La correlación de fuerzas en el Parlamento

Una compleja distribución política se produjo después de las elecciones de este domingo, ante lo cual serán tan difíciles como determinantes posibles acuerdos y alianzas, y acarreará duros momentos en la discusión de proyectos. La derecha tuvo un avance y los sectores progresistas y de izquierda mantuvieron un buen porcentaje. El Senado, con la posibilidad de que la nueva Constitución lo elimine ante el establecimiento de un sistema unicameral.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 22/11/2021. La derecha y la ultraderecha tuvieron un avance en su representación en el Senado y la Cámara de Diputadas y Diputados, al tiempo que los sectores progresistas y de izquierda mantuvieron un buen porcentaje. Pero ningún sector quedó con una mayoría sustancial, lo que sería más elocuente si con la nueva Constitución cambian los quórum para aprobar leyes.

Por lo demás, es un Parlamento que no le asegura nada a quien salga electo Presidente de la República este 19 de diciembre.

En el Senado, de los 50 parlamentarios, a partir de marzo del próximo año, 24 serán del derechista conglomerado Chile Puede+; 18 de Nuevo Pacto Social, la ex Concertación; de Apruebo Dignidad habrá 5 senadoras y senadores; 2 independientes y 1 del ultraderechista Frente Social Cristiano.

Eso, si se mide en actuales fuerzas oficialistas y opositoras, es prácticamente un empate. Sin embargo, hay realidades que gravitarán a la hora de conformar correlaciones de fuerzas, porque varios senadores del Nuevo Pacto Social no necesariamente estarían inclinados a las posiciones de Apruebo Dignidad (inclusive la senadora Yasna Provoste y ex candidata presidencial dijo que serían oposición -desde la Democracia Cristiana- a gobiernos de Gabriel Boric o José Antonio Kast). Y en la derecha, ante algunos proyectos, no se ha logrado siempre la unanimidad, por ejemplo, ante la iniciativa de los retiros del 10% desde las AFP.

En la Cámara de Diputadas y Diputados, con 155 integrantes, la derecha (Chile Puede+) alcanzó 53 legisladores; siguen Apruebo Dignidad y Nuevo Pacto Social, cada conglomerado con 37 parlamentarios; el ultraderechista Frente Social Cristiano alcanzó 15 escaños; el Partido de la Gente 6, Dignidad Ahora 3, Partido Ecologista Verde 2, Independientes Unidos 1 e independientes sin pacto 1.

Aquí también, en términos globales, hay una especie de empate entre las fuerzas conservadoras y las progresistas y transformadoras, con un naipe que puede ser barajado de distintas maneras según los proyectos de ley y situaciones como acusaciones constitucionales. El manejo de correlación de fuerzas requerirá de muchas habilidades, conversaciones y jugadas políticas.

Hay un elemento que se aparece en el horizonte y es la posibilidad de que la Convención Constitucional incorpore dentro de la nueva Constitución un sistema legislativo unicameral, con lo cual quedaría eliminado el Senado y el protagonismo de la Cámara Baja se acentuaría.

Cifras y nombres en la Cámara Baja

La Cámara de Diputadas y Diputados quedó conformada por 37 integrantes de Apruebo Dignidad (6 Comunes, 9 Convergencia Social, 2 FREVS; 12 del Partido Comunista y 8 de Revolución Democrática); 36 de Nuevo Pacto Social (8 DC, 4 PL, 6 PPD, 4 PR y 14 PS); 53 de Chile Podemos + (4 Evópoli, 1 PRI, 25 RN y 23 UDI); 15 del Frente Social Cristiano; 7 del Partido de la Gente y 6 que participaron de manera independiente fuera de estos conglomerados.

Distrito 1

Enrique Lee – Chile Podemos Más

Vlado Mirosevic – Nuevo Pacto Social

Luis Malla – Nuevo Pacto Social

Distrito 2

Renzo Trisotti – Chile Podemos Más

Danisa Astudillo – Nuevo Pacto Social

Matías Ramírez – Apruebo Dignidad

Distrito 3

José Miguel Castro – Chile Podemos Más

Yovana Ahumada – Partido de la Gente

Sebastián Videla – Nuevo Pacto Social

Jaime Araya – Nuevo Pacto Social

Catalina Pérez – Apruebo Dignidad

Distrito 4

Sofía Cid – Chile Podemos Más

Daniella Cicardini – Nuevo Pacto Social

Juan Santana – Nuevo Pacto Social

Cristián Tapia – Nuevo Pacto Social

Jaime Mulet – Apruebo Dignidad

Distrito 5

Juan Manuel Fuenzalida – Chile Podemos Más

Marco Antonio Sulantay – Chile Podemos Más

Víctor Pino – Partido por la Gente

Ricardo Cifuentes – Nuevo Pacto Social

Daniel Manouchehri – Nuevo Pacto Social

Nathalie Castillo – Apruebo Dignidad

Carolina Tello – Apruebo Dignidad

Distrito 6

Camila Flores – Chile Podemos Más

Andrés Longton – Chile Podemos Más

Gaspar Rivas – Partido de la Gente

Carolina Marzán – Nuevo Pacto Social

Nelson Venegas – Nuevo Pacto Social

Chiara Barchiesi – Frente Social Cristiano

Diego Ibáñez – Apruebo Dignidad

María Francisca Bello – Apruebo Dignidad

Distrito 7

Andrés Celis – Chile Podemos Más

Hotuiti Teao – Chile Podemos Más

Tomás de Rementería – Nuevo Pacto Social

Tomás Lagomarsino – Nuevo Pacto Social

Luis Sánchez – Frente Social Cristiano

Jorge Brito – Apruebo Dignidad

Camila Rojas – Apruebo Dignidad

Luis Cuello – Apruebo Dignidad

Distrito 8

Joaquín Lavín León – Chile Podemos Más

Cristián Labbé – Chile Podemos Más

Rubén Oyarzo – Partido por la Gente

Alberto Undurraga – Nuevo Pacto Social

Viviana Delgado – Partido Ecologista

Agustín Romero – Frente Social Cristiano

Claudia Mix – Apruebo Dignidad

Carmen Hertz – Apruebo Dignidad

Distrito 9

Jorge Durán – Chile Podemos Más

Erika Olivera – Chile Podemos Más

José Carlos Meza – Frente Social Cristiano

Karol Cariola – Apruebo Dignidad

Boris Barrera – Apruebo Dignidad

Maite Orsini – Apruebo Dignidad

Andrés Giordano – Apruebo Dignidad

Distrito 10

Jorge Alessandri – Chile Podemos Más

María Luisa Cordero – Chile Podemos Más

Helia Molina – Nuevo Pacto Social

Johannes Kaiser – Frente Social Cristiano

Gonzalo Winter – Apruebo Dignidad

Lorena Fries – Apruebo Dignidad

Emilia Schneider – Apruebo Dignidad

Alejandra Placencia – Apruebo Dignidad

Distrito 11

Guillermo Ramírez – Chile Podemos Más

Catalina del Real – Chile Podemos Más

Francisco Undurraga – Chile Podemos Más

Gonzalo de la Carrera – Frente Social Cristiano

Cristián Araya – Frente Social Cristiano

Tomás Hirsch – Apruebo Dignidad

Distrito 12

Ximena Ossandón – Chile Podemos Más

Álvaro Carter – Chile Podemos Más

Pamela Jiles – Dignidad Ahora

Hernán Palma – Dignidad Ahora

Mónica Arce – Dignidad Ahora

Daniela Serrano – Apruebo Dignidad

Ana María Gazmuri – Apruebo Dignidad

Distrito 13

Cristhian Moreira – Chile Podemos Más

Eduardo Durán – Chile Podemos Más

Daniel Melo – Nuevo Pacto Social

Gael Yeomans – Apruebo Dignidad

Lorena Pizarro – Apruebo Dignidad

Distrito 14

Juan Antonio Coloma Álamos – Chile Podemos Más

Raúl Leiva – Nuevo Pacto Social

Leonardo Soto – Nuevo Pacto Social

Juan Irarrázaval – Frente Social Cristiano

Marisela Santibáñez – Apruebo Dignidad

Camila Musante – Apruebo Dignidad

Distrito 15

Diego Schalper – Chile Podemos Más

Natalia Romero – Chile Podemos Más

Marta González – Nuevo Pacto Social

Raúl Soto – Nuevo Pacto Social

Marcela Riquelme – Apruebo Dignidad

Distrito 16

Carla Morales – Chile Podemos Más

Eduardo Cornejo – Chile Podemos Más

Cosme Mellado – Nuevo Pacto Social

Félix Bugueño – Apruebo Dignidad

Distrito 17

Jorge Guzmán – Chile Podemos Más

Felipe Donoso – Chile Podemos Más

Hugo Rey – Chile Podemos Más

Alexis Sepúlveda – Nuevo Pacto Social

Benjamín Moreno – Frente Social Cristiano

Mercedes Bulnes – Apruebo Dignidad

Francisco Pulgar – Centro Unido

Distrito 18

Gustavo Benavente – Chile Podemos Más

Paula Labra – Chile Podemos Más

Jaime Naranjo – Nuevo Pacto Social

Consuelo Veloso – Apruebo Dignidad

Distrito 19

Cristóbal Martínez – Chile Podemos Más

Marta Bravo – Chile Podemos Más

Frank Sauerbaum – Chile Podemos Más

Felipe Camaño – Nuevo Pacto Social

Sara Concha – Frente Social Cristiano

Distrito 20

Sergio Bobadilla – Chile Podemos Más

Marlene Pérez – Chile Podemos Más

Francesca Muñoz – Chile Podemos Más

Leonidas Romero – Chile Podemos Más

Roberto Arroyo – Partido de la Gente

Eric Aedo – Nuevo Pacto Social

Félix González – Partido Ecologista Verde

María Candelaria Acevedo – Apruebo Dignidad

Distrito 21

Flor Weisse – Chile Podemos Más

Karen Medina – Partido de la Gente

Joanna Pérez – Nuevo Pacto Social

Cristóbal Urruticoechea – Frente Social Cristiano

Clara Sagardia – Apruebo Dignidad

Distrito 22

Jorge Rathgeb – Chile Podemos Más

Juan Carlos Beltrán – Chile Podemos Más

Jorge Saffirio – Nuevo Pacto Social

Gloria Naveillan – Frente Social Cristiano

Distrito 23

Miguel Mellado – Chile Podemos Más

Miguel Ángel Becker – Chile Podemos Más

Henry Leal – Chile Podemos Más

Andrés Jouannet – Nuevo Pacto Social

Stephan Schubert – Frente Social Cristiano

Mauricio Ojeda – Frente Social Cristiano

Ericka Ñanco – Apruebo Dignidad

Distrito 24

Gastón von Mühlenbrock – Chile Podemos Más

Bernardo Berger – Chile Podemos Más

Marcos Ilabaca – Nuevo Pacto Social

Ana María Bravo – Nuevo Pacto Social

Patricio Rosas – Apruebo Dignidad

Distrito 25

Daniel Lilayu – Chile Podemos Más

Emilia Nuyado – Nuevo Pacto Social

Héctor Barría – Nuevo Pacto Social

Harry Jürgensen – Frente Social Cristiano

Distrito 26

Mauro González – Chile Podemos Más

Fernando Bórquez – Chile Podemos Más

Alejandro Bernales – Nuevo Pacto Social

Héctor Ulloa – Nuevo Pacto Social

Jaime Sáez – Apruebo Dignidad

Distrito 27

Marcia Raphael – Chile Podemos Más

Miguel Ángel Calisto – Nuevo Pacto Social

René Alinco – Nuevo Pacto Social

Distrito 28

Christian Matheson – Chile Podemos Más

Javiera Morales – Apruebo Dignidad

Carlos Bianchi – Independiente

La representación en el Senado

23 de Chile Podemos+, 17 de Nuevo Pacto Social, 5 de Apruebo Dignidad, 4 independientes y 1 del Fuerza Social Cristiana. Las regiones donde se eligieron senadoras y senadores esta vez fueron: Antofagasta, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

Región de Antofagasta (C3):

Esteban Velásquez (FRVS): 21,11%

Pedro Araya (PPD): 12,90%

Paulina Núñez (RN): 8,35%

Región de Coquimbo (C5):

Daniel Núñez (PC): 16,17%

Matías Walker (DC): 10,74%

Sergio Gahona (UDI): 10,56%

Región Metropolitana (C7):

Fabiola Campillai (IND): 15,14%

Manuel José Ossandón (Chile Podemos Más): 10,54%

Rojo Edwards (PR): 9,39%

Luciano Cruz-Coque (EVO): 5,68%

Claudia Pascual (PC): 5,26%

Región de O’Higgins (C8):

Alejandra Sepúlveda (FRVS): 35,56%

Juan Luis Castro (PS): 15,15%

Javier Macaya (UDI): 15,09%

Región del Bío Bío (C10):

Sebastián Keitel (EVO): 11,70%

Gastón Saavedra (PS): 10,75%

Enrique Van Rysselberghe (UDI): 6,47%

Región de Los Ríos (C12):

Alfonso de Urresti (PS): 26,34%

María José Gatica (RN): 21,79%

Iván Flores (DC): 14,21%

Región de Los Lagos (C13):

Fidel Espinoza (PS): 18,15%

Iván Moreira (UDI): 10,59%

Carlos Kuschel (RN): 9,70%

Región de Magallanes (C15):

Karim Bianchi (IND): 47,99%

Alejandro Kusanovic (RN): 14,29%

Región de Ñuble (C16):

Loreto Carvajal (PPD): 24,69%

Gustavo Sanhueza (UDI): 17,33%