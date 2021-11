Cuba: la normalidad, avances y solidaridad

Redes







Fracaso total de anunciada protesta. “El guión no ha sido bueno, y la puesta en escena ha sido peor”, indicó el Canciller de la isla. En cambio, 700 mil niñas y niños volvieron a clases presenciales, se reanudaron los vuelos e ingreso de turistas, Cuba pasó a tener el 89% de la población con al menos una dosis de vacuna anti Covid-19, liderando en América Latina, y en distintas ciudades de Europa, América Latina y Estados Unidos se realizaron actividades de solidaridad con la nación caribeña.

“Cubadebate”. “Prensa Latina”. Agencias. La Habana. 16/11/2021. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, señaló que este lunes en la isla se ha vivido un día tranquilo, con el comienzo de las clases en las escuelas y de numerosas actividades después de dos años de cuarentena.

En una transmisión en directo desde la Cancillería cubana, el ministro recordó que la nación ha sido la que más dosis de sus vacunas por 100.000 habitantes ha puesto, lo que catalogó de una “proeza científica”.

Rodríguez Parrilla informó que este lunes el país ha recibido una decena de vuelos, con lo que se va reanimando el turismo internacional y comienzan a llegar cubanos que han quedado varados en otros países debido a la pandemia.

“Allá los que crearon fuera de Cuba otras expectativas que no se cumplieron. Se quedaron vestidos para aquella fiesta”, dijo. Al referirse al papel del Gobierno de Estados Unidos en la campaña contra Cuba, el canciller señaló: “El guión no ha sido bueno, y la puesta en escena ha sido peor”. Añadió que ha aumentado la apelación de funcionarios y voceros del Gobierno estadounidense para que la gente en la isla haga lo que no quiere hacer.

Durante la jornada se evidenció el consenso mayoritario del pueblo de Cuba, el apoyo internacional a la isla y contra la política de aislamiento de Estados Unidos, subrayó.

Rodríguez Parrilla destacó que las grandes plataformas tecnológicas muchas veces alteran sus algoritmos. “Ha sido intensa la polémica en las redes, pero nos sentimos complacidos, la etiqueta #CubaVive ha sido fortísima y en decenas de ciudades del mundo entero ha habido actividades de apoyo a nuestro país”, comentó y añadió que el camino de Cuba es la paz y la tranquilidad ciudadana.

Finalmente la marcha de disidentes y contrarrevolucionarios, de acuerdo a los reportes de la prensa internacional acreditada en la isla, no resultó, y sólo se registraron algunas acciones por redes sociales. La agencia de noticias Ap refirió que se reportaron más protestas en las redes sociales que en las calles. Se informó de la detención de personas por transgredir leyes locales y ningún hecho de violencia o protesta.

Solidaridad en el mundo con la isla

Cubanos residentes en el exterior y organizaciones de solidaridad con Cuba, se manifestaron este 15 de noviembre en varias ciudades del mundo en apoyo a la isla y contra el bloqueo estadounidense.

En Estados Unidos, varias personas se apostaron frente a la embajada con el objetivo de mostrar su respaldo a la Revolución Cubana; entre los organizadores de la actividad estaban grupos como CodePink, Answer Coalition, Coalición DC-Metro de Solidaridad con la Revolución cubana, los Socialistas Democráticos de America y el Partido Comunista de Estados Unidos.

En la ciudad de Nueva York, otra multitud se reunió frente a la sede de la misión de Cuba ante Naciones Unidas. Representantes de la Coalición Cuba Sí Nueva York-Nueva Jersey y otras organizaciones participaron en esta manifestación portando carteles que pedían el fin del bloqueo norteamericano a la mayor de las Antillas.

El movimiento de solidaridad con Cuba en el Reino Unido volvió a salir a las calles de Londres en defensa de la nación caribeña frente a los intentos promovidos desde el exterior para desestabilizarla. Al igual que la víspera, los activistas se congregaron este lunes ante la embajada del país antillano para defender el edificio diplomático de un grupo de opositores al proceso político cubano apostado en la acera de enfrente.

