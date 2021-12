TERRITORIOS. Alcaldes por precio justo en el gas

Redes







La directiva provisoria de la Asociación Nacional de Municipalidades para la Energía y el Combustible a Precio Justo llegó hasta el Congreso Nacional para solicitar a diputados y senadores que velen por los intereses medioambientales, energéticos, de salud y la disminución del precio del gas, para el beneficio de la ciudadanía.

Valparaíso. 01/12/2021. La directiva provisoria de la Asociación Nacional de Municipalidades para la Energía y el Combustible a Precio Justo llegó hasta el Congreso Nacional para solicitar a diputados y senadores que velen por los intereses medioambientales, energéticos, de salud y la disminución del precio del gas, para el beneficio de la ciudadanía.

En el interior del Congreso, fueron recibidos por parlamentarios y parlamentarias de diversas posiciones políticas, quienes se comprometieron a contribuir y converger en una acción conjunta para avanzar sobre legislaciones que permitan intervenir en el propósito de mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de todo Chile, pero también de la salud y el medio ambiente.

Antonio Rivas, alcalde de Chiguayante y presidente transitorio de la Asociación Nacional de Municipalidades para la Energía y el Combustible a Precio Justo, afirmó: “Hemos tenido una mañana intensa, de un trabajo bastante arduo, abundante, y con muy buenos propósitos planteados -básicamente- en dos leyes. Una ley que la bancada del PPD ha planteado para poder transformar la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. Y la otra ley, que la ley corta que a nosotros nos parece la más propicia, que nos permitiría a los municipios vender, y, por lo tanto, vender gas a precio justo”.

La buena noticia es que horas más tarde, el proyecto que viabiliza la iniciativa de la venta de gas popular se declaró admisible en la Cámara baja.

En ese contexto, horas antes de ingresar al Congreso, Rivas apuntó: “Esperamos que este encuentro sea el inicio de muchas noches buenas para cada una de las familias de nuestro país, porque desde que el oligopolio nos subió indiscriminadamente los valores del gas, la gente no ha podido ducharse, cocinar, calefaccionarse de buena manera, porque efectivamente tenemos que decidir o comemos o nos duchamos. Entonces, hoy día los alcaldes que ya hemos formado la asociación que tengo el honor de presidir nos encontramos con el directorio en el parlamento para solicitar que los municipios si puedan ejercer acciones y actividades de venta sin perder la naturaleza de lo expresado en la Ley Orgánica Constitucional”.

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, destacó que “estamos seguros que se va a concretar este sueño que es distribuir por todo Chile gas a precio justo, gas popular. Y por qué tenemos esa convicción, porque en el municipalismo chileno hemos dado un paso inédito que es armar una asociación de municipios. La Contraloría señaló que los municipios individualmente no pueden desarrollar actividades económicas, salvo que una ley los habilite. Estamos aquí en el Congreso para conversar con los parlamentarios y parlamentarias sobre eso. Y nosotros sí podemos desarrollar una actividad como la de distribución de gas en la medida que las municipalidades de todo Chile se unan en una asociación”.

Alejandra Burgos, alcaldesa de Curanilahue, declaró que “hay muchos distribuidores que hoy día se sienten amenazados por esta posibilidad de que los municipios hagamos este trabajo y llevemos un gas a precio justo a la gente. Quiero transmitirles la tranquilidad a esos distribuidores pequeños, de que lo que estamos haciendo también les va a favorecer a ellos. Enviarles un saludo a todas las familias que hoy día ven en esto una gran esperanza, no sólo por el gas, sino porque se nos abre la puerta para ir tras otros tipos de soluciones que nos permitan, por ejemplo, disminuir los precios de los combustibles. Y es por eso que esta asociación es tan importante que nosotros y yo estoy muy contenta de que, además, nos den la palabra a las mujeres porque hemos estado presentes en todo este proceso y porque sabemos perfectamente cuál es el problema que vive en nuestras comunidades”.

Finalmente, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, concluyó señalando que “hoy día que estamos claros que podemos ejercer esta actividad si es que no hay lucro, vale decir, no nos dedicamos a la compra-venta, si podemos hacerlo porque nos organizamos, si también el parlamento está dispuesto a tramitar leyes, es fundamental que el Presidente Piñera colabore con dos elementos: Iniciativa exclusiva del Presidente y por sobre todo las urgencias. Para la gente que está en su casa el parlamento funciona igual que un tren, los proyectos que tienen urgencia son los primeros vagones, los que no lo tienen van al final. No vaya a ser que al final una iniciativa tan importante como ésta, duerma durante años y lleguemos el próximo año -en el invierno- otra vez con ciudadanos que van a tener que elegir, como ha dicho el alcalde de Chiguayante, entre comer y ducharse. Presidente, ministro Jobet, ni un minuto más, no se equivoquen de nuevo”.