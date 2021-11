“Estamos esperanzados en romper la exclusión en el Senado”

Redes







El dirigente del Partido Comunista y actual diputado y candidato a senador por la Región de Coquimbo, Daniel Núñez, dijo que eso “será muy importante para darle una base de apoyo sólida al futuro Gobierno de Gabriel Boric”. Indicó que un triunfo del PC al ingresar a la Cámara Alta ayudará a los cambios y las transformaciones en el país.

Hugo Guzmán. Periodista “El Siglo”. Santiago. 12/11/2021. Eres una de las cartas del Partido Comunista para entrar al Senado…

Así es, y estamos muy esperanzados en poder romper la exclusión del Senado que han sufrido los comunistas desde 1973 y volver a ese espacio de representación. Lo hacemos acorde con los tiempos que corren, y por tanto somos parte también de la demanda ciudadana de tener un Parlamento democráticamente más sólido, con una labor legislativa más eficaz, y por eso estamos comprometidos con tener un Congreso unicameral. Sería un doble honor romper la exclusión del Senado y después ser protagonista del nacimiento del Congreso unicameral.

¿Cómo explicar esa contradicción? Vas de candidato al Senado, pero al mismo tiempo eres partidario de un sistema unicameral.

Es contradictorio, pero es la postura más justa y democrática posible, ya que siempre la actitud de los comunistas ha sido estar en todos los espacios de representación para desde ahí forjar los cambios. Y la realidad que nadie puede negar, y se dio ahora con la votación del cuarto retiro (del 10% desde las AFP), y con que no se vote en el Senado los proyectos de royalty de la gran minería, del impuesto a los súper ricos, las 40 horas de jornada laboral semanal, es que el Senado no se preocupa de esos proyectos, no avanza, a pesar de que fueron aprobados por la Cámara de Diputadas y Diputados. Son proyectos para mejorar la calidad de vida de la gente y están durmiendo en el Senado. Comprueba que es una institución oligárquica, elitista, y queremos que ahí la democracia renazca, que sea fuerte, representativa, que nadie puede sentir que está apernado al poder por años. Para terminar con eso, creemos que lo justo es tomar una idea, que no es nueva, que estaba en el programa de la Unidad Popular, de tener un Congreso unicameral. Tengo mucha esperanza que sea aprobado en la nueva Constitución y yo desde el Senado colaboraré para que se implemente.

¿Cuál es el propósito, en lo global, que el PC irrumpa en el Senado?

Creo que será muy importante para darle una base de apoyo sólida al futuro Gobierno de Gabriel Boric, será decidor la votación que alcancen los comunistas en el Parlamento. Con un aumento de la bancada de diputadas y diputados, y que logremos romper la exclusión en el Senado, ojalá con más de un senador o senadora del Partido Comunista. Estamos comprometidos con eso. No por el ansia del poder, sino por el ansia de tener fuerza para empujar las reformas que Chile anhela tanto, estos cambios profundos y darle el apoyo al próximo Presidente que necesitará una correlación de fuerzas favorable en el Parlamento.

Desde la derecha y la ex Concertación hay una insistencia negativa sobre el Partido Comunista, se le acusa de posturas extremas, radicalizadas, que representa el pasado…

Yo creo que lo que representa volver al pasado y posturas extremistas, volver a los tiempos del pinochetismo, del neoliberalismo puro y duro, es José Antonio Kast y su programa. Incluso él quiere realizar las obras que la dictadura no alcanzó a realizar como privatizar Codelco (Corporación del Cobre), lo cual es un crimen social y para el desarrollo social. Francamente, que se pretenda acusar al Partido Comunista, más bien se entiende como una actitud desesperada, porque hay un retroceso de la derecha. Hay una pugna o una diferenciación, representada por José Antonio Kast, con el pinochetismo como su sombra, el volver al pasado, quedarse en el injusto neoliberalismo, y Gabriel Boric, con la perspectiva de superar el neoliberalismo, buscar un desarrollo sustentable con justica social. Ese es el desafío que enfrente Chile hoy, y los comunistas estamos por superar el neoliberalismo y tener más igualdad, más justicia social y más dignidad para el pueblo y los trabajadores.

¿Cuál es el ambiente electoral allá en Coquimbo, entre la gente de esa región?

Estamos con una situación de mucha tensión ciudadana porque la gente siente en el alma, en el pensamiento, que de una vez por todas las cosas cambien, y sabe que estamos en un minuto decisivo. Hay, claro, expectativa por el trabajo de la nueva Constitución. Pero hay también una dosis de frustración, de incertidumbre, si habrá nuevas autoridades políticas que acepten el desafío de cambiar las cosas. Tenemos una responsabilidad enorme, este es un momento culmine, y hay que conducir este proceso de cambios que es lo que la gente espera.