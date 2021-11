“Nuestro programa puede asegurarle a Chile estabilidad”

Redes







Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad dio a conocer el contenido de su programa de Gobierno que contiene 227 páginas con 53 cambios concretos y 3 capítulos donde el énfasis son derechos sociales. Es de “transformación para Chile”, recalcó. Dijo que “el protagonismo popular en las reformas políticas que estamos impulsando va a ser fundamental”.

Equipo “El Siglo”. Santiago. 01/11/2021. “Tengo la convicción de que nuestro programa y su concreción es lo que pueden asegurarle a Chile estabilidad, gobernalibilidad, y es en eso en lo que nos vamos a jugar”, expresó Gabriel Boric, candidato presidencial de Apruebo Dignidad, al presentar el documento de 227 páginas que contiene las propuestas y objetivo de su futura administración, y que fue obra de la participación ciudadana y trabajo de especialistas en distintas materias.

Boric recalcó que “la inestabilidad hoy día es seguir igual como estamos” y manifestó su satisfacción por el programa que se presenta al pueblo y que tiene un perfil de respuesta a derechos sociales. “Es emocionante, hay una sensación de responsabilidad que espero todos compartamos al estar presentando acá este programa de transformación para Chile”, enfatizó. Destacó la participación ciudadana y de expertos, y recalcó que “es importante volver a vincular la academia y la expertise con las luchas sociales”.

El aspirante presidencial sostuvo que “este Gobierno de Sebastián Piñera era el que aseguraba gobernabilidad y yo creo que nadie en su sano juicio podría decir que lo consiguió. El no hacer los cambios, el no avanzar en concretar las demandas que Chile ha pedido en materia de pensiones dignas, de salud no discriminatoria entre ricos y pobres, de educación de calidad; es justamente lo que traería inestabilidad”.

El programa de Apruebo Dignidad contiene 53 “cambios concretos” de un plan de Gobierno a partir de marzo de 2022, consideró 13 mil 250 propuestas ciudadanas, y 3 capítulos que consideran “enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria y la recuperación económica”, “avanzar a una sociedad que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas y comunidades”, y la “profundización democrática y cuidar el proceso de cambios”.

Ante críticas de sectores conservadores por un supuesto retraso en la presentación del documento, Gabriel Boric declaró que “hay algunos que decían que lo escondíamos. Todo lo contario, decidimos tomar un camino más largo”, garantizando el contenido y siendo “conscientes de las críticas que íbamos a recibir de quienes están acostumbrados a hacer permanentemente las cosas de una sola manera”.

El candidato presidencial resaltó de los contenidos la descentralización, el feminismo, la crisis climática y el trabajo digno y relevó que busca encabezar el “primer Gobierno ecologista de nuestra historia”.

Boric puntualizó que “el protagonismo popular en las reformas políticas que estamos impulsando va a ser fundamental”.