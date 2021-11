Gabriel Boric “tiene mucho por crecer electoralmente”

Redes







Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 05/11/2021. ¿Cuál es el impacto en la campaña la cuarentena por Covid-19 que debe hacer Gabriel Boric?

Lo primero, decir que nuestro candidato presidencial, Gabriel Boric, actuó con mucha responsabilidad, es muy lamentable las fake news que se trataron de instalar respecto de una supuesta ficha clínica, que habría tenido síntomas antes de lo que él informó, cuando en realidad él cumplió con todos los protocolos del caso. Incluso nos pidió a los parlamentarios de Apruebo Dignidad que actuáramos con responsabilidad por si éramos notificados como contactos estrechos.

Si duda que no poder estar en las actividades y los compromisos es un costo para la campaña. Sin embargo, hemos hecho un llamado a salir con más fuerza, a que los territorios se copen de actividades, que todas y todos que estamos convencidos de que Chile requiere de un cambio profundo, estructural y real, tenemos que trabajar mucho para que el 21 de noviembre tengamos un triunfo importante. Gabriel va a seguir contactado y cumpliendo con la cuarentena que corresponde, eso era posible dentro del contexto de una pandemia, así que lo que nos queda es adaptarnos a la coyuntura sanitaria que está viviendo el país.

¿Cuál es el llamado a quienes respaldan la candidatura de Boric, frente a esta circunstancia?

Si Gabriel Boric no puede estar físicamente, todos y todas quienes estamos apoyando esta candidatura, nos asumamos como embajadores y embajadoras de Gabriel en cada uno de los territorios, en cada puerta a puerta, en cada plaza, en cada estación del Metro, en cada esquina, en cada feria, para poder trasladar a la gente y explicar a la gente lo que hemos establecido como un programa de transformaciones profundas. El llamado es a tomar la posta de Gabriel, salir a la calle con más fuerza, y a no permitir que la cuarentena deje nuestra candidatura fuera de la discusión política nacional y de la intensidad de la campaña. Al contrario, que seamos nosotros portavoces de un programa que es colectivo, que seamos portavoces de Gabriel, porque esta es una prueba de fuego para demostrar que la candidatura presidencial de Gabriel Boric tiene muchos rostros de Arica a Punta Arenas y somos miles de personas las que seremos portavoces del programa de Gobierno que él representa.

¿Qué decir frente a comentarios de que el porcentaje de respaldo a Boric está estancado, que ya no sube?

Creo que Gabriel Boric ha ido creciendo progresivamente. Ganó una primaria, ha ido liderando las encuestas, más allá que hay que mirarlas con precaución y distancia, y tiene mucho por crecer electoralmente todavía. Por eso es importante hacer eco de nuestras ideas. Construimos un programa presidencial con participación ciudadana, con participación activa de los partidos políticos que son parte de Apruebo Dignidad, y con miles de independientes a lo largo del país, 33 mil personas que decidieron levantar mesas autoconvocadas, distintas actividades para promover propuestas e ideas, que hoy son parte del programa de Gobierno. Esperamos que esa sea una razón que convoque a nuevos y más votantes para la elección que vamos a enfrentar el 21 de noviembre. Hablar de estancamiento me parece apresurado, es intencionado, y me parece que Gabriel Boric representa una candidatura que solo suma y crece, y esperamos que siga sumando voluntades de aquí al 21 de noviembre.

Gabriel Boric encabeza la carrera presidencial y es altamente probable que gane. ¿Eso hace prever que sea blanco de duros ataques de parte de la y los otros candidatos presidenciables?

Hace varias semanas que viene siendo el blanco de ataques de otras candidaturas presidenciales. Es evidente que todas las candidaturas lo ven como el principal competidor en esta carrera presidencial, por la solidez de su propuesta y la fuerza que representa. Esperamos, en todo caso, que la disputa presidencial sea en el marco del respeto, de la tolerancia, de la aceptación de la diversidad de las ideas, y ese ha sido el espíritu de nuestra candidatura presidencial.

¿Qué debe marcar como prioritario el comando de Boric en los quince días que quedan de campaña?

Masificar la contundencia de nuestro programa, que cada una de las personas sepa que este es el único programa presidencial que propone un cambio estructural y profundo en el país, que se plantea establecer el derecho a la salud como un derecho universal, un sistema único nacional de salud, no uno para ricos y otro para pobres, un sistema de cuidados para personas en discapacidad, adultos mayores y enfermos; terminar con el CAE, terminar con las miles de deudas que afectan a cientos de miles de familias que viven el flagelo del endeudamiento educacional, garantizar el derecho a la educación; un programa que termina con las AFP y plantea pensiones dignas, que establece ejes centrales como ser el primer Gobierno ecologista de la historia; hacer una reforma tributaria con criterio redistributivo. Son varias las propuestas que están sobre la mesa y el desafío que tiene el comando y quienes apoyan esta candidatura, es salir a difundir estas propuestas que son fundamentales para la gente y sumar nuevas voluntades, entregando certezas y seguridad a la población chilena que votar por Boric significa, precisamente, la posibilidad de tener un país más cercano a lo que la gente, el movimiento popular, los movimientos sociales, ha venido pidiendo por tantos años. Votar por Gabriel Boric significa alcanzar más justicia, más equidad, tener acceso a derechos básico, eso es lo que necesitamos salir a transmitir con fuerza y convicción.