Una situación similar se vivió en la capital de Argentina, Buenos Aires, cuando representantes de varias organizaciones no solo se manifestaron en apoyo a la Revolución Cubana, también protegieron la sede de un grupo de provocadores que se acercaron a la misma.

Actividades de este tipo se extendieron por otras naciones de Europa y América Latina, festejando además la reapertura de fronteras y el inicio de la nueva normalidad.

La cancillería cubana publicó en su cuenta en Twitter un mapa interactivo con las principales actividades de solidaridad que se han celebrado en los días recientes.

“Cuba lights the way”

Han llegado este lunes, como lo hacen los buenos amigos; en el momento oportuno: cuando la Casa Blanca, los ultraderechistas y los grandes medios de comunicación intentan a todo costo desacreditar los esfuerzos del Gobierno de la isla en la búsqueda de una Cuba mejor. Por tanto, cuando más la nación caribeña necesita que el mundo conozca su verdad. Han bajado del avión con un pequeño farol encendido, símbolo del mensaje que en esta ocasión trasmitirán al mundo: “Cuba lights the way” (Cuba alumbra el camino). Fue la llegada de Pastores por la Paz.

“Estamos felices y es un placer para nosotros estar de regreso aquí en Cuba. Traemos caravanistas de 20 estados diferentes y esto es un trabajo que ha estado en proceso por muchos meses. Pero esto no se trata solo de Pastores por la Paz, se trata de toda la comunidad norteamericana que quiere estar aquí con ustedes hoy, que quiere compartir con ustedes esta apertura. Tenemos una caravana muy variada que representa diferentes estados, diferentes etnias, diferentes preferencias sexuales…

Representamos a los diferentes grupos sociales de los Estados Unidos que luchan contra este arcaico bloqueo que se opone a las relaciones con Cuba. Y hemos venido acá precisamente en este día de nueva apertura al mundo, para compartir con ustedes estos nuevos retos y para ver cómo a pesar de todo lo que han enfrentado, han podido superar las dificultades y ver todo lo que han logrado en este tiempo.

Hemos traído con nosotros esta luz (farol) porque Cuba es la luz, Cuba alumbra el camino. Cuba es un ejemplo luminoso de la salud, de la educación, en todos estos campos Cuba es la luz que nos ilumina. Cuba no está sola, Cuba tiene amigos. No importa lo que digan los que nos odian, los que dicen que odian a Cuba o no la quieren. Nosotros estamos aquí para seguir esa luz y ayudarla”, comentó Gail Walker, directora ejecutiva de la Fundación e hija del Reverendo Lucius Walker (ya fallecido).

Están aquí porque son conscientes que “estos tiempos definen, con hechos altruistas o miserables, no solo a los hijos de Cuba, llamados a escoger entre la rosa blanca y el cardo; retratan también a los amigos que la quieren y a los adversarios que la desprecian”. Y en medio de un mundo donde priman las personas con ideologías y tendencias amorfas, ambiguas; estos 75 caravanistas de los Estados Unidos quieren que se conozca que al igual que en la fe, son fríos o calientes, pero nunca tibios.

En muestra de solidaridad con el pueblo cubano y reclamo contra el bloqueo impuesto por el gobierno estadounidense a Cuba, durante más de 60 años, una vez más Pastores por la Paz llegan con medicamentos, alimentos y otros recursos donados por ellos y cientos de personas, que el proyecto, de alguna manera, ha convertido en amigos de la nación antillana, al hablarles de ella y darles la oportunidad de venir a conocerla con sus propios ojos.

