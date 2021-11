Boric: Los 53 “cambios concretos” para vivir mejor

Medidas incorporadas en su programa de Gobierno. Terminar con las AFP, construir 260 mil viviendas, sueldo mínimo de 500 mil pesos, jornadas laborales semanales de 40 horas, un impuesto a los súper ricos, royalty a la gran minería y combate frontal a la evasión tributaria. Condonación de la deuda educativa, “educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. “Política de migración segura”, apoyo al fútbol femenino, Plan Nacional de Derechos Sociales LGBTIAG+, creación de empresa nacional del litio, ley de eutanasia, muerte digna y cuidados paliativos. El transporte público será gratuito y no contaminante, se implementará la entrega a domicilio de medicamentos a domicilio en casos de enfermedades crónicas.