Claves de la elección; caminos para concurrir a votar

Se está llamando a sufragar para que cada chilena y chileno incida en los resultados y en lo que pasará en el país a corto y largo plazo. Más de 14 millones están convocados a sufragar en condiciones sanitarias adecuadas. Hay recomendaciones precisas para ir a los locales de votación en próximo domingo 21 de noviembre.

Equipo “El Siglo”. Concepción. 19/11/2021. Están dadas las condiciones para que más de 14 millones de chilenas y chilenos puedan votar este domingo 21 de noviembre para elegir presidente, las y los integrantes de la Cámara de Diputadas y Diputados, una parte del Senado (Antofagasta, Coquimbo, O’Higgins, Ñuble, Biobío, Los Ríos, Los Lagos, Magallanes y Región Metropolitana), y las y los consejeros regionales. Desde distintos sectores de la sociedad y de las instituciones se está llamando a sufragar para que cada ciudadano incida con su postura en los resultados y no se quede en su casa.

1.- Todos los mayores de 18 años pueden votar. Se puede ir con carné de identidad o pasaporte. Hay que revisar en servel.cl el lugar donde está la Mesa para sufragar y si se es vocal o no. Hay que ir con mascarilla y ojalá con una botellita de alcohol gel y lápiz pasta azul para marcar el voto; en todo caso, en las Mesas estarán estos dos últimos elementos. Si no es necesario, no ingresar al lugar de votación acompañado. El horario para votar es desde las 8:00 hasta las 18:00. Adultos mayores de más de 60 años, mujeres embarazadas, personas con otras capacidades, tendrán derecho preferencial a la hora de sufragar. En cada papeleta (presidente, senador, diputado, consejero regional) hay que marcar solo una opción.

2.- Quienes serán apoderados o apoderados generales, deben instruirse e informarse sobre su labor y alcances, garantizar las credenciales y acreditaciones necesarias, coordinarse y tener claro todo el proceso de conteo de votos, objeciones, y otros momentos de la revisión de las votaciones.

3.- En todo el país existen las condiciones sanitarias para ir a votar, los lugares de votación estarán permanentemente sanitizados, vigilados y con apoyos. Estarán habilitados 2 mil 811 locales de votación en todo el territorio nacional y 113 en el extranjero. Habrá más de dos mil servicios de transporte público en todo el territorio nacional. En el caso de la Región Metropolitana, Metro y Metrotren Nos operarán con gratuidad, al igual que Merval en Valparaíso y en la Región del Biobío, Biotren. El domingo es feriado irrenunciable.

4.- Es bueno tener en cuenta que los votos se doblan de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, pegando el adhesivo en la pestaña con el nombre de las elecciones y dejando libre la pestaña con el número de folio. El voto es secreto.

5.- Ejercer el voto es un derecho conquistado por chilenas y chilenos, es la posibilidad de incidir en lo que pase en el país al corto y largo plazo, es la oportunidad de expresar la voz y participar y no quedarse en la pasividad ante un proceso decisivo para Chile. Votar es parte de otras acciones ciudadanas como reunirse en cabildos, asambleas, encuentros, marchar, movilizarse, organizarse.