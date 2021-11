NOTAS DEL REPORTEO. Cuba, 15/N, algunas referencias

Redes







El regreso a clases presenciales de todas y todos los estudiantes de la isla, entre otros episodios, como un encuentro con académicos estadunidenses y la inauguración de otro Complejo Industrial Biotecnológico, el avance en la vacunación anti Covid-19, marcan el acontecer en la mayor de las Antillas. Y se aparece un llamado a una operación en contra del país, y los datos del financiamiento extranjero a través de la USAID, NED, el Instituto Republicano Internacional, el National Endowment for Democracy, y las revelaciones de un agente cubano infiltrado en grupos anticubanos, quien denunció que se “está convocando a una marcha ( ) que es pacífica, pero ( ) no lo es. Porque en el taller paramilitar donde participamos estaban dos generales” y personeros extranjeros dedicados a promover la inestabilidad en Cuba.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. 14/11/2021. 1.- Este lunes 15 de noviembre las niñas y los niños cubanos de primer a quinto grado de enseñanza básica retornarán a las clases presenciales en todo el territorio cubano, con lo que todas y todos los estudiantes del país estarán en clases normalmente, gracias a los logros en los planes de vacunación y medidas anti Covid-19, lo que incluyó a profesoras y profesores y trabajadores de la educación. Después de un par de meses con cifras cercanas a los dos mil contagiados diarios, la isla está presentando un declive gracias a las medidas adoptadas, y este fin de semana había alrededor de 300; más del 70% de la población cubana, a la fecha, está vacunada. Los pacientes activos en Cuba son el 0,22 % de los casos. En esta semana, una docena de académicos estadounidenses participaron vía virtual, con colegas cubanos, en el Taller de Alianzas Estratégicas para la Internacionalización de la Educación Superior. Se anunciaron medidas para el ingreso de turistas a la isla, con medio centenar de vuelos semanales a partir de ahora, y se dijo que si ellos desean vacunarse contra el Covid-19, podrán hacerlo. El Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a fines de la semana pasada, volvió a destacar y agradecer a los científicos y especialistas cubanos que lograron dar con la producción de las vacunas anti Covid-19, “Soberana” y “Abdala”. Se inaugurará la Bienal de La Habana, y hace unos días se inauguró un nuevo centro científico, el Complejo Industrial Biotecnológico en la zona del Mariel. Persisten las labores y esfuerzos para garantizar medicinas a toda la población e ir dejando atrás problemas en abastecimiento de energía y algunos alimentos. En los últimos meses, el mandatario cubano, así como el Primer Ministro, Manuel Marrero, y otros dirigentes, han estado visitando barrios vulnerables y populares de varias provincias cubanas, para atender las necesidades más urgentes y analizar planes de mejoras en esas zonas.

2.- Todo lo anterior son episodios, antecedentes y datos que dan cuenta de la situación real que se vive en Cuba, un país que, como la totalidad de las naciones Latinoamericanas, está afectado de carencias, dificultades y problemas que requieren de esfuerzos, reforzamientos de políticas públicas, inversiones y correcciones, como lo señalan las mismas autoridades cubanas. Una situación que muestra progresos, consagración de derechos y estabilidad. Esto, en el marco de 243 medidas de bloqueo comercial, económico, médico, científico, académico, deportivo, turístico de Estados Unidos (EU) a Cuba (situación no repetida con ninguna otra nación), que han generado pérdidas por casi 145 mil millones de dólares para la mayor de las Antillas, junto al dato de que cada año se sufren pérdidas entre 4 mil y 5 mil millones de dólares por el bloqueo. Esto incluye planes de EU para la desestabilización política y el ataque al Gobierno isleño, como el que ocurrirá este lunes 15/N.

