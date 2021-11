Más de 300 militantes del PS expresaron el apoyo a Boric

En una declaración pública señalaron que el candidato presidencial “convoca y une al más amplio arco de fuerzas sociales y políticas transformadoras del país”. Llamaron a “las y los socialistas, militantes y no militantes del partido de Allende” y a las chilenas y chilenos a votar por Gabriel Boric. Entre los firmantes están la ex diputada Fanny Pollarolo, el ex subsecretario de Defensa, Marcos Robledo, el académico Álvaro Ramis, el ex diputado Sergio Aguiló, y de muchos comunales del Partido Socialista.