Nuevamente burlan el cerco y también el odio de todo lo anticubano, no solo de la mafia de Miami. Corren el riesgo de ser multados o encarcelados al regresar a Estados Unidos, y vienen sin pedir aprobación, fieles al principio del fundador del proyecto, el Reverendo Lucius Walker, de que “el amor no requiere licencia”.

Uno de los caravanistas es el joven Manolo de Los Santos, director de The People’s Forum en New York, quien conoció por primera vez a Cuba de una forma muy peculiar y años después, cuando vivió en ella, se enamoró de su gente. Y ahora le habla a los que no la conocen sobre esta isla del Caribe.

“Yo conocí a Cuba en el vientre de mi mamá, que vino acá en el 1988 a un encuentro con Fidel. Ahí nació mi amor por Cuba. Y después de muchos años de compartir y acompañar el proceso de Cuba. No solamente porque estamos en solidaridad con Cuba, sino porque necesitamos a Cuba para las luchas sociales nuestras en medio de lo peor del capitalismo norteamericano.

Tener a Cuba como lumbrera es lo que nos permite seguir teniendo esperanza, seguir luchando, seguir creando e innovando por un mundo diferente. Viví acá unos seis años estudiando en el Seminario de Matanzas, trabajando en La Habana, conociendo a profundidad lo que es el pueblo cubano. Caminé de punta a punta hablando con la gente y me enamoré de este país.

Y regresé y le conté la experiencia, porque me parece que hay mucha gente en Estados Unidos, que no es que odia a Cuba, sino que simplemente no la conoce. No conocen bien que aquí existe un pueblo vivo, que tiene su cultura, sus costumbres, que se monta en la guagua todas las mañanas, que va al trabajo, que va a la escuela. Y creo que nuestro trabajo allá ha sido contar esas historias, contar de la humanidad del pueblo cubano”.

Pastores por la Paz es un proyecto de la Fundación Interreligiosa para la Organización Comunitaria (IFCO, por sus siglas en inglés), en respuesta a la política agresiva del expresidente Ronald Reagan contra los países latinoamericanos. La Caravana nació en 1988 y viaja a Cuba desde el 1992. Esta es la trigésima primera expedición de amor, paz y solidaridad que traen a La Mayor de las Antillas.

Los caravanistas fueron recibidos este lunes en horas de la noche, en la Terminal 2 del Aeropuerto Inernacional José Martí de La Habana, por Fernando González Llort, uno de los Cinco Héores y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, Caridad Diego Belllo, jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido y la Reverenda Izett Samá, del Centro Memorial Martin Luther King.

Cuba restablece el tráfico aéreo internacional y amplía vuelos comerciales

“¿Que cómo me siento? De lo más bien, de lo más bien. Eso es lo más rico que hay, mija: llegar a su país de nuevo”, fue la expresión del cubano Ismael Rolando Dueñas Gómez, antes de fundirse en un abrazo interminable con su nieta “primera”, a la salida del Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana, este lunes 15 de noviembre. Como muchos, hacía más de un año no disfrutaba del calor hogareño de la familia que le queda aquí en Cuba.

En cuanto pudo, la nieta nos lo arrebató a los periodistas, y él gustoso accedió, como diciendo: no prolonguen más estos besos, abrazos y cariños que nos debemos. Alguien llama, vía telefónica, a la joven para preguntarle por Ismael Rolando, a quien le contesta que no se preocupe, que llegó bien y no hubo problema alguno en la terminal, que dentro de poco llegarían a casa.

Pero qué pasa en el José Martí este lunes. Tal parece que han esparcido alegría por doquier. Pedro Alonso Hernández, quien también ha venido de Miami en vuelo de American Airline, sale halando-cantando: “Cuba, Cuba, que linda es Cuba, quien la defiende la quiere más”. Agradece el recibimiento y asegura que se siente muy feliz, muy contento, porque aunque no lleva tiempo sin venir, “yo vengo cada rato”, esta es la tierra suya.

