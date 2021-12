Redes







Vicente Painel, candidato a consejero, y su llamado a “cuidar los derechos sociales y económicos que hasta ahora hemos ganado como nacionalidades indígenas”.

Vicente Painel Seguel. 01/12/2021. El 14 de marzo del año 2020, tuve el privilegio de ser entrevistado por El Siglo; asertivo reportaje pues permitió instalar la “expropiación” -reforma agraria pertinente- como mecanismo técnico para resolver el despojo territorial histórico al pueblo mapuche y demás naciones indígenas inclusive. Aquellas elecciones CONADI debieron ser el 29 del 03 del 2020, más so pretexto de la pandemia fue suspendida, sin avisar a los candidatos ni a organizaciones…Previamente, debido a unilateral modificación de números y letras por parte de CONADI, colocamos un reclamo a Contraloría, la cual meses después nos respondió que el llamado “proposición de nombre indígena al Consejo de la Conadi” debía ser reclamado en el TER-SERVEL…interesante, pues CONADI no acepta que sus elecciones son efectivamente elecciones. Hicimos la gestión.

Sin embargo, el Fondo de Tierras seguía sin aplicarse, se sucedieron una ola de movilizaciones en febrero 2021 por las tierras; ante ello pusimos una reclamación a Contraloría en que pedíamos que el Director Nacional CONADI dejase su cargo ante el notable abandono de deberes por no aplicar el Fondo de Tierras. Meses después Contraloría respondía que CONADI identificaba las faltas y se excusaba por pandemia; a su vez Contraloría reconocía que el Estado no ha aplicado simétricamente el Convenio 169 OIT pero que esta, no posee atribuciones para aplicarlo. Denunciamos que la excusa agrava la falta, en la lógica de que CONADI atiende a población vulnerable específica: ¿no debía precisamente ser más diligente en Pandemia?

Para remate, a una semana de las elecciones parlamentarias-presidenciales, nos enteramos de rebote que CONADI reactivaba la votación. Se confirma la falta de seriedad de la institución, pero además se devela una realidad triste: ¿Por qué han guardado silencio tanto tiempo los consejeros nacionales CONADI vigentes? ¿Alguna reclamación a Contraloría? ¿Consejo de la Transparencia? Da pena, porque cuando reivindican su posición de consejeros ANTE CONADI, dan por entender que son representativos, mínimo la exigencia legal de diligencia y gestión, pero no sucede…Patéticamente nos encontramos con información llena de ridículos preceptos escolásticos de un lenguaje juridicista, una Web criptica, en los marcos de una situación general de desconectividad de Internet rural.

Planteo que CONADI debe ser autónoma, reivindicar su condición de Corporación, vincularse más con la OIT que con el Gobierno de turno; designaciones presidenciales debiesen ser solo eso y la condición ética debiera ser prioritaria. Está el Convenio 169 para amparar la condición autónoma de la institución, que en tanto corporación-nacional-de-desarrollo-indígena debiese ser una herramienta para la independencia económica de las nacionalidades indígenas.

Sigo en la lista de candidatos, bajo la postulación de Consejero Urbano, E7. Vicente Painel Seguel. El voto es único y nacional, cualquier indígena desde Arica a Punta Arenas puede votar por mi persona no importando su lugar de residencia. Convoco a una defensa del voto y del derecho a votar. Es factible, si se hacen las cosas bien, reunir herramientas a nuestro favor. Es imprescindible, para seguir avanzando en el cauce de un Poder Ejecutivo democrático que laboramos con Apruebo Dignidad, y es una necesidad, imprescindible, de ejercer bien los cargos, para cuidar los derechos sociales y económicos que hasta ahora hemos ganado como nacionalidades indígenas.