3.- Este 15/N se puso como fecha para realizar acciones y una marcha en contra del sistema socialista, del Gobierno y de la Revolución Cubana. El personaje que apareció convocando, haciendo uso de redes sociales y dando entrevistas a medios extranjeros desde La Habana, es el artista Yunior García, que encabeza el grupo “Archipiélago”. Luego se unieron otros grupos disidentes y contrarrevolucionarios. Inmediatamente comenzaron los apoyos fundamentalmente desde Estados Unidos (EU) y España. Según fuentes diplomáticas, hay tres objetivos centrales para este lunes: que se diga que en la isla hay “un Estado fallido”, mostrar disturbios y represión y que se emitan internacionalmente críticas a Cuba y su Gobierno. De acuerdo a informes de prensa, organismos políticos y académicos, los disidentes recibieron en el último tiempo casi 7 millones de dólares para organizar desórdenes en la isla, proporcionados, entre otros, por el Instituto Republicano Internacional y el Fondo Conmemorativo de las Víctimas del Comunismo. En el último mes, van 29 declaraciones del Gobierno de Estados Unidos en contra de Cuba, alentando la inestabilidad en la isla. En las últimas tres semanas, desde la embajada estadounidense en la capital cubana, se emitieron 36 Twitter llamando al desorden y generar manifestaciones en el país. El Canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció ante el cuerpo diplomático acreditado en Cuba que en Facebook existen grupos privados que realizan actividades ilegales contra la isla, y desde donde se alteran mecanismos de geolocalización para simular la presencia masiva en Cuba de personas que radican en otro país, fundamentalmente en EU. De acuerdo a informes existentes en EU y otros países, la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional), ha financiado y organizado foros, reuniones y operaciones destinadas a golpear al Gobierno cubano, a través de grupos que operan en Miami, Madrid y Washington. Hace un tiempo, Cuba Money Project, reportó que la organización no gubernamental Creative Associates, operando desde Costa Rica, creó un Twitter secreto cubano para operar en redes sociales contra la isla, todo con un contrato por 15.5 millones de dólares entregados por la USAID; también se entregaron más de 400 mil dólares a Digital News Association Inc. para “promoción de los derechos humanos en Cuba”; este año, el Departamento de Estado ofreció hasta 1 millón de dólares para programas de promoción de “derechos civiles, políticos, religiosos y laborales en Cuba”; desde EU se reportó que al menos 54 grupos operaron u operan contra Cuba, financiados por la USAID y el National Endowment for Democracy; el Directorio Democrático Cubano, con sede en Florida, gastó cientos de miles de dólares destinados a “contratistas” que realizan acciones desestabilizadoras en la isla. Una síntesis de la injerencia financiera estadounidense en Cuba, fue la aprobación por la Casa Blanca, en mayo de este año, de 20 millones de dólares para operaciones y planes para “la democracia” y la inestabilidad en el país caribeño, y que se destinaran 810 millones 396 mil dólares a la Agencia de los Estados Unidos para Medios Globales (USAGM), supervisora de la Oficina de Radiodifusión de Cuba (OCB). Además, el Gobierno de EU dio 30 millones de dólares para las anticomunistas TV y Radio Martí, que invaden el territorio cubano transmitiendo desde bases en EU. Se sabe que en estos días hubo instructivos a las embajadas estadounidenses en América Latina para relevar la información sobre las posibles protestas en Cuba este lunes y que los medios de prensa y gobiernos ataquen y critiquen al Gobierno isleño.

