El amplio respaldo a Teillier para su llegada al Senado

Redes







Gabriel Boric: “Su templanza, su responsabilidad y convicción de justicia va a ser un tremendo aporte para hacer del Senado un espacio transformador”. Daniel Jadue: “Es una responsabilidad histórica no sólo de Guillermo, sino de todos y todas por romper la exclusión en el Senado que es hoy una necesidad imperiosa”.

Santiago. 01/11/2021. Este domingo se presentó el amplio respaldo a la candidatura al Senado del presidente del Partido Comunista de Chile, Guillermo Teillier del Valle. El acto reunió a importantes dirigentes políticos del mundo social y la cultura, se reiteró el respaldo a Gabriel Boric como la carta presidencial de Apruebo Dignidad y además llamó a concitar un movimiento amplio para evitar la instalación del neofascismo en Chile.

En su discurso, Teillier manifestó que “el Partido Comunista de Chile está trabajando con todas sus fuerzas para que Gabriel Boric sea Presidente de Chile; porque es el único que puede responder con el programa que ha acordado Apruebo Dignidad a las demandas del pueblo de Chile que son urgentes”.

Agregó que Boric “es el único que puede concitar hoy a un movimiento amplio que se ponga al frente del pueblo de Chile para evitar que llegue al poder el neofascismo encabezado por el señor (José Antonio) Kast y aquí le decimos: señor Kast, usted no va a venir a cambiar nuestro proceso democrático, usted representa todo lo contrario de lo que quiere nuestro pueblo, por eso, no señor Kast, usted no pasará”.

Uno de los apoyos más prominentes fue el del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, quien a través de un video entregó su respaldo a la candidatura. “Estamos enfrentando un tremendo desafío en un momento constituyente en nuestro país, por eso es importante ganar las elecciones en noviembre, tanto en la presidencia de la República como en el Congreso, pero particularmente en el Senado que ha sido durante estos años un espacio retardatario y refractario a los cambios, que ha buscado adormecer proyectos que son tremendamente importantes para la ciudadanía. Por lo tanto quiero invitarlos a votar por mi compañero Guillermo Teillier, su templanza, su responsabilidad y convicción de justicia va a ser un tremendo aporte para hacer del Senado un espacio también transformador”.

El acto de respaldo a Teillier contó con la presencia de destacadas personalidades, entre ellas la diputada comunista, Carmen Hertz. Para la abogada de derechos humanos el candidato a senador es un “luchador inclaudicable por la defensa de los intereses de nuestro pueblo”. En esa línea, la alcaldesa de Santiago Irací Hassler, manifestó que “es un honor estar en un desafío tan importante y colectivo de poder romper la exclusión y de poder acompañar a Guillermo Teillier a que pueda ser el próximo Senador de la Región Metropolitana”.

Otro de los importantes apoyos fue el de Daniel Jadue. El alcalde de Recoleta expresó que como Partido Comunista “hemos esperado 30 años para vivir este momento, es una responsabilidad histórica no sólo de Guillermo, sino que es de todos y todas por romper la exclusión en el Senado que es hoy una necesidad imperiosa. Necesitamos no sólo un gobierno encabezado por Gabriel, sino que un Congreso que lo acompañe; así que compañero Guillermo, espero verlo en el Senado”.

La campaña senatorial de Guillermo Teillier ha contado con el acompañamiento de sus compañeros y compañeras de bancada. Camila Vallejo explicó que “la necesidad de romper la exclusión se da porque todos los proyectos que hemos querido pelear en la Cámara de Diputados y que logramos despachar para representar las demandas de nuestro pueblo, las 40 horas, sin consentimiento es violación, royalty minero, impuesto a los súper ricos, proyecto de reparación a las violaciones a los derechos humanos, el Senado no los tramita”.

En ese sentido, Karol Cariola diputada que va a la reelección expresó que llegar a la cámara alta es un compromiso con el pueblo de Chile. “No basta con tener sólo representación en la Cámara de diputados y diputadas, también necesitamos representación en el Senado, es un deber imperativo nuestro, un trabajo colectivo y una responsabilidad de todos y todas”.

Debido a las nuevas disposiciones sanitarias el encuentro contó con 200 asistentes y una transmisión en streaming. La propuesta senatorial de Guillermo Teillier por la Región Metropolitana busca romper la exclusión en la cámara alta para llevar adelante todas las demandas que están allí estancadas, así como la conformación de un Congreso que refrende la nueva Constitución.

También fueron parte de este evento convencionales constituyentes PC, representantes de Apruebo Dignidad, Acción Territorial, los candidatos a diputados y diputadas de la RM y al Consejo Regional, concejalas y concejales comunistas, representantes del pueblo mapuche de Lo Espejo, la dirigenta de la CUT Bárbara Figueroa, la diputada Marisela Santibáñez y el diputado Boris Barrera, el premio nacional de literatura Raúl Zurita, el ilustrador Jorge Soto Veragua, y la participación musical de Jorge y Marcelo Coulón y los Hermanos Montoya.