Desde el año 2000, Pedro vive en Estados Unidos, exactamente en Miami, pero no olvida sus raíces. Recuerda que durante 40 años piloteó ambulancia y hasta helicópteros, cuenta él, y que con 81 años que tiene, si tiene que hacerlo lo vuelve a hacer, porque se siente muy bien.

Como Ismael y Pedro, miles de cubanos y viajeros de distintas partes del mundo podrán viajar nuevamente, desde y hacia Cuba, pues a partir de hoy, el país restablece el tráfico aéreo internacional y amplía los vuelos semanales que unen el territorio con el resto del mundo.

Según informó Lissette Urgellés Carreras, directora general adjunta de la Empresa Cubana de Aeropuertos y Servicios Aeroportuarios (ECASA), de aproximadamente 63 vuelos en la semana, aumentarán a más de 400. “Solamente en el José Martí se prevé una frecuencia de más de 170 operaciones semanales, entre las que se hagan en las terminales 2 y 3”.

La directiva explicó que en la actualidad vuelan al país más de 23 aerolíneas, en tanto se incorporaron otras como WorldToFly, SunWing, Air Transant y Magnicharters. "En el caso de las aerolíneas estadounidenses han recibido autorización por la parte cubana para operar en todos los aeropuertos del país fuera de La Habana. Dependen de la autorización de las autoridades de Estados Unidos, según las regulaciones impuestas por ese país", precisó la directiva.

Acerca del restablecimiento de los vuelos nacionales, según información de ECASA, “se restablecerán en correspondencia con la disponibilidad técnica de la flota (Cubana de Aviación). La programación no iniciará hasta tanto no estén garantizadas todas las condiciones para comenzar a dar ese servicio, para lo cual se trabaja y será informado oportunamente a la población por los canales oficiales”.

Cuba con más de 27 millones de dosis anticovid-19 administradas

Las dosis de las vacunas cubanas anticovid-19 administradas en territorio nacional ascendieron a 27 millones 424 mil 183 al cierre de este 14 de noviembre, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El reporte de esa cartera informó que 10 millones 86 mil 396 personas recibieron al menos una dosis de los inmunógenos Soberana 02 o Soberana Plus, del Instituto Finlay de Vacunas, y Abdala, del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. Mientras, 9 millones 113 mil 394 cuentan con una segunda inyección.

Con tres dosis hasta esa fecha se reportaron 8 millones 224 mil 839 ciudadanos y completaron el esquema de vacunación 8 millones 679 mil 636, cantidad que representa el 77.6% de una población compuesta por aproximadamente 11 millones 180 mil 000 habitantes.

Hasta el 14/11, han recibido al menos una dosis de una de las vacunas cubanas Soberana 02, Soberana Plus y Abdala, 10 millones 086 mil 396 personas. De ellas tienen segunda dosis 9 millones 113 mil 394 y tercera dosis 8 millones 224 mil 393. Tienen esquema de vacunación completo 8.679.636 personas.

El Minsap precisó que entre aquellas personas inmunizadas se encuentran los convalecientes con más de dos meses de haber padecido la enfermedad, a quienes se les aplicó una inyección única de Soberana Plus.

La cadena televisiva CNN, de Estados Unidos, destacó la víspera que Cuba encabeza los países de América Latina con más alta cifra de habitantes con al menos una primera dosis de fármacos anticovid-19.

El 89.07% de los cubanos recibió al menos una inyección, lo cual ubica a la isla por delante de Chile (86,90), Uruguay (79,53) y Argentina (78,50), precisó ese medio, que citó datos del sitio Our World In Data de días anteriores.

Cuba es la única nación de América Latina que cuenta con vacunas de producción nacional -Abdala, Soberana Plus y Soberana 02- que también se han exportado a Irán, Venezuela, Nicaragua y Vietnam. Las autoridades informaron que más de 8 millones de personas, incluidos niños a partir de los dos años, ya fueron inmunizados con un esquema completo de tres dosis.