4.- Es en ese marco, y recurriendo a la Constitución de Cuba, que se le denegó el permiso a Yunior García para efectuar una marcha. Además, para evitar desórdenes el día que se inicia el proceso completo de concurrencia a clases presenciales de las y los estudiantes y empiezan las medidas de apertura y recibimiento de turistas. Pero hubo más. Durante muchos año, el médico Carlos Vázquez González, oncólogo, estuvo participando en grupos contrarrevolucionarios y de la disidencia, y supo directamente de los planes para el 15/N, sobre todo por una reunión que hubo en Madrid, España, organizada por la Universidad Saint Louis, de EU, donde se habló de apoyar y financiar manifestaciones, sobre todo contra la policía cubana (Ministerio del Interior) y las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y generar un cuadro de inestabilidad en la isla. Resultó que el doctor Vázquez, era también el agente “Fernando”, de los Órganos de la Seguridad del Estado de Cuba. Y pudo entregar toda la información real de lo que se preparaba y busca para este 15/N. “Yunior está buscando la confrontación con las fuerzas armadas, con el MININT”, indicó, y demostró que el artista fue preparado por entidades anticubanas del exterior, y en esa línea declaró que “estoy ( ) para hacer esta denuncia pública al pueblo de Cuba para que no se dejen engañar de líderes creados por manuales”. Reportó que “Yunior viajó a Argentina para participar en un evento coordinando por el proyecto ‘Tiempo de cambios y el nuevo rol de las fuerzas armadas en Cuba’”. El agente “Fernando” dijo que estuvo en 2019 en un seminario fuera del país con el artista, donde se habló de cómo ir contra los estamentos militares cubanos y generar situaciones de desorden. El que se suponía era disidente, contó luego que “en ese taller se encontraba Yunior García Aguilera (…) En este taller donde yo participé, obedece a un proyecto que está llevado a cabo por expertos de diferentes lugares del mundo. Existen muchas organizaciones que son financiadas por los Estados Unidos como la NED (Fundación Nacional para la Democracia), Instituto por la Libertad (IPL), People In Need, CADAL que tiene como objetivo derrocar la Revolución Cubana”. Añadió que “el protagonismo de Yunior comenzó en la universidad de Saint Louis, donde emocionado él manifestó que a su llegada a Cuba se iba a consagrar a la contrarrevolución”. El doctor Vázquez González sostuvo que en las reuniones y planes que él estuvo, se planteó “provocar el caos, la desobediencia de la sociedad, además provocar que organizaciones internacionales lleven sanciones que puedan provocar la intervención militar y buscar la instauración de un gobierno alternativo”. En medio de todo, el artista Yunior García tuvo que reconocer en una entrevista de prensa, sus vínculos y trabajos con Timothy Zúñiga Brown, encargado de negocios de la embajada estadounidense en La Habana. También, estando en Cuba y sus viajes al exterior, el artista tomó relaciones de coordinación y otras hasta ahora desconocidas, con personajes como Richard Youngs, experto del Fondo Carnegie para la Paz Internacional con sede en EU y financiado por conservadores y anticomunistas, Felipe González, el ex presidente español, Manuel Cuesta Morúa agente de la Fundación Nacional para la Democracia (NED), y varios personeros de grupos anticomunistas que funcionan en Miami, EU, y que se desplazan por varios países promoviendo actividades contra Cuba. El doctor Carlos Vázquez enfatizó, al develar los planes para este 15/N, que García y su grupo “está convocando a una marcha que dice él que es pacífica, pero él sabe que no lo es. Porque en el taller paramilitar donde participamos estaban dos generales. Yunior García Aguilera lo que está buscando es el enfrentamiento de las Fuerzas Armadas con el pueblo y eso no lo permitiremos”.

5.- En la semana que termina, ex presidentes, ex ministros, premios Nobel de la Paz, intelectuales, deportistas, periodistas, dirigentes políticos y sociales, fundamentalmente de América Latina, Europa y Estados Unidos, emitieron una declaración donde, además de volver a llamar al término del bloqueo estadounidense contra la isla, denunciaron que “el gobierno estadounidense viene invirtiendo millones de dólares en la creación de ‘disidentes’, de ‘opositores’, de todo tipo, irrelevantes al interior de Cuba pero enaltecidos por la prensa internacional con el propósito de dañar la imagen de la revolución” y que “sin ocultarlo, asigna millones de dólares para promocionar la subversión interna, llamando a la desobediencia civil, la anarquía y el caos, con el único fin de acabar con el actual sistema político e instaurar uno que responda a sus únicos intereses”. En estos días, movimientos de solidaridad, partidos políticos, organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones culturales, de más de 30 países, entregaron su respaldo a Cuba y llamaron a rechazar situaciones de desorden provocadas fundamentalmente por la injerencia extranjera. En Chile, algunos analistas plantearon en estos días ¿qué haría cualquier Gobierno chileno si esos organismos de Estados Unidos entregaran cientos de millones de dólares a grupos opositores chilenos, les financiaran una radio y un canal de televisión, les dieran apoyo de comunicaciones y en dinero para organizar marchas, e indicaran a sus embajadas en América Latina que apoyaran a esos opositores contra el Gobierno chileno? Frente a esta situación, el Canciller cubano Bruno Rodríguez volvió a decir que “la política de Washington hacia la isla es disfuncional, obsoleta, anclada en el pasado, ineficaz y costosa para los contribuyentes estadounidenses”. En tanto, el Presidente Miguel Díaz-Canel declaró que “estamos tranquilos, atentos y alertas y, además, estamos preparados para defender la Revolución, para enfrentar cualquier acción injerencista contra el país, sobre todo, que atente contra la paz, la seguridad ciudadana y nuestro orden constitucional”.