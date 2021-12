El reordenamiento de Kast

Redes







Está introduciendo reordenamientos en contenidos y formatos de campaña que, inclusive, lo llevan a modificar planteamientos, a pesar de que criticó a los partidos de la derecha tradicional cuando lo hicieron. Como sea, está aplicando un sentido táctico-electoral.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 03/12/2021. Con un sentido táctico-electoral, José Antonio Kast, candidato presidencial de la ultraderecha, se muestra distante en sus estrategias y doctrinas, con tal de ganar adeptos en una competitiva segunda vuelta donde busca desbarrancar al candidato progresista y de izquierda, Gabriel Boric.

En esa línea, Kast está introduciendo reordenamientos en contenidos y formatos de campaña que, inclusive, lo llevan a modificar planteamientos, a pesar de que criticó a los partidos de la derecha tradicional cuando lo hicieron. Pero sabe que necesita votos.

Un primer paso fue mostrarse amistoso con las mujeres. Dijo que no cerrará el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y que fue un error plantear eso. Lleva un par de puestas en escena rodeado de mujeres simpatizantes. Los medios conservadores suelen mostrar imágenes de personeras políticas de derecha que respaldan al ultraconservador, como aquella muy difundida de la alcaldesa Evelyn Matthei con la doctora Paula Daza.

Kast respondió rápido a Franco Parisi para estar en su programa de plataforma digital “Bad Boys” y sigue empeñado en llegar a la parte conservadora de los más de 800 mil votos del ex candidato que sigue en Estados Unidos haciendo negocios financieros y sin pagar la deuda de pensión alimenticia. En un acto mediático, el candidato defendió a Parisi por el no pago de la pensión, aduciendo que el problema era el monto y no llegar a acuerdo con la familia.

Otro giro programático lo dio el candidato del Partido Republicano al decir que va a eliminar la figura de Delegado Presidencial en las regiones, para dar toda la autoridad a los Gobernadores, algo que no estaba en sus planes.

Hay informes de que desde el comando de Kast se orientó detener acciones agresivas que estaban realizando grupos de ultraderecha en algunas actividades, en las calles y por redes sociales, con tal de no aparecer como hostiles. Claro que continúan hackeos y otras malas prácticas en contra de grupos de ciudadanos y partidarios de Boric. Tampoco se han detenido las fake news desde la ultraderecha y la derecha tradicional. Y todo indica que el postulante de extrema derecha continuará con un foco anticomunista, de atacar al Partido Comunista y hacerlo aparecer como “una carga” para el candidato de Apruebo Dignidad.

En este cuadro, llegaron apoyos a José Antonio Kast de algunos personeros de derecha que le fueron esquivos y hasta confrontacionales en la primera vuelta, incluso en materias doctrinarias. Apoyos que le son importantes y necesarios. Son los casos del ex candidato presidencial, Sebastián Sichel, del senador Manuel José Ossandón y del alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Todos con hartos votos bajo la manga.

En el comando del candidato del Partido Republicano hicieron ajustes en los desplazamientos territoriales para que llegue a zonas populares, sobre todo en la Región Metropolitana, y reforzar su presencia en comunas del norte y sur del país. Hay indicios de refuerzo de despliegues de equipos de Kast en el círculo de iglesias evangélicas y garantizar el voto en comunas donde la derecha tiene asegurado un alto porcentaje de sufragios.

Pensando en los debates, todo apunta a que Kast querrá volver al tono y desplante del primer debate televisivo en primera vuelta, donde todos los comentarios apuntaron a su buen desempeño, viéndolo tranquilo, gestualmente sereno y sobrio, seguro en sus respuestas, sin complejos por sus planteamientos. Claro que en ese momento no estaba tan posicionado como ganador, no tenía tanta tensión encima, y ahora se juega mucho más, lo que podría influirle en contra en el debate frente a Gabriel Boric.