¿Está en carpeta hacer ajustes, superar errores?

Sin duda, nosotros hemos sido autocríticos. De manera permanente estamos revisando los errores, ver lo que se puede mejorar, hay detalles de cosas que probablemente se pueden elaborar de mejor manera. Sin embargo, creemos que este proyecto puso sobre la mesa con mucha honestidad lo que representamos, lo que somos y lo que queremos ser en un futuro Gobierno.

Es normal que la campaña presidencial eclipse la campaña parlamentaria, ¿cómo ven el priorizar la campaña al Parlamento?

Es fundamental la campaña parlamentaria, eso hay que tenerlo claro. Además, está íntimamente vinculada a la campaña presidencial, porque no nos basta con tener un Gobierno de transformaciones, necesitamos un Parlamento que se proponga respaldar esas transformaciones y hacer propio ese programa de Gobierno. Por eso el llamado que hacemos a votar por las y los candidatos de Apruebo Dignidad que es parte del desafío de esta candidatura presidencial. Hacemos un llamado público y abierto a tener un Parlamento constituyente, que acompañe el proceso constituyente, que lo ayude y facilite, y que lleve adelante el cumplimiento de los compromisos del programa de Gabriel Boric, que es ambicioso, necesario y justo.

¿Cómo ven la sombra, el peligro, del abstencionismo?

Ese es un peligro, no de la candidatura presidencial, sino de la democracia en nuestro país. Es evidente que mientras menos personas voten, mientras más personas se quedan en casa, más posibilidades tienen los sectores conservadores, los sectores retardatarios de la política chilena, de gobernar. Hay un candidato presidencial como José Antonio Kast, que se plantea eliminar el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, que se plantea retroceder en temas fundamentales como la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales, que derechamente nos hace retroceder en derechos fundamentales que como mujeres hemos conseguido, como otros temas donde él vulnera derechos de la ciudadanía. Por eso es importante no abstenerse, porque marca una posición política, y es una posición que le da ventaja a aquellos sectores que quieren mantener y darle continuidad a un Gobierno como el de Sebastián Piñera que ha sido absolutamente nefasto para nuestro país.

El Partido Comunista tiene nueve diputadas y diputados, no tiene senadores. ¿La idea es mantener o subir en la Cámara Baja, poder entrar al Senado, cómo lo están evaluando?

Creemos que desde que rompimos la exclusión en la Cámara de Diputadas y Diputados hemos podido hacer una importante contribución en el ámbito legislativo. Somos autores de proyecto de ley como las 40 horas de jornada laboral semanal, el royalty minero, sin consentimiento es violación, el impuesto a los súper ricos, la Ley Gabriela que nos costó tanto sacar adelante, la protección de las mujeres y que el femicidio quede tipificado como todo crimen de odio, y varias otras cosas. Sin duda queremos seguir impulsando esos y otros proyectos. Hay algunos que quedan estancados en el Senado, y esa es una razón por la cual queremos llegar al Senado y romper la exclusión en esa institución que ha sido tan retardataria, que ha estancado la democracia con su quehacer. Mientras no se decida algo tan importante en Chile como tener un sistema unicameral, estar en el Senado es un desafío imperativo para nosotros. Por eso tenemos dos candidaturas senatoriales en la Región Metropolitana, Guillermo Teillier, presidente de nuestro partido, la ex ministra de la Mujer, Claudia Pascual, y otras importantes en regiones, como la del diputado Daniel Núñez en la Región de Coquimbo. Estoy convencida de la oportunidad que tenemos las y los comunistas de romper la exclusión en el Senado es importante, hay que hacer el esfuerzo, y crecer en nuestra representación parlamentaria para seguir siendo un aporte.

¿Qué ha constatado, qué ha visto, en su campaña por la reelección, en su Distrito?

Hemos constatado un gran respaldo de la comunidad, he sentido mucho cariño por parte de vecinas y vecinos del Distrito 9. Llevamos un tiempo de trabajo, de consolidación, se ha visto nuestro trabajo, nuestro compromiso permanente para defender sus intereses, sus necesidades, y para colocar temas sobre la mesa, no solo de política nacional, sino también temas locales, comunales. Hemos trabajado, por ejemplo, para la recuperación del Hospital Clínico de la Universidad de Chile para la red pública de salud, establecer medidas concretas en vivienda, estamos trabajando para declarar la comuna de Independencia como una comuna libre de asbesto, trabajamos con comunidades de Quinta Normal Conchalí, Cerro Navia, Renca, Huechuraba, Recoleta, consolidando confianzas y representar nítidamente los intereses y necesidades de nuestra gente, de nuestro pueblo. Está la lucha junta a nuestras mujeres, construir vínculos con coordinadoras de mujeres en cada uno de los territorios, organizar redes de solidaridad. Me parece que en el cariño que siento cada vez que recorro las ferias, los territorios, los casa a casa, los barrios, estamos cosechando lo que hemos sembrado durante todos estos años de trabajo.