas y apoderados se continuará haciendo “durante hoy, mañana y también el sábado para lograr terminar con esa convocatoria y tener (apoderados) en todos los rincones, sobre todo en algunas localidades más alejadas y donde es más difícil poder tener esa presencia de personas, para que puedan dar garantías del proceso para todas y todos”.

Karol Cariola, enfatizó que “hemos hecho un llamado público y lo reafirmamos además a través de los medios de comunicación a inscribirse a todos y todas que quieran ser apoderados de mesa”.

Expresó que “no tengo el balance concreto en este momento (de cuántos hay) y no me gustaría decir algo no preciso, pero si tenemos la información de que ese llamado ha dado resultado”, insistiendo en que quedan días todavía para asumir esa responsabilidad y defender los votos de Gabriel Boric.

Cariola sostuvo que “se han estado inscribiendo miles de personas a lo largo del país, tanto través de los comandos locales como a través de nuestra página”.

Ante las palabras de Kast y Chahuan de adelantar cuestionamientos a los resultados del domingo, la vocerá del comando de Boric apuntó que “instalar la duda del proceso electoral ahora solo habla de la desesperación de la derecha”. Planteó que “ellos hoy están preocupados del resultado que van a tener el domingo y espero que no utilicen malas prácticas para tratar de deslegitimar la elección. Chile es un país que se ha caracterizado por tener procesos electorales impecables y yo espero que esté domingo eso se mantenga”.

Un papel fundamental

En unas elecciones apretadas, el rol de las y los apoderados será fundamental este domingo 19 de diciembre (19/D), tanto en la vigilancia del proceso electoral como en la vigilancia del buen conteo de los votos.

Hay que tener en cuenta que a nivel del territorio nacional habrá 46.888 mesas habilitadas para sufragar el próximo domingo.

Raúl García, director nacional del Servel, aseveró que “el apoderado es un actor muy relevante, toda vez que ejerce de alguna manera el control ciudadano que tiene que haber en cada proceso eleccionario”.

Expresó que “si se da una situación que un apoderado le llama la atención, que considera que no es regular, el apoderado tiene todo el derecho a dejar constancia de esa situación en las respectivas actas de mesas. Por lo tanto, esas situaciones quedan trasparentemente registradas en las mesas, y posteriormente, está la instancia de impugnación ante los tribunales”.

De acuerdo con el Servel, una contribución clave de las y los apoderados es “evitar el fraude electoral” a nivel de locales de votación.

Se ha recomendado que ya se inscriban quienes serán apoderadas y apoderados, quienes fungirán como apoderados generales, y tengan a la mano el sábado a más tardar toda la documentación que requieren, sobre todo la credencial que los acredita como tales.

Además, en estos días se están efectuando charlas de capacitación y se está exhortando a las y los ciudadanos a tomarlas para tener claridad sobre el papel a cumplir el día de los comicios.

De acuerdo con el Servel, las siguientes son las normativas que rigen el desempeño de apoderados de mesas y que es día de la elección se debería tener a la mano en una fotocopia, el portal www.servel.cl.

La misión de los apoderados de mesa es fundamental como parte del control ciudadano de la elección, por lo que hacemos un llamado a los comandos a que designen la mayor cantidad de apoderados.

Los candidatos presidenciales por medio de sus encargados electorales tienen el derecho de nombrar apoderados tanto generales de local, ante la oficina electoral del local de votación, ante las mesas receptoras de sufragios y ante los colegios Escrutadores.

La designación se hace por medio de un poder simple entregado por los encargados electorales de los candidatos a los apoderados generales y estos a los apoderados de mesa. El poder puede ser portado en papel o en dispositivo electrónico.

Todos los apoderados deben portar su credencial emitida conforme a las normas del Servel.

Al apoderado general de local le corresponde designar a los apoderados de mesa y asistirlos en su función.

Al apoderado ante la oficina electoral del local de votación le corresponde supervisar las actuaciones del Delegado, observar la entrega del material electoral y estar presente y observar el proceso de digitación, digitalización y transmisión de las actas de escrutinio.

Los apoderados de mesa pueden sentarse al lado de las mesas de sufragio para observar el proceso y: Deben ser registrado en el acta de instalación de mesa. Revisar la identidad de los electores. Asegurarse que su voto sea secreto. Formular las objeciones y reparos que estime convenientes. Exigir que se deje constancia de ellos en el acta de sus objeciones. Estar presente en el escrutinio, revisar y objetar la calidad de un voto. ya sea, como válidos, nulos o blancos, quedando constancia del incidente o reclamación en el acta de la mesa. Firmar el acta de escrutinio. Derecho a exigir que se les certifique, por el presidente y el secretario, copia del resultado, lo que se hará una vez terminadas las actas de escrutinio. Tomar fotografía del Acta de escrutinio o de la minuta de resultado, que estará dispuesta por los vocales en un lugar visible.

En relación con los locales de votación:

Los locales de votación y mesas receptoras de sufragios serán los mismos de noviembre. En caso de dudas, pueden ser consultadas en Servel.cl. No hay cambios de locales de votación.

Esta elección será más sencilla para el electorado debido a que se le entregará al elector solo una cédula electoral con 2 candidatos. El proceso de votación debería ser más rápido que en noviembre y debería haber menos filas.

Se mantienen las medidas sanitarias.

Es importante recalcar que el presidente de mesa es autoridad en ella y es el único que puede declarar cerrada la mesa a las 18:00 horas y siempre que no haya electores esperando para votar tanto en la fila de la mesa, como en el exterior del local de votación a quienes se debería permitir entrar a dicha hora.

Servel ha instruido que no se pueden cerrar los locales a las 18:00 ya que el escrutinio es público.