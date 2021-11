Boric: “No hay ningún espacio para triunfalismos”

Redes







A pesar de marcar primero en tres encuestas conocidas y el avance en el crecimiento de los apoyos a su candidatura, el candidato presidencial de Apruebo Dignidad llamó a actuar “con mucha calma y humildad” y sin arrogancia. “No hay espacio para quedarse tranquilos en las casas, para quedarse con confianza y decir que esto está” resuelto. En varios sondeos el aspirante a La Moneda superó por varios puntos al personero de la ultraderecha, mientras el fin de semana se sumó el apoyo de la DC y el PRO. Se vio aumento de respaldos desde el mundo social, al tiempo que se exhortó a mayor trabajo territorial e intensificar la difusión de propuestas concretas del programa del candidato de Apruebo Dignidad. “Convocar a todos quienes se sienten parte de la democracia” indicó Gabriel Boric.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 29/11/2021. Las informaciones y recuentos señalan un avance en el crecimiento de apoyos al candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, de cara a la segunda vuelta presidencial electoral del 19 de diciembre próximo.

El propio candidato sostuvo que “nuestra campaña se ha ido ampliando y ha ido creciendo, sumando voluntades tanto de partido como de independientes”.

Terminada la semana pasada, se conoció la sumatoria del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y del Partido Progresista (PRO), reafirmándose el respaldo de Yasna Provoste y Marco Enríquez-Ominami. Antes se habían sumado los partidos Socialista, Por la Democracia y Radical. A ello se agregan las colectividades de Apruebo Dignidad, donde están las organizaciones del Frente Amplio, Partido Comunista, Federación Regionalista Verde Social, Acción Humanista, entre otras. Esto instala un cuadro donde están unidas fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda, tras la candidatura de Gabriel Boric.

En entrevista con Radio Cooperativa, el candidato dijo que “valoro mucho lo que ha señalado la DC y en general todos los partidos de oposición: el Partido Socialista, el Partido Radical, el PRO y el Partido Ecologista Verde. Todos han tenido una generosidad y una madurez para poder apoyarnos sin entrar en una negociación de cargos, porque es mucho lo que está en juego”.

Se reportó también el apoyo al presidenciable de Apruebo Dignidad desde la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y del Colegio de Profesores. Eso se suma a los respaldos de sindicatos, organizaciones estudiantiles, de profesionales y gente del mundo de la cultura, de los derechos humanos y del movimiento feminista.

Así también, en los últimos días se constató el crecimiento en las 16 regiones del país de comandos por Boric, de instancias autoconvocadas e intensificación del trabajo territorial, en villas, poblaciones, barrios y comunas. Esto, de acuerdo con dirigentes políticos y sociales, es fundamental para garantizar el crecimiento en la votación y convocar a quienes no fueron a votar en la primera vuelta.

También se sabe que hubo un llamado a que por redes sociales, trabajo puerta a puerta, en espacios públicos, medios de comunicación alternativos y comunales, a través de la propaganda, se intensifique la difusión de los contenidos concretos del programa de Gabriel Boric, sobre todo lo relacionado con mejoras en la calidad de vida de las personas.

“No hay espacio para quedarse tranquilos”

En todo caso, Gabriel Boric manifestó que “no hay espacio para quedarse tranquilos en las casas, para quedarse con confianza y decir que esto está” resuelto.

Frente a las encuestas que lo dan ganador en la segunda vuelta, y los apoyos que siguen llegando, el candidato de Apruebo Dignidad advirtió que “lo que quiero transmitir a todos quienes apoyan nuestra candidatura y quieren que ganemos en segunda vuelta, es que no hay ningún espacio para triunfalismos ni para arrogancia”. Y llamó a actuar “con mucha calma y humildad”.

Tácitamente refiriéndose a quienes no fueron a votar o no votaron por él en la primera vuelta, declaró que “lo importante es transmitir a la gente que nos apoya que necesitamos convencer a muchos más. Hubo un 55% de chilenos y chilenas que no salieron a votar, hubo muchos que votaron por otras candidaturas y nosotros tenemos que ser capaces de acogerlos, convocarlos e incorporar las buenas ideas de donde vengan y ahí quedan tres semanas que van a ser muy intensas”.

Reducción de sueldos

En la línea de sus propuestas para un nuevo Gobierno, Boric planteó que habrá un combate contra los abusos y la corrupción, y que se van a reducir los sueldos de funcionarios superiores de entidades estatales y de las y los parlamentarios.

También apuntó que se va a “terminar con la exención de impuestos al combustible para las grandes empresas y buscar mecanismos de devolución directos para quienes más lo necesitan.

“Convocar a todos quienes se sienten parte de la democracia”

Al conocerse el respaldo del PDC a su candidatura, Gabriel Boric señaló que “asumo el desafío y la responsabilidad de convocar a todos quienes se sienten parte de la democracia y que no quieren que retrocedamos en materia de derechos humanos como propone la extrema derecha en Chile”.

Agregó que “estamos para buscar los temas que nos unen más que los que nos separan, y no me cabe ninguna duda que en torno a la justicia, la dignidad, el respeto irrestricto a los derechos humanos, el respeto a las mujeres, sin condiciones nos vamos a seguir encontrando”.

Finalizada la Junta Nacional democratacristiana, se señaló que “la candidatura de Gabriel Boric tiene ahora la responsabilidad de convocar a una mayoría ciudadana que anhela transformaciones profundas con gobernabilidad y en paz social”.

También se indicó que “el candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, representa una amenaza al proceso constituyente y un retorno al autoritarismo que va en contra de los avances democráticos y en equidad que hemos ayudado a consolidar por décadas”.

El Partido Progresista (PRO) había confirmado a finales de la semana pasada el respaldo al candidato de Apruebo Dignidad. Se hizo saber desde esa colectividad que “ante la amenaza que expresa para nuestra sociedad el avance ultra conservador de la candidatura de José Antonio Kast, hacemos un llamado a nuestras bases militantes y simpatizantes a nivel nacional, a sumarse de manera activa a los comandos territoriales de Gabriel Boric”.

Se llamó a “promover la más amplia unidad política y social para consolidar una mayoría en las urnas en diciembre”. Se enfatizó que “los y las progresistas reiteramos el llamado a todas las fuerzas que nos encontramos entorno al apoyo del Apruebo en el plebiscito, a la necesidad de avanzar hacia la construcción de una gran coalición democrática que no sólo permita ganar la elección frente el ultra conservadurismo, sino también a dar gobernabilidad al país y defender el proceso constituyente, que José Antonio Kast intenta bloquear”.