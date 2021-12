El apoyo de las y los trabajadores a Gabriel Boric

Redes







Desde organizaciones como la CUT, la ANEF, agrupaciones de trabajadores del cobre y sindicatos, se materializó el respaldo al candidato presidencial de Apruebo Dignidad.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 03/12/2021. Desde diversos sectores del mundo del trabajo se exteriorizó en estas semanas el respaldo a Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad.

Los apoyos llegaron desde sectores tradicionales de los trabajadores, de los mineros, profesionales, empleados públicos, trabajadores de grandes tiendas, metalúrgicos, del sector Salud y agrupaciones campesinas.

Conocido que se iría al balotaje en la presidencial, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) expresó el apoyo a Boric. En un comunicado, desde la multisindical se indicó: “Somos parte del pueblo y vivimos los mismos temores, dolores y pesares. Pero no nos perdemos, la ultraderecha no será la que resuelva las raíces estructurales de las urgencias que nos aquejan. En países hermanos, estos gobiernos lo único que han logrado es profundizar los conflictos, han aumentado la criminalización, los niveles de desigualdad y pobreza y no han controlado la violencia ni el narcotráfico. Por eso, y por nuestro compromiso con Chile y su destino, es que, como CUT, hacemos un abierto llamado a los trabajadores y las trabajadoras de Chile a votar en esta segunda vuelta y a votar por Gabriel Boric”.

Se señaló: “L o hacemos este llamado a votar por miedo, lo hacemos con convicción, pues estamos ciertos que solo será con mano firme, pero con capacidad de diálogo que podremos garantizar la gobernabilidad que tanto se demanda. La pandemia ha dejado en evidencia que el mundo del trabajo y especialmente los trabajadores y trabajadoras, hemos sido los que hemos pagado los costos de la crisis, tenemos incertidumbre sobre el futuro, se anuncia el fin de puestos de trabajo en el comercio, pese a las utilidades que tuvieron las empresas en plena crisis sanitaria, se termina el IFE, crece la informalidad y las mujeres hemos retrocedido 10 años en nuestra incorporación al mundo del trabajo”.

La Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss), hizo saber que “el 19 de diciembre lo que se define es una concepción de país, y la posibilidad de pavimentar o no un camino hacia un Chile más igualitario, de derechos sociales, sostenido por una nueva constitución. Estamos ciertos que el proceso constituyente en marcha requiere un gobierno disponible para las transformaciones en curso y reconocemos que la candidatura de Gabriel Boric Font, y en general del mundo democrático, ha valorado y apoyado esta senda institucional de cambios”.

La Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC) dio a conocer una declaración donde se llamó “a la conciencia y sabiduría de la Clase Trabajadora, y del pueblo en general, para entregar su activo y decidido apoyo a Gabriel Boric, quien debe ser el próximo Presidente de la República, como única opción democrática que asegura al pueblo el pleno respeto a las conquistas sindicales, feministas, ecologistas, culturales, sociales y políticas, alcanzadas hasta ahora, y el respeto irrestricto a los derechos humanos de todas y todos”.

Se enfatizó que “las y los trabajadores de Chile tenemos en nuestra manos la responsabilidad histórica de parar el fascismo”, planteando que con un Gobierno de la ultraderecha se impondría “la flexibilidad laboral, bajar la tributación a las grandes empresas, privatizar las empresas del Estado (incluida Codelco), subir la edad de jubilación, mantener las AFP, volver a penalizar el aborto por cualquier causal, aumentar la represión policial y militar contra el pueblo Mapuche y el movimiento social; perseguir y detener en cualquier lugar a dirigentes y opositores de izquierda, entre otras barbaridades que figuran en su programa”.

En tanto, hace unos días, Gabriel Boric firmó un documento con la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), donde se comprometió a no privatizar esa empresa estratégica y defenderla como empresa estatal. Desde la FTC se entregó el apoyo total a la candidatura presidencial de Boric.

Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), se difundió un comunicado donde se señaló: “Consecuente con su historia, con su liderazgo sociopolítico, con su visión de país, de sociedad, con sus propias reivindicaciones del sector de trabajadores y trabajadoras del Estado que representa, ante la crucial e histórica decisión ciudadana que enfrenta nuestro país, expresa su decidido respaldo a la opción por la candidatura presidencial que encabeza Gabriel Boric Font, porque ella reúne y convoca a las fuerzas históricamente democráticas y progresistas de nuestro país. Esta mayoría es la que quiere profundizar la democracia, el desarrollo con justicia social y mayores libertades no sólo individuales sino colectivas, con una nueva Constitución Política Democrática y con un Nuevo Trato Social y Laboral”.

Se dijo además: “La ANEF aspira a un País para las Mayorías, a una sociedad democrática, con justicia social, igualdad de oportunidades para todos y todas, y con derechos políticos, sociales, económicos y culturales que sean universales, Más y Mejor Estado. Un Estado activo, participativo, solidario, con capacidad de regular y fiscalizar el accionar del mercado, con políticas públicas y servicios públicos de calidad, por lo que rechazamos la visión de un Estado meramente subsidiario, asistencialista, paternalista y autoritario. Estos principios que nos rigen no podrán desarrollarse con el plan de gobierno del candidato de derecha”.

Y se recalcó que “en esta segunda vuelta presidencial debemos concitar las fuerzas necesarias y asegurar la dignidad de las próximas décadas para construir ese país de mayorías, inclusivo, respetuosos de la vida y la biodiversidad”.