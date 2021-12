Redes







Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 14/12/2021. Nadie podía negar que la ex presidenta Michelle Bachelet votaría por Gabriel Boric el próximo domingo 19 de diciembre. Lo que no tiene nada de traumático. Y se difundió el video donde ella confirmó su preferencia por el candidato de Apruebo Dignidad.

No solo habían sucedido los apoyos a Boric de parte de la fundación creada por la ex mandataria, Horizonte Ciudadano, de sus ex ministras Paula Narváez y Yasna Provoste, y del Partido Socialista (PS) donde milita Bachelet desde su juventud.

También estaban/están las coincidencias programáticas y de convicciones en materias como derechos de las mujeres, pensiones, medioambiente, derechos humanos, entre otras, que generan sintonía entre Bachelet y Boric. Coinciden ambos, por lo demás, en el mundo progresista, socialdemócrata y de izquierda.

Sin que ella lo buscara, el implícito respaldo al candidato sumará votos, ya que en segmentos de la sociedad persiste la influencia y el cariño hacia Michelle Bachelet.

En ese cuadro, es falaz y desesperada la reacción del candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, de acusar “intervencionismo electoral” a la ex mandataria y exigirle que lo reciba a él “para conversar”. Más que aterrizada en factores serios, la actitud de Kast pasa a sumarse a su persistente catarata de noticias falsas, agresividades, falacias y perdigones mediáticos lanzados, primero, contra Boric, y segundo, contra la opinión pública. “El que se pica pierde”, dijo el analista electoral, Axel Callís, y Kast cada día amanece más picado. Ahora con Bachelet.

En rigor, Michelle Bachelet tuvo una conversación privada en su domicilio con Gabriel Boric, algo perfectamente natural en el marco de la escena política y democrática. La ex presidenta no incumplió ninguna normativa legal con explicitar, como ciudadana, su respaldo al candidato de Apruebo Dignidad y llamar a la gente a que vaya a votar.

En la perspectiva del candidato de Apruebo Dignidad, todo es una confirmación en la línea de producir conversaciones, aproximaciones y cercanías en el mundo del progresismo, la socialdemocracia y la izquierda, algo perfectamente natural en el horizonte de que será Presidente de la República.

Y como se ha repetido en varias ocasiones, “lo demás es música”.