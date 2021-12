Guillermo Teillier: “He contribuido a lo que el Partido es hoy”

Redes







Presidente del PC, al hablar de su rol político futuro, indicó que “lo que venga formará parte de la vida y desarrollo del Partido. Ha sido mi disposición de siempre”. Sobre su derrota en la candidatura al Senado, sostuvo que se siente “responsable de contribuir a una misión cumplida” y se mostró satisfecho que su colectividad rompiera la exclusion en la Cámara Alta. Se debió “al reconocimiento de las personas a una política de lucha por sus derechos, por el perfeccionamiento de la democracia, por su solidaridad demostrada bajo pandemia y por una contundente agenda legislativa”, indicó. En entrevista, confirmó que “he hablado con Gabriel Boric en el afán de contribuir al afiatamiento de nuestras fuerzas políticas” y afirmó que “en procesos tan intensos como estos siempre se van a producir diferencias. Hay que saber manejarlas”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. 02/12/2021. No parece bajoneado por haber perdido en su candidatura al Senado. Se le ve sereno y sobre el episodio indica con tranquilidad que se siente “responsable de contribuir a una misión cumplida”.

Se muestra satisfecho de haber aportado a “romper la exclusión en el Senado y elevar la votación y presencia del partido en el Parlamento”. A la Cámara Alta llegarán los militantes comunistas Claudia Pascual y Daniel Núñez.

Fue varios años diputado, le ha correspondido estar al frente del Partido Comunista, tuvo un papel durante la lucha contra la dictadura, estuvo preso y fue torturado, ¿cómo ve su vida política a estas alturas, su militancia en el PC?

“Bueno, con mi militancia no pasa nada. Ella sigue muy a firme y cumpliendo con las tareas del Partido. Creo he contribuido a lo que el Partido es hoy. Y lo que venga formará parte de la vida y desarrollo del Partido. Ha sido mi disposición de siempre”.

La entrevista con ElSiglo.cl se efectúa mientras sigue desarrollando sus labores como diputado, hasta marzo del próximo año. Además, sigue en actividades de respaldo a la candidatura presidencial de Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad y sus trabajos como president del PC.

Sobre polémicas por vocerías y Twitter salidos de voces comunistas y que provocaron reacciones de Boric, el presidente del PC señaló: “En procesos tan intensos como estos siempre se van a producir diferencias. Hay que saber manejarlas, en especial ante el asedio mediático de derecha que busca brechas y magnificar expresiones que pudieran ser normales”.

Reconoce que “sí, he hablado con Gabriel Boric en el afán de contribuir al afiatamiento de nuestras fuerzas políticas. Nuestra disposición es a contribuir y es lo que estamos haciendo”.

En cuanto a claves para enfrentar la campaña de esta segunda vuelta, Guillermo Teillier comenta: “Dar a conocer de manera concreta su programa, ampliar la base de sustento con el aporte de otras vertientes políticas, y apelar a diversos sectores sociales y sus demandas. En lo sustancial, lograr poner en movimiento a los miles de adherentes de todo el país para conversar con la gente. En especial hay un inmenso sector de votantes del Apruebo que se abstuvieron de votar. Espero comprendan que la disyuntiva es pasar adelante con la nueva Constitución y los cambios que necesita el país, o retroceder en los insuficientes avances democráticos alcanzados hasta hoy”.

El Partido Comunista logró dos cupos en el Senado, subió de 9 a 12 las y los diputados y quedó como una fuerza gravitante en la oposición. ¿A qué atribuye eso?

Al reconocimiento de las personas a una política de lucha por sus derechos, por el perfeccionamiento de la democracia, por su solidaridad demostrada bajo pandemia y por una contundente agenda legislativa.

Puede sorprender el resultado positivo para el PC dada la campaña anticomunista que hubo, desde la derecha hasta sectores democristianos.

Es el mismo anticomunismo manoseado desde (Augusto) Pinochet hasta (José Antonio) Kast, con la misma gastada argumentación de siempre, que a poco andar no asusta ni convence. Solo la machacona insistencia en los medios de difusión masiva que controlan, en especial El Mercurio y La Tercera, le dan sustento.

¿Usted diría que el PC es la fuerza hegemónica dentro de Apruebo Dignidad, o cómo ubica a su partido en el conglomerado?

De ninguna manera. Somos el partido más grande, pero somos parte de un pacto pluripartidista, en que es esencial mantener la unidad y eso no pasa por hegemonismo alguno de un solo partido. Es otra falacia de la campaña anticomunista.

¿A qué atribuye el avance de la ultraderecha y por dónde ve la mejor manera de encarar esa situación?

La derecha encabezada por (Sebastián) Piñera ya no era capaz de sostener el modelo. (Sebastián) Sichel fue el candidato de La Moneda y el gran empresariado, y se desmoronó ante la emergencia de una alternativa de extrema derecha encabezada por Kast, despreciada hasta hace poco por una derecha que trataba de distanciarse del legado pinochetista en términos valóricos. Pero que en la desesperacion de perder privilegios, lo adoptó como su candidato y tanto la UDI como RN le han entregado su apoyo sin condiciones. Ahora Kast es el flamante candidato de La Moneda. Un Gobierno de Kast sería lo mismo que el de Piñera, pero muchísimo peor.

En el Parlamento, en lo global, quedaron casi empatadas las fuerzas de la derecha y las del progresismo y la izquierda. Parece que será un escenario complejo para legislar. ¿Qué criterios se deberían ir considerando para enfrentar las votaciones y lograr mayorías de los sectores transformadores?

El empate está en el Senado, en la Cámara los sectores democráticos y progresistas logramos la mayoría. No será fácil el proceso legislativo, pero hay condiciones para avanzar. Y lo determinante, como ha ocurrido hasta ahora en muchos casos, será la voz del pueblo.

Finalmente ¿usted cree que se pueden hacer modificaciones, agregados, al programa presidencial de Apruebo Dignidad?

Creo que sobre eso hay acuerdo. No se trata de un programa nuevo, sino agregar, perfeccionar, sin renunciar. Tiene que ver con la efectividad en el cumplimiento del programa, tener seguridad sobre ello.

¿Cree que una eventual presidencia de Kast pudiera colocar en peligro la Convención Constitucional e incluso el plebiscito para votar por una nueva Constitución?

No es lo que yo crea, es la intención declarada por Kast y los que estuvieron por el Rechazo. No han renunciado a la posibilidad de impedir la aprobación de una nueva Constitución, están en eso y si gana Kast se van a sentir con fuerza para ello. No les importa un comino las vidas ofrendadas a este propósito y que cayeron víctimas de la represión. Este propósito de Kast es una puerta abierta a la inestabilidad política y social.

La DC entregó su respaldo a Boric, sin condiciones. Lo mismo otros partidos. Y se habló de no integración al Gobierno. ¿Qué mirada tiene sobre eso?

Me parece bien. Sé que hay contradicciones al interior de ese partido. Se también que tenemos diferencias, pero más importante y fuerte que eso, es el panorama desolador que se abre para la democracia si gana Kast.