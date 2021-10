“Vamos a una segunda vuelta entre Gabriel Boric y Kast”

Redes







Así lo apuntó el analista y académico Ernesto Águila, quien planteó que en las semanas que quedan de campaña electoral, las fuerzas que respaldan al candidato de Apruebo Dignidad deben intensificar “el trabajo territorial, el puerta a puerta, la feria, etc. El despliegue de la ‘infantería’. Salir a explicar de manera concreta y didáctica lo que significa y las ventajas para las personas un triunfo de Boric”. Sostuvo que “Kast constituye una involución para la derecha chilena” y que representa “una mezcla de ultra neoliberalismo con posiciones muy conservadoras en lo moral, xenófobas y autoritarias”. Indicó que “el desmoronamiento de Sichel contribuyó al auge de Kast”. En relación a la candidata de la ex Concertación, Águila expresó que “el problema de Yasna Provoste no es ella sino lo que ella representa” y que su conglomerado “es una coalición neutralizada internamente para generar cambios”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 29/10/2021. El académico de la Universidad de Chile, columnista en varios medios de prensa e integrante de la Plataforma Socialista, Ernesto Águila, abordó puntos candentes del momento que se vive en la carrera presidencial, de cara a las elecciones del 21 de noviembre, y apuntó a que el escenario actual sitúa a Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, y José Antonio Kast, del Partido Republicano, en una segunda vuelta de la disputa por La Moneda.

Habló del momento que vive Boric, de la situación de Yasna Provoste, candidata de la ex Concertación y del desplome del candidato de partidos de derecha, Sebastián Sichel. Y dijo que el trabajo territorial es fundamental estas semanas para el triunfo del candidato de Apruebo Dignidad.

¿Con este repunte de José Antonio Kast, del Partido Republicano, Chile está en la posibilidad de sumarse a países con gobiernos de ultraderecha, como Brasil, Colombia, Paraguay?

El ascenso de Kast constituye una involución para la derecha chilena. Una derrota para el país, pero de manera más específica una derrota cultural y política para sus sectores más liberales y democráticos de la derecha. El programa de Kast es una mezcla de ultra neoliberalismo con posiciones muy conservadoras en lo moral, xenófobas y autoritarias. Hay intolerancia explícita hacia distintos grupos de la sociedad y cierto negacionismo científico en temas como el cambio climático. Es un tipo de derecha que ya hemos visto en el mundo: Vox en España, Bolsonaro, Trump. Creo que no triunfará en esta elección porque no habrá madurado lo suficiente, pero se corre el riesgo que hegemonice al conjunto de la derecha y lidere la oposición a futuro. Es necesario derrotar esta opción electoralmente hoy pero también en términos culturales y políticos de una manera más estratégica. Pienso que una manera de derrotarla no es solo confrontarla en términos de los valores que representa sino también de lo que esta significa en términos de retrocesos sociales y de libertades para el mundo popular, para los jóvenes, las mujeres, las disidencias sexuales, para el mundo de la educación y de la libertad de cátedra en las universidades, etc. Detrás de las bravuconadas de Kast está seguir con las AFP, defender el CAE y el sistema de endeudamiento estudiantil, es alguien contrario a la gratuidad, esta por subir la edad de jubilación, etc. O sea, insiste en fórmulas económicas y sociales fracasadas y que han llevado a los niveles de desigualdad y malestar que cruzan hoy nuestra sociedad.

Precisamente, es muy criticado por sus posiciones ultraconservadoras, hasta desde la derecha, entonces ¿cómo se explica su posicionamiento? ¿Gravita mucho lo mal que lo hace Sebastián Sichel, de Chile Podemos+?

No cabe duda que el desmoronamiento de Sichel contribuyó al auge de Kast. Esa es otra razón para pensar que Kast puede ser una opción frágil y pasajera, si se confronta de manera adecuada. Sichel se ofreció a la derecha para ganar en el centro, pero sus continuos errores lo fueron descapitalizando y la derecha lo comenzó a percibir muy fuera de su ethos cultural, como un advenedizo. El discurso autoritario de Kast le comenzó a resultar atractivo. La derecha casi sin fisuras ha dicho que apoyará a Kast en segunda vuelta. Las posiciones más liberales, tolerantes y democráticas han sido rápidamente sacrificadas en la derecha chilena en favor de la solución autoritaria, conservadora y populista que representa Kast. En el mundo hay derechas que no han permitido ningún tipo de coexistencia con la extrema derecha, como en Francia o Alemania. En otros casos sí lo han hecho como en España. Tiene que ver con la profundidad y fuerza de las convicciones democráticas dentro de la derecha. Ya vemos que una derecha con los dos pies en la democracia y el respeto y la aceptación de los demás en su diferencia sigue siendo una asignatura pendiente en nuestro país.

¿Crees que el escenario más cierto es que Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, y Kast son los que pasan a la segunda vuelta electoral presidencial?

En la fotografía de hoy lo más probable es una segunda vuelta entre Kast y Boric. Sichel intentó con su último gesto de dar libertad de acción a los partidos de derecha, para así tomar distancia de la UDI y del evidente éxodo de parlamentarios y dirigentes de derecha a Kast. Sichel salió a la caza del voto más liberal en la derecha, del voto de centro derecha que estuvo en el Apruebo y no en el Rechazo. Kast está instalado sin contrapeso en el 20 por ciento del Rechazo. Sichel está tomando decisiones pero demasiado tarde. Por su parte, Provoste no crece en las encuestas, no recoge votos de la caída de Sichel. Para el votante de izquierda y centroizquierda Provoste tiene un entorno político que es sinónimo de incumplimiento de promesas de campaña. Todo indica que vamos a una segunda vuelta entre Gabriel Boric y Kast.

De ser altamente competitiva, hoy la ex Concertación, con Yasna Provoste de candidata presidencial, parece apagada, en un tercer o cuarto lugar, poco entusiasta.

El problema de Yasna Provoste no es ella sino lo que ella representa, lo que viene con ella. Es una mujer honesta y con ideas progresistas, pero expresa la impotencia transformadora de la ex Concertación. Existe una larga experiencia y el pueblo así lo fue observando y asimilando con los años, de que el mundo de la ex Concertación no tiene una consistencia interna para enfrentar y superar el modelo neoliberal. Es una coalición neutralizada internamente para generar esos cambios. Esa falta de voluntad transformadora, una larga historia de promesa de campaña no cumplidas, creo que explican por qué esta candidatura no crece mayormente y en la recta final puede retroceder, incluso, frente a la percepción de que ante el avance de Kast el voto Boric es el más eficiente y competitivo. No da lo mismo si es Boric o Kast quien gane en primera vuelta ni tampoco cuántos votos obtenga la candidatura de izquierda en primera vuelta. Son señales políticas importantes, que el electorado popular y de izquierda va a ponderar.

¿Estás de acuerdo con los comentarios de que Gabriel Boric se estancó en los apoyos, que le afectaron errores con las cifras económicas, o crees que no es tan así, que sigue posicionado y con alta opción de ganar la presidencial?

Creo que Boric sigue bien instalado en el primer lugar. Ha sido una campaña larga y es imposible no cometer errores. Pero ha mostrado madurez, templanza frente a los ataques y ha sabido enfrentar la presión que significa ir primero. Tiene además detrás suyo la coalición más ordenada y cohesionada de todas: Apruebo Dignidad. Esto no es menor. El trabajo programático ya está terminado y es un buen programa. La franja de TV es un acierto. La izquierda ha enfrentado con seriedad su trabajo de campaña. Son tiempos complejos y volátiles y Apruebo Dignidad ha sabido ir construyendo una coalición y una alternativa no solo para gobernar en lo inmediato si el apoyo popular así lo dice, sino también para ir construyendo un proyecto de más largo plazo. Esa consistencia va generando certezas en la ciudadanía.

Quedan tres semanas se campaña. ¿Dónde hay que jugar, dónde está la captación de votos? ¿Los debates, la franja, las redes sociales, las calles?

En estas semanas que quedan no hay que descuidar ninguno de los frentes de campaña. Pero creo que lo fundamental es el trabajo territorial, el puerta a puerta, la feria, etc. El despliegue de la “infantería”. Salir a explicar de manera concreta y didáctica lo que significa y las ventajas para las personas un triunfo de Gabriel Boric y los riesgos que representa para las condiciones de vida cotidianas un triunfo de Kast. No enojarse con los sectores populares que puedan estar viendo en Kast una solución, sino dialogar con ellos y mostrarle los riesgos que este representa para los derechos sociales conquistados, para el mejoramiento de los salarios y las pensiones, para las Pymes, para la polarización del país que significa los discursos intolerantes, etc. Decir con claridad que Kast representa una falsa promesa de orden. Creo que en la conversación dentro de cada comunidad, barrio, familia, casa, en el calle a calle, las personas terminarán de decidir su voto en estas tres semanas. Hay que estar en esa gran conversación final.

¿Es previsible que haya nuevas intervenciones electorales del Gobierno como las del Ministro y Subsecretario de Interior en contra de Gabriel Boric?

Es más que probable. Las campañas del terror han sido una constante en la derecha en las elecciones. Generar miedo al cambio. Hoy solo lo que puede reducir las incertidumbres es justamente el cambio. Debe ser un cambio que se acompañe de una movilización pacífica. La violencia vandálica solo refuerza los discursos del miedo. Un cambio que transcurra por las vías institucionales y cuidando las mayorías. Construir mayorías políticas y sociales, apoyar el histórico proceso constituyente en marcha, una presencia activa y movilizada de la sociedad, la unidad de la izquierda, y el avance por las vías políticas e institucionales de los cambios, son parte de los grandes aprendizajes de la izquierda chilena del siglo XX y que debieran proyectarse sobre este difícil pero inédito y esperanzador momento de transformaciones que vive Chile.