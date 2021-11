Chile: Van 35 femicidios en 2021

Redes







Hasta noviembre hubo, además, 145 femicidios frustrados. En Chile, 2 de cada 5 mujeres aseguran haber sufrido algún tipo de violencia en su vida. Convencionales constituyentes presentaron propuesta constitucional que señala que el “Estado reconoce el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 25/11/2021. De acuerdo con cifras actualizadas del Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en Chile, en lo que va de 2021, se registraron 35 femicidios consumados y 145 femicidios frustrados.

Esto da cuenta de la situación dramática que viven las mujeres en el país. Además se reportó que 2 de cada 5 mujeres aseguran haber sufrido algún tipo de violencia en su vida. Y que de acuerdo a los resultados de la Encuesta de Violencia contra la Mujer en el Ámbito de Violencia Intrafamiliar y en Otros Espacios 2020 (ENVIF-VCM), 2 de cada 5 mujeres (41,4%) entre 15 y 65 años señalan que han sido víctimas de violencia alguna vez en su vida.

Según la información del MinMujeryEG, la mayoría de los femicidios consumados ocurrieron en la Región Metropolitana (15). Luego Valparaíso (4) y Maule (3). Los femicidios frustrados también se concentraron en la Región Metropolitana (32), después Valparaíso (29). Hubo un alza dramática en La Araucanía (17), Los Lagos (12), Tarapacá (12) y Biobío (11).

Las cifras se conocieron en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Propuesta constitucional

Hoy se conoció que 16 convencionales constituyentes feministas ingresaron una propuesta constitucional, que iría en la nueva Carta Magna, que establece que el “Estado reconoce el derecho de las mujeres, niñas, diversidades y disidencias sexogenéricas a una vida libre de violencia de género en el ámbito público y privado”.

También que “el Estado deberá actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar, reparar y erradicar todo tipo de violencia de género, sin discriminación, sea cometida por particulares, el Estado, sus agentes o integrantes”.

Las integrantes de la Convención Constitucional expresaron en su propuesta que las instituciones de justicia “deberán velar por una investigación eficaz y oportuna, un debido proceso con enfoque de género, por la protección y los derechos de las víctimas, y la aplicación de medidas o sanciones, evitando la revictimización”.

La iniciativa fue firmada por las convencionales Bárbara Sepúlveda (PC), Alondra Carrillo (IND), Íngrid Villena (exLista del Pueblo), Constanza Schönhaut (CS), Carolina Videla (PC), Tammy Pustilnick (Ind. No Neutrales), Ramona Reyes (exLista del Pueblo), Bessy Gallardo (Ind-PRO), Damaris Abarca (Ind. CS), Malucha Pinto (PS), Janis Meneses (IND), Patricia Politzer (Ind. No Neutrales), Francisca Arauna (ex Lista del Pueblo), Alejandra Pérez (exLista del Pueblo) y Tania Madriaga (exLista del Pueblo). La propuesta fue respaldada por otras 40 convencionales.

La iniciativa, a modo de contexto, señala que a través de otros procesos constituyentes alrededor del mundo, se ha reconocido progresivamente el derecho a una vida libre de violencia contra las mujeres a nivel constitucional, como ha pasado en Bolivia (2009), Túnez (2014) y Sudáfrica (1996).