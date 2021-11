“Rating” pre electoral

Redes







Curiosamente, los espacios “informativos” se han tomado desordenadamente la parrilla programática y los “noticiarios” se transmiten prácticamente durante todo el día, las ediciones “centrales” parten indistintamente a las 20:30, 21:00 o más horas, desdibujando absolutamente el llamado horario “prime”.

José Luis Córdova. Periodista. Santiago. 12/11/2021. Insistimos en que la televisión tiene una inmensa deuda con sus seguidores frente a los trascendentales procesos -electoral y constituyente- que vive nuestro país. Siguen pontificando en noticiarios y programas “políticos” periodistas como Matías del Río, Julio César Rodríguez, Rodrigo Sepúlveda, José Antonio Neme, así como Mónica Rincón, Monserrat Álvarez y Constanza Santa María mientras la franja electoral llega a su fin sin pena ni gloria.

Por las noches disputan el rating la parsimoniosa cursilería de la serie turca “Hercai” (TVN) con la la truculenta e híper realista producción nacional “Demente” (Mega), pasando por “Mea culpa” con Carlos Pinto, vuelto a las andadas. Al respecto, la nueva miniserie “No nos quieren ver”, producida por el Consejo Nacional de Televisión, intenta un genuino mea culpa por las irregularidades criminales en el Sename llevadas a la pantalla con dudosa dramaturgia de hechos trágicamente reales.

Más temprano, “¿Qué dice Chile?” (del Canal 13) se enfrenta hasta ahora exitosamente al gastado expediente “cultural” de “Pasapalabra” (CHV).

El estreno de la dupla de colegas Mirna Schindler con Ángeles Araya con el nuevo matinal “Tu día” fue precedido de un sobrio funeral para “Bienvenidos” tras una década de diversión para la modelo Tonka Tomicic y sus sucesivos acompañantes. El mundo de la farándula lamenta la desaparición de este matinal mientras los demás canales miran con expectación los resultados de este experimento de “actualidad” en vísperas del trascendental período electoral que termina en su primera vuelta el 21 de noviembre.

Es probable que el máximo ejecutivo del Canal 13 no pueda deshacerse así nomás de rostros como Tonka, Raquel Argandoña, ni Amaro Gómez Pablo, aunque incorpore al elenco de “Tu día” al periodista Mauricio Jurgensen -pese a que fue alejado de sus funciones en tres oportunidades- y vuelva a llamar a otros integrantes del exitoso matinal ya fenecido.

Pareciera ser que varias empresas productoras ven con algunas esperanzas un giro en los contenidos de estos espacios que -todo indica- se decantaron poco a poco, sobre todo a partir de la incorporación de parlamentarios, alcaldes y otras autoridades como “panelistas” para abordar la contingencia. Varios de estos “representantes populares” le deberán votos a sus apariciones en cámara, con las honrosas excepciones de los incombustibles “Pancho” Vidal, Manuel “Coté” Ossandón e Iván Moreira, siempre al aguaite.

Mientras otros canales insisten en concursos como “Los discípulos del chef”, ahora con Carlos Caszely y otros “rostros”, así como “Covers II” con Kenita Larraín quien ya estuvo en “El discípulo” y también en “La máscara” .Trifecta.

En vísperas del debate de Anatel del lunes 15, los canales están más preocupados de una dudosa denuncia no formalizada de acoso de Boric contra una estudiante durante su época de presidente de la Fech que eclipsó las declaraciones xenofóbicas y racistas de un candidato a diputado del Partido Republicano contra representantes de nuestras etnias originarias y la ausencia definitiva del candidato presidencial Parisi en la inminente contienda electoral.

Nuevamente las actividades de la Convención Constitucional son deliberadamente invisibilizadas, salvo la cobertura formal cuando se producen declaraciones altisonantes, manifestaciones externas o cuando resulta imposible ocultar alguna información al respecto.

La tele no muestra ningún interés en formar, en dar a conocer normativas, objetivos y expectativas del trascendente proceso de construcción -nada menos- que de una nueva Constitución Política para la República de Chile. ¿La televisión no tiene nada que decir?, ¿no debe sumarse?, ¿no debe aportar? Desde luego que sí, pero un somero zapping por los canales indica que este importante tema no está presente como se debe en la parrilla programática general de la televisión chilena.