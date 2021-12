Boric: “Soy una persona con independencia de criterio”

Redes







“No le tengan miedo a nuestra alianza ni a nuestros aliados en el Gobierno” dijo el candidato presidencial a enfatizar las fuerzas que integran el conglomerado Apruebo Dignidad.

Santiago. 07/12/2021. Ante la continuidad de vocerías de la derecha y notas en medios de prensa sobre el papel del Partido Comunista (PC) en la candidatura presidencial de Gabriel Boric, éste llamó a un “basta de inventar polémicas. Acá no hay una polémica en torno a eso. Yo soy una persona con independencia de criterio que creo en los proyectos colectivos y que entiende que para poder avanzar en Chile tenemos que unir y no dividir”.

En relación específica al PC sostuvo que “ese permanente fantasma que se busca instalar me parece que no se corresponde con la realidad”. Enfatizó que “el PC es uno más de nuestra alianza, tal como lo es Revolución Democrática, Convergencia Social, el partido Comunes, el Partido Regionalista Verde Social y por lo tanto yo llamo a no instalar esos miedos”.

Boric habló del asunto en un encuentro con representantes de iglesias evangélicas y ante ellos planteó que “no le tengan miedo a nuestra alianza ni a nuestros aliados en el Gobierno. Soy una persona con independencia evidente, creo que lo he demostrado en momentos difíciles”.

Descartó totalmente que ahora como candidato y luego como Presidente, vaya a aceptar presiones de grupos. “Creo haber demostrado, y que eso sea un precedente para ustedes, de que yo no me someto a presiones. Actúo en función de principios y convicciones”.

Gabriel Boric insistió que hay un programa y habrá un Gobierno de Apruebo Dignidad donde participan diversos partidos políticos y sectores de la sociedad.