El Colegio no se pierde: Periodistas por Boric

La votación del Consejo Nacional para respaldar el Programa de Gobierno de Gabriel Boric fue antecedida por un necesario y nutrido debate con las distintas posiciones y si bien hubo muchas opiniones divergentes, hubo claridad respecto a que ésta no es cualquier elección presidencial, porque está en juego la estabilidad democrática al tener un candidato de la extrema derecha que abiertamente, durante toda su vida política, se ha mostrado como defensor del lado más oscuro del pinochetismo.

Daniela Pizarro Amaya. Presidenta Consejo Metropolitano. Colegio de Periodistas de Chile. Santiago. 07/12/2021. El Colegio de Periodistas de Chile en su último Consejo Nacional decidió apoyar la candidatura presidencial de Gabriel Boric. Un voto político que obtuvo la unanimidad de las preferencias de los presidentes/as regionales y de los consejeros/as nacionales del gremio. Un hecho que muchos colegas y editoriales de medios de comunicación no comparten por la supuesta imparcialidad que el gremio debería tener, sin embargo, el Colegio de Periodistas es una organización social/gremial que agrupa a profesionales que libremente se inscriben y que escogen a sus representantes mediante elecciones, donde participan diferentes sensibilidades, muchos colegas independientes y otros/as con militancias políticas. No es un medio de comunicación.

El Colegio de Periodistas de Chile tiene una historia que siempre ha estado apegada a la lucha por la libertad de expresión y al respeto irrestricto de los Derechos Humanos, como lo dicen sus estatutos. Durante la dictadura de Augusto Pinochet sus dirigentes fueron perseguidos, secuestrados, encarcelados, torturados y hasta asesinados, como fue el caso de José Carrasco Tapia, quien fue acribillado con 14 balas en plena Avenida Vespucio Norte.

En sus 65 años de existencia la Orden ha levantado la demanda por más medios de comunicación, más pluralismo y más voces para más democracia, ya que padecemos como trabajadores y trabajadoras y como ciudadanía, la brutal concentración medial que caracteriza al sistema chileno, donde siempre vemos al mismo sector representado con claras líneas editoriales emparentadas con las agendas de los grupos económicos. Por eso, nos hace sentido la propuesta del candidato Gabriel Boric respecto a avanzar en un Sistema de Medios Públicos que se constituya como un espacio para el desarrollo de la ciudadanía y sus expresiones de diversidad, que fomente la paridad de género, la interculturalidad y la promoción de un ecosistema medial que proteja los tres sectores de las comunicaciones – privado, comunitarios y públicos-, atendiendo a su diversidad de plataformas, así como en sus modelos de gestión y administración.

Como gremio gran parte de nuestras acciones tienen relación con la protección del ejercicio del Periodismo, desde velar por las garantías democráticas, hasta combatir el azote que significa la precariedad laboral, es por eso también que respaldamos las propuestas de Boric en materia de protección de derechos laborales de periodistas, trabajadores y trabajadoras de las comunicaciones, tanto en el resguardo de la libertad de expresión y de prensa, como en el cumplimiento de condiciones laborales dignas por parte de sus empleadores.

Desde el año 2015 el Colegio de Periodistas asumió además la reivindicación por una nueva Constitución, es por ello que hemos sido parte activa del proceso constituyente y de la Convención Constitucional, donde nuestros/as dirigentes han expuesto sobre el derecho a la comunicación y donde prontamente entregaremos nuestra propuesta de norma constitucional. Por eso, también es menester que el próximo Presidente garantice la continuidad de este espacio y facilite la aplicación de la futura Carta Magna.

Sabemos que las redes sociales se seguirán inundando de críticas frente a la toma de posición del Colegio de Periodistas, en su mayoría de profesionales que no están colegiados y que justifican su no participación como muestra de su constante disconformidad con los lineamientos de la organización; no obstante, seguirá siendo difícil que aporten en el cambio, si persisten en restarse. Lo que es claro es que los colegas saben que sus voces también pesan tanto o más que la de un gremio, ya que opinan desde sus posiciones de privilegio en los grandes medios de comunicación.

Los que hoy nos reclaman neutralidad ven diariamente como el candidato conservador y sus voceros/as, mienten, tergiversan y atacan, a través de los medios, al candidato Boric y al sector que lo respalda, sin ningún contrapeso o crítica al respecto.

La posición del gremio de los reporteros se suma a la tomada también por el Colegio de Profesores y Profesoras de Chile, la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, los trabajadores y trabajadoras de la Educación Pública, los Editores de Chile, la Confederación de Trabajadores del Cobre, Educadoras Independientes, el Colegio de Psicopedagogos, la Central Unitaria de Trabajadores, Artistas de Chile y Francia, entre otras organizaciones profesionales y sindicales.

En este trance histórico el Colegio de Periodistas de Chile no se pierde.