“Estos son días determinantes para tener éxito en la campaña electoral”

Guillermo Teillier, presidente del PC y candidato a senador, señaló que “hay que trabajar mucho más en los días que quedan” por el candidato presidencial Gabriel Boric, y las candidaturas al Parlamento y consejos regionales. Sostuvo que “tenemos un amplio campo para crecer. Hay muchas personas que están tras los mismos objetivos nuestros, que no están en Apruebo Dignidad, y que se pueden sumar a nuestras posiciones”. Sobre los continuos ataques de Yasna Provoste al PC, sostuvo que “me extraña la vuelta de carnero que se dio en su apreciación sobre el Partido Comunista”. Ante la situación de los candidatos conservadores, manifestó que “lo que hay es una desesperación de una parte de la derecha, y la desesperanza de otra parte que no es capaz de responder a las nuevas realidades del país”.

Hugo Guzmán. Periodista. “El Siglo”. Santiago. 29/10/2021. No sé si lo tiene preocupado o no, pero quería preguntarle sobre las declaraciones de Yasna Provoste, la candidata presidencial de la ex Concertación, sobre el Partido Comunista (PC). Que es de extrema izquierda, que está radicalizado, que es un partido hegemónico en el comando o el conglomerado de Gabriel Boric, el aspirante presidencial de Apruebo Dignidad.

Me extraña la vuelta de carnero que se dio Yasna Provoste en su apreciación sobre el Partido Comunista. Porque con ella trabajamos muy bien en el Parlamento, concordamos muchas cosas con ella, la bancada parlamentaria del PC trabajó iniciativas con ella, y ella nunca planteó que el Partido Comunista era extremista, todo lo contrario, se acercaba a decir que era muy bueno trabajar de conjunto. No sé por qué cambió de opinión, ahora dice que somos extremistas, que estamos radicalizados y además nos dice que somos un partido hegemónico, cuando ella misma sabe que en el Gobierno de la Nueva Mayoría nunca jugamos un papel hegemónico, fue un papel colaborativo, fuimos los más leales con el programa y ella lo sabe de sobra. No sé a qué viene lo que dice ahora, a no ser que sea una pura mascarada mediática para tratar de fortalecer su campaña que está bastante alicaída.

Ella insiste en colocar al PC como si fuera una carga para Gabriel Boric.

Bueno, para empezar, es una carga de 700 mil votos que vamos a aportar como mínimo a la elección de Gabriel Boric, dando cuenta de un compromiso que establecimos cuando se hizo la primaria, de apoyar al candidato elegido y un Gobierno antineoliberal, de transformaciones, y en eso estamos. No sé qué tipo de carga o molestia para Boric, es algo que ella quiere instalar. Nosotros estamos desplegados en la campaña por Boric y trabajando en su comando y por su candidatura.

¿Qué le parece este posicionamiento de José Antonio Kast, el candidato presidencial del Partido Republicano, teniendo en cuenta que representa posturas de ultraderecha?

La derecha no fue capaz de darle una respuesta al país. Ellos ven que el pueblo les ha dado la espalda, se vio en la elección de los convencionales constituyentes, en la elección municipal y de gobernadores. Entonces, la derecha más dura está tratando de llenar ese vacío, reconcentrándose en los objetivos más retrógrados. Imagínate, quieren eliminar el Ministro de la Mujer y la Equidad de Género, eliminar leyes de reparación para las víctimas de la dictadura, derechos para la diversidad sexual, quieren eliminar medidas a favor de la juventud, quieren implantar una fuerza represiva y atribuciones autoritarias del Presidente, en fin, tienen un programa de corte fascista, y haría retroceder muchísimo al país. Lo que hay es una desesperación de una parte de la derecha, y la desesperanza de otra parte que no es capaz de responder a las nuevas realidades del país.

¿Cómo está viendo la campaña y el posicionamiento de Gabriel Boric? Se ha querido instalar que ya no sube en las encuestas. Él habló de hacer un mayor esfuerzo, de estar más en las calles, con la gente explicando las propuestas.

En eso estamos nosotros. Estamos desplegados trabajando por Boric. Estamos en medio de la campaña y hay que trabajar mucho más en los días que quedan. Ahora, nadie discute que él está en el primer lugar y lo veo bien posicionado ahí. Tenemos que cuidarnos, además, de los avances de estos sectores ultraderechistas. Concuerdo que estos son días determinantes para tener éxito en la campaña electoral.

De repente parece que la campaña parlamentaria esta invisibilizada, aunque ahora está la franja televisiva. Como que la campaña presidencial se come a la parlamentaria, y es importante lo que será la conformación del Parlamento.

Siempre ha sido así. Ahora, si tú miras bien, los únicos candidatos al Parlamento que estamos asociados claramente a una candidatura presidencial somos los que estamos con Gabriel Boric. Estamos claramente juntos, en la campaña, juntos en las fotos, apoyándonos. Mantenemos nuestros símbolos, nuestros emblemas, y otros los esconden. En la derecha los candidatos van de un lado para otro, se descuelgan, y son muy pocos los que se atreven a fotografiarse con Kast y menos con Sebastián Sichel, y además no saben bien con quién fotografiarse. Por eso creo que está algo deslavada la campaña parlamentaria, sobre todo de los otros conglomerados. Como sea, hay campaña, muchas y muchos candidatos están desplegados, hay conocimiento de la gente, hay claridad de las candidaturas de Apruebo Dignidad y vinculadas a la candidatura de Boric. Ahora, yo percibo que hay un porcentaje de personas desencantadas de la política y que no votará, es un porcentaje alto, y también hay un porcentaje importante de indecisos, y hacia ellos estamos trabajando.

¿Usted dice que un objetivo de hoy en la campaña es apuntar a quienes no irían a votar y a los indecisos?

Hacia ellos debemos apuntar. Tenemos un amplio campo para crecer. Hay muchas personas que están tras los mismos objetivos nuestros, que no están en Apruebo Dignidad, y que se pueden sumar a nuestras posiciones y apoyarnos, y eso sería muy positivo para el país. Hay gente de centro, de izquierda, que ven que sus candidaturas ya no tienen mucho futuro, y ante esa disyuntiva lo mejor es que en este caso fortalezcamos la candidatura de Boric y también las de Apruebo Dignidad. Que además, esta es la única opción que puede competir contra la derecha en este momento.

¿Cómo va su campaña para el Senado? Porque es uno de los desafíos del Partido Comunista.

Es un desafío complejo y difícil. Lo he dicho desde el comienzo. He asumido esta candidatura con todo el entusiasmo y responsabilidad que he podido, he estado recorriendo toda la Región Metropolitana, que es muy grande, y en todas partes me va bien, no he encontrado rechazos, la gente escucha