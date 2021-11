“Hay que trabajar por más derechos para las mujeres”

Redes







Claudia Pascual, ex ministra de la Mujer y la Equidad de Género, aspira a llegar al Senado y ahí impulsar legislaciones como la ley integral que garantiza la vida libre de violencia para las mujeres, la ley de “sin consentimiento es violación” y reforzar la representación femenina en los organismos de elección popular. La candidata del Partido Comunista, que va en la lista de Apruebo Dignidad, estableció que el programa de Gabriel Boric, el candidato presidencial, respecto a derechos de las mujeres, “avanza en una mirada más integral para ir terminando con las discriminaciones y subordinaciones y violencias”. Ante el escenario de que Boric y José Antonio Kast pasen a segunda vuelta de la elección presidencial, planteó que debe existir una conversación con todas las fuerzas que no son de derecha.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 15/11/2021. ¿Por qué aceptar este desafío de llegar al Senado?

Porque creo que al Senado le falta una diversidad que representar, donde es importante que las ideas que postulamos las y los comunistas, y otros sectores de la sociedad, estén representadas ahí. Desde esa perspectiva, creo que es importante sumar a ideas de justicia social, de calidad de vida para las y los trabajadores, de un nuevo modelo de desarrollo económico, el que la democracia salde las deudas con los derechos de las mujeres, de las disidencias sexuales, niñez y adolescentes, de personas mayores, pueblos originarios y el medioambiente.

Tú eres candidata a senadora por la Región Metropolitana, que tiene varios millones de habitantes, muchas comunas, muchos temas. ¿Una campaña ardua, complicada?

Claro, una campaña senatorial tiene más desafíos y dificultades que una de diputada o diputado, que son distritos, y esta es de una gran extensión territorial. Entonces, poder estar en todos los lugares es muy difícil, aunque hemos recorrido bastante el territorio. Por eso, la posibilidad de estar en medios de comunicación, en debates, en conversatorios, ha sido mi esfuerzo principal, para comunicar a más gente. Además, el esfuerzo adicional de una candidata en período de maternidad, mi hijo es muy chico, entonces tengo más limitaciones. Pero bueno, hemos tenido un despliegue bien intenso, hemos estado cerca de mucha gente, explicamos nuestros objetivos de llegar al Senado.

Tú fuiste ministra de la Mujer y la Equidad de Género, antes estuviste vinculada a las demandas de los derechos de las mujeres, a movimiento feministas, entre lo que estuvo exigir equidad de género en las candidaturas, mayor presencia femenina en el Parlamento, ¿cómo ves esa situación conociendo la realidad de candidaturas en esta elección?

Creo que estuvimos en lo correcto a la hora de obligar a cada uno de los partidos a tener criterio de paridad de género en su representación de listas parlamentarias. Desde esa perspectiva, es importante que los partidos hagan el esfuerzo por respetar esa paridad de género y si, por alguna razón eso no se respeta, como nos pasó en el Partido Comunista inicialmente, exista la obligatoriedad y el mecanismo dentro de la legislación para corregir la situación en un marco de cuatro días. Ahora, me parece que hay que ir más allá de aquello, no solo quedarse con el criterio de paridad de género, sino que todas las elecciones de representación popular pudieran tener una forma de integración más parecida a la paridad, como la que tuvo la Convención Constitucional. Eso debiera ser nuestro norte más cercano.

¿Qué proyectos piensas impulsar o reforzar en el Senado?

Dificulto mucho que el actual Senado apruebe la ley integral que garantiza la vida libre de violencia para las mujeres, que está hace más de cinco años en el Parlamento, y que en el Senado está hace tres años. Obviamente ya no la tramitaron. Para mí, algo central será el terminar de tramitar esa legislación, es una ley que se necesita en nuestro país, además es una buena legislación, y urge tenerla a disposición de las políticas públicas y de las mujeres. Hay que trabajar por más derechos para las mujeres. También tomar la posta de proyectos emblemáticos que ha llevado adelante la bancada comunista (en la Cámara Baja), como el de 40 horas semanales de jornada laboral, el impuesto a los súper ricos, la ley de “sin consentimiento es violación”, el proyecto de imposibilidad de embargar la vivienda social en caso de deuda, fomentar mejorar las legislaciones que garanticen una vivienda digna, lo que tiene que ver con garantizar terrenos para la compra por parte del Estado para construir viviendas, por nombrar algunas iniciativas. Todo lo que tiene que ver con materias de derechos humanos. Y tengo un compromiso, en cuanto a que si este Senado no tiene a bien aprobar una indulto para presas y presos políticos de la revuelta social de 2019, poder avanzar en eso en el próximo período, terminar con el abuso de la prisión preventiva, evitar que no avancen las causas, y enfrentar las acusaciones de montajes, de instalar pruebas falsas.

¿Te dejó conforme el programa de Gabriel Boric en relación a los derechos de las mujeres?

Me parece que es un programa que avanza en una mirada más integral para ir terminando con las discriminaciones y subordinaciones y violencias contra las mujeres. Es un programa ambicioso, toma un reforzamiento de lo positivo que se hizo en el Gobierno anterior de la Presidenta Michelle Bachelet y que, por supuesto, amplía coberturas y derechos, como con el sistema nacional de cuidados, mayor protección para las mujeres, reactivación económica, con claro énfasis en la creación de empleos para las mujeres, entre otros temas.

En el escenario que pasen a segunda vuelta Gabriel Boric y José Antonio Kast, ¿cómo ves lo que debiera ocurrir con los partidos que hoy respaldan a Yasna Provoste?

Bueno, yo esperaría que la ciudadanía no eligiera para segunda vuelta al segundo candidato que tú nombras. Pero si por algo eso ocurriera, esperaría que todas las fuerzas que no son de derecha, pudieran tener la madurez para conversar y efectivamente evitar que la extrema derecha llegue al Gobierno, y que se revivan los momentos más tristes y dramáticos que Chile ya conoció. Hay párrafos en el programa de Gobierno del candidato de ultraderecha que garantizan que volveremos a esos momentos oscuros. Así que esperaría que se diera una conversación para evitar que la extrema derecha llegue a la presidencia, una conversación que indudablemente tiene que mantener los nortes y los sentidos transformares del programa de Boric.

¿Cómo vez que desde la candidatura de Yasna Provoste, también por cierto desde la derecha, se le quiere poner a Boric al PC como una carga, como una mochila dura, como algo negativo?

De la derecha no me llama la atención, no se puede esperar otra cosa. A la falta de argumentos y de evidencia técnica y política ante las mejores propuestas para salir adelante como país de manera más justa, con mayor equidad y mejor distribución de ingresos, con mayor igualdad en derechos sociales, la derecha siempre recurre al cuco de los comunistas. Me llama profundamente la atención de otros sectores, no siendo de derecha, que llamándose de centro, de centroizquierda o progresistas, caigan en el mis juego, en el mismo camino de la derecha. Porque estaremos lejos de mejorar en el país si le tememos a las ideas y los colectivos que planteamos las transformaciones profundas con justicia social y equidad.