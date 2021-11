Un mensaje por Gabriel Boric

Redes







Miguel Davagnino (*). Santiago. 24/11/2021. A los que no votaron por Boric porque “les cae mal”.

A los que no votaron por Boric porque era “amarillo”.

A los que votaron por opciones imposibles e inexplicables en el momento que vive Chile.

A los que no votaron porque llegaron a la hora de cierre y les cerraron las puertas en las narices.

A los que no votaron porque “todos los políticos son lo mismo”.

Les escribe estas líneas un viejo de 82 años.

Lo hago desde la experiencia de haber vivido gobiernos elegidos democráticamente, de distinto símbolo.

De haber sobrevivido 17 años bajo una dictadura feroz.

De haber vivido 8 años bajo el gobierno de un Gerente con negro prontuario.

Les simpatice o no. Le teman o no, lo encuentren “amarillo” o no, Boric es la única opción para:

– Tener un nueva Constitución pensada en el bienestar de los habitantes de esta tierra.

– Ofrecer seguridad ciudadana, atacando a fondo la delincuencia y el narcotráfico.

– Desarrollar políticas públicas que eviten la proliferación del delito y el comercio de las drogas.

– Otorgar sueldos y pensiones dignas para trabajadoras(es) y pensionadas(os)

– Mejorar las prestaciones de salud en cuanto a la calidad y oportunidad de su servicio en forma igualitaria.

– Acceder a una educación de calidad al alcance de todas(os)

– Apoyar los derechos y la lucha de las mujeres y su representación en el Estado.

– Dar una real solución y en paz a los derechos de los Pueblos Originarios.

– Desarrollar nuestra economía de manera sustentable con respeto por nuestro medio ambiente.

– Dar por fin el paso tan esperado para empezar a hacer de Chile un país con bienestar para todas y todos.

Si compartiste el contenido de las manifestaciones de octubre’2019.

Si votaste por Apruebo una Nueva Constitución.

No puedes permitir que se concrete el programa del candidato que marca un retroceso en todo lo avanzado:

– Que obstaculizará la labor de la Convención Constitucional y mantendrá la Constitución de Pinochet.

– Que no ofrece una política clara de seguridad ciudadana que no sea desatar más violencia en las calles de las ciudades, poniendo en peligro la integridad de personas inocentes, especialmente los jóvenes.

– Que se seguirán pagando sueldos indignos y pensiones miserables aumentando las ganancias de las AFP.

– Que la calidad de los servicios de salud seguirá siendo para unos pocos y la mayoría sufrirá sus deficiencias.

– Que la educación de calidad será sólo para las familias de altos ingresos que puedan financiarla.

– Que volverá atrás en todo lo avanzado en los derechos y dignidad de la mujer.

– Que generará más violencia en la Araucanía.

– Que se dará prioridad a los “buenos negocios” aunque éstos atenten contra el medio ambiente y la salud.

Éste es el Chile en “libertad” que promete quien representa a quienes históricamente han estado en contra del pueblo y en contra de la libertad. Y aunque critique al actual, su gobierno será peor en la represión, en el apoyo al poder económico por sobre cualquier otro interés.

No puedes dejar que se instale un Gobierno que destruirá la convivencia nacional.

Este es otro de esos viejos políticos que desprecian al pueblo y que sólo piensan en mantener sus privilegios.

Sólo Boric y su programa es quien puede hacer de este país el Chile mejor para todas y para todos.

El domingo 19 no esperes hasta última hora. Anda a tu lugar de votación y vota Gabriel Boric.

Estarás votando por tu bienestar y el de los que amas.

(*)Miguel Davagnino, reconocido locutor radial, promotor de la cultura popular chilena y el canto chileno, realizador de programas como “Música con sentido” y “Nuestro Canto”.