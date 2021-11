Toda la energía para ganar en la segunda vuelta

Redes







El desafío de Gabriel Boric y Apruebo Dignidad es acumular y convocar al electorado para derrotar al candidato de la ultraderecha el 19 de diciembre y darle continuidad al proyecto de transformaciones en Chile. “La esperanza le va a ganar al miedo. Seguimos”, enfatizó Boric. Álvaro Elizalde (PS): “Queremos llamar a todos y todas a votar en la segunda vuelta en favor de Boric”. Natalia Piergentili, presidenta del PPD llamó a “apoyar a Gabriel Boric, sin condiciones, sin negociaciones sin mediar ningún acuerdo”. La DC no tomó ninguna decisión.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 21/11/2021. El resultado de la primera vuelta electoral presidencial le abre el desafío a Gabriel Boric, del conglomerado Apruebo Dignidad, y a los sectores progresistas, democráticos y transformadores, de colocar toda la energía en ganar en la segunda vuelta el 19 de diciembre próximo.

Se trata de acumular y convocar al electorado para derrotar al candidato de la ultraderecha y darle continuidad al proyecto transformador en Chile.

El resultado de este domingo, como sea, deja en la primera línea a Boric para ganar en el balotaje. Es obvio que el reto que tiene por delante, junto a las fuerzas que lo apoyan y que se sumarían ahora, es sobrepasar la votación del ultraderechista José Antonio Kast, quien ganó la primera vuelta, con un porcentaje estrecho.

En sus primeras palabras, tras conocer los resultados de la elección, Gabriel Boric sostuvo que “para poder ganar esta segunda vuelta tenemos que ser humildes y receptivos, jamás arrogantes y altaneros”.

El aspirante presidencial de Apruebo Dignidad obtenía, hacia la medianoche, más del 25% de los votos. Estaba a dos puntos de Kast.

En su discurso, planteó que la situación se puede remontar, “lo hicimos cuando luchamos por la educación y no nos creían, también cuando rompimos el binominal, con las firmas, y en la primarias. Y ahora lo haremos con unidad, en una segunda vuelta que será estrecha y difícil, pero la vamos a ganar, compañeros y compañeras”.

Advirtió que “me la voy a jugar, porque hay mucha gente que no salió a votar y tenemos que transmitir un mensaje de calma y tranquilidad”.

Y enfatizó: “Quiero otorgarle mis respetos a quienes trabajaron con Yasna Provoste, Marco Enríquez Ominami y Eduardo Artes. Insisto en la unidad que tenemos que construir para ganar. A los votantes de Parisi, queremos hablar con ustedes”.

Boric manifestó que “esta historia que estamos escribiendo hoy comenzó hace muchísimos años atrás. No solo el 2011 o el 2006, sino en quienes lucharon contra la dictadura militar, quienes votaron que No, quienes como yo votaron Apruebo, con esperanza y sentido de futuro y a quienes tenemos que volver a convocar”.

El candidato presidencia de Apruebo Dignidad dijo que “le he pedido a mi equipo que se preparen debates en todos los temas con José Antonio Kast”.

Planteó que “todos y todas quienes se han esperanzado en este proyecto, tenemos que sumar más voluntades. Tenemos que pensar y tratar de entender los miedos y las angustias de quienes no votaron por nosotros”. Y recalcó: “Este punto es muy relevante, no a la arrogancia, no al ninguneo. Que viva Chile y su pueblo trabajador y esforzado, compañeros, la esperanza le va a ganar al miedo. Seguimos”.

Consolidar y aumentar la votación

Para Boric y las fuerzas que lo apoyan, ahora viene la consolidación de su votación y encarar una dura batalla contra el candidato de la ultraderecha. Los sectores conservadores, fácticos, financieros, gremiales, comunicacionales hegemónicos, de la familia militar, van a desatar una dura campaña en contra del candidato de las transformaciones, eso no será sorpresivo.

También vendrán las conversaciones, acercamientos y convencimientos hacia sectores vinculados a la senadora Yasna Provoste, del conglomerado Nuevo Trato Social, Marco Enríquez-Onimami del Partido Progresista y Eduardo Artés de Unión Patriótica. Tarea que no necesariamente será fluida. Más bien esforzada y compleja.

Dentro de fuerzas de Apruebo Dignidad se planteó buscar la manera de reforzar trabajos de campaña, convencimiento y llegada en sectores sociales, territorios, ámbitos comunicacionales, redes sociales, buscando nuevos formatos, espacios, sin descuidar ninguno, para sumar adhesiones.

Se indica que si bien es fundamental apoyos que provengan del Nuevo Pacto Social y del Partido Progresista, también es necesario buscar respaldo en sectores de izquierda política y social que, por lo demás, no habrían votado por Boric en esta primera vuelta, pero podrían hacerlo en el balotaje.

La DC no tiene decidido respaldo a Boric

Dudas estableció Carmen Frei, la presidenta de la Democracia Cristiana, respecto al balotaje, ya que aseguró que “no estamos por apoyar a la derecha, pero tampoco daremos un cheque en blanco”, en alusión tácita a Boric y Apruebo Dignidad.

Añadió que “la Democracia Cristiana es un partido institucional. No obedecemos a lógicas individuales ni menos a lógicas caudillistas. Por eso, hemos tomado la decisión de convocar a una Junta Nacional Extraordinaria para tomar una decisión respecto a la segunda vuelta”. “Vamos a ver los planteamientos del diputado Boric y en la Junta Nacional deliberaremos para ver lo que es mejor para Chile”, puntualizó Carmen Frei.

La candidata presidencial derrotada, Yasna provoste, declaró en la noche de este domingo que “hay que esperar la intervención de Gabriel a quien lo felicite por un WhatsApp. Creo que va ser muy importante en las próximas horas de poder escuchar que es lo que le va ofrecer al país ( ) nosotros vamos a seguir nuestro proyecto de centroizquierda y seremos oposición, pero claramente no da lo mismo” que haya un Gobierno de la ultraderecha.

Esto pondrá en punto de tensión y polémica a la DC y seguramente habrá emplazamientos para conocer la explícita postura final de Yasna Provoste.

PS y PPD llamaron a votar por el candidato de Apruebo Dignidad

En cambio, desde el Partido Socialista (PS) y el Partido por la Democracia (PPD), el apoyo a Gabriel Boric fue explícito.

Álvaro Elizalde, presidente del PS, dijo a la prensa que “el candidato de la extrema derecha no solo constituye una amenaza para la democracia, constituye también una amenaza para la vida cotidiana de todos los chilenos y chilenas, representa la perpetuación del sistema de AFP, representa la perpetuación de un sistema de salud que distingue conforme a la capacidad de pago de las personas, y pondera por tanto a los sectores medios y a los más pobres a salud de segundo o tercera calidad, la perpetuación de un sistema educacional que no disminuye las diferencias y es un elemento de promoción social, sino que al contrario que consolida las profundas desigualdades para Chile”. Sostuvo que “su eventual Gobierno (José Antonio Kast) sería peor que el de Sebastián Piñera y generaría un cuadro de inestabilidad precisamente por iniciativas que van en contra de los intereses de las grandes mayorías nacionales y particularmente que perjudicaría la calidad de vida de muchos chilenos y chilenas en todo el territorio”.

A partir de aquello, manifestó que “formalmente queremos llamar a todos y todas las chilenas y chilenos a votar en la segunda vuelta en favor del candidato Gabriel Boric”.

En tanto, la presidenta del PPD, Natalia Piergentili, declaró que “nosotros podemos tener algunos disensos con el programa de Apruebo Dignidad, pero en ningún caso esos disensos son tan grandes como las diferencias que tenemos con el proyecto de José Antonio Kast”.

Y apuntó que “creemos en un proyecto transformador, con gobernabilidad y con derechos sociales, por lo tanto hoy día el Partido Por la Democracia, con todo su elenco de diputados y senadores, está llamando a apoyar a Gabriel Boric, sin condiciones, sin negociaciones sin mediar ningún acuerdo”.

Se estima fundamental el apoyo político y electoral del PS y el PPD a la candidatura de Boric ya que sumarían un porcentaje de votos imprescindibles para rebasar a Kast y ganar la segunda vuelta.