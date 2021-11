Andrés Solimano: El de Boric, “es un programa económico moderno”

Redes







El economista señaló que apunta a “empezar una cierta ruta pos neoliberal y lo que realmente pase se verá en el camino”. Destacó que hay “aspectos interesantes como reactivación económica, nueva matriz productiva adaptada a las necesidades de un desarrollo ecológico sustentable, mayor énfasis en empleo femenino y Pymes”. En entrevista, indicó que no ve “tan asustado” al empresariado con las propuestas del candidato de Apruebo Dignidad y sostuvo que Gabriel Boric “debe conversar con los empresarios pero también con los trabajadores”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 16/11/2021. Andrés Solimano es un destacado economista dedicado en gran parte al análisis crítico del sistema económico neoliberal y autor de textos con propuestas alternativas a la estructura económica hegemónica. Doctor en Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), Economista y Magister en Economía de la Universidad Católica de Chile, fundador y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo (CIGLOB), fue asesor en la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe (CEPAL) y director de Países Andinos en el Banco Mundial, y en entrevista da una mirada a propuestas económicas de candidaturas presidenciales.

¿Qué te parecieron los desempeños de la candidata y los candidatos presidenciales ante la Enade?

Bueno, es un proceso complejo muy influido por la cobertura de los medios de comunicación muy controlados por el poder económico y por los estrategas políticos de la derecha. Con todo este “ruido ambiental” no es fácil para la población conocer con exactitud las propuestas substantivas de los distintos candidatos, aunque se han ido perfilando recientemente con más claridad algunos elementos.

Revisando, en general, los programas económicos, y en cuanto a modelo y estructura, ¿dónde ves las diferencias claves?, sobre todo en el texto de Gabriel Boric comparado con los candidatos de derecha y ultraderecha.

El programa económico de Gabriel Boric contiene aspectos interesantes como reactivación económica, nueva matriz productiva adaptada a las necesidades de un desarrollo ecológico sustentable, mayor énfasis en empleo femenino y Pymes. Es un programa económico moderno aunque a mi juicio aún incompleto. También hay una propuesta de pensiones que a mi juicio necesita más trabajo aún. Los programas económicos de (Sebastián) Sichel y (José Antonio) Kast son de continuidad neoliberal aunque Sichel habla del fin de las AFP, pero no es evidente que se termina su alta financiación y se adoptarán los principales recomendados por la OIT (Organización Internacional del Trabajo) para los sistema de pensiones. El programa económico de Kast es neoliberalismo de la década de 1970 y 1980 con rebajas tributarias para crecer más pero la evidencia internacional muestra que esto raramente funciona. Es un programa anacrónico e irreal a mi juicio.

Las críticas al programa de Gabriel Boric apuntan a que no tiene experiencia, que se equivocó al dar una cifras, que son inviables algunas propuestas, y lo de siempre, que puede generar inestabilidad y huida de inversionistas, etc. ¿Cuál es tu mirada frente a eso?

Yo creo que el gran empresariado está atento a cómo se manejará Boric en el terreno económico pero no los veo tan asustados como a veces se cree. La inestabilidad e incertidumbre de los últimos dos años con (Sebastián) Piñera es la que más ha perjudicado la inversión y ahí están las cifras récord de salidas de capitales desde Chile, cerca de 50 mil millones desde octubre de 2019 hasta ahora. Boric debe conversar con los empresarios pero también con los trabajadores.

¿Con Boric se avanzará al desmantelamiento del modelo neoliberal y garantizar recursos para derechos sociales?

No veo en el programa económico de Boric una agenda pos neoliberal en áreas muy importantes como desconcentración económica. Se podría pensar -no está en el programa de Boric- en construir un área no-capitalista con objetivos de valor social en la economía chilena, por ejemplo vía creación empresas estatales y mixtas en recursos naturales, cobre y litio, empresa nacional del agua, empresa de infraestructura, empresas en el sector alimento y farmacéuticos que permitan una orientación estratégica de desarrollo alternativo de mediano plazo. Me parece que esto puede venir, tal vez, en la propuesta de modelo económico de la nueva Constitución.

Un área público-social estratégica contribuiría a reducir el enorme control por parte de los grandes conglomerados económicos del proceso ahorro-inversión (acumulación). Esta es, sin duda, una principal fuente de la aguda desigualdad económica, comunicacional, territorial y política existente en la actualidad en Chile. Una redirección del uso del ahorro del sistema de las AFP desde el financiamiento de los grupos económicos (familias dominantes) a fines públicos sería muy importante.

También se necesita poner límites a las altas participaciones de mercados -que impiden la competencia real- que tiene hoy de grandes empresas productivas y financieras. Estos límites existen, por ejemplo, en Estados Unidos y Europa, pero no en Chile.

Al mismo tiempo, su programa contiene el esbozo de reformas necesarias para enfrentar la crisis ecológica y para introducir una agenda de género, Pymes y prioridad de empleo que son valiosas aunque no descarto también ciertos sesgos pro-austeridad tipo FMI (Fondo Monetario Internacional) que puedan surgir. Me parece que es un programa para empezar una cierta ruta pos neoliberal y lo que realmente pase se verá en el camino. Será una ruta no lineal con contradicciones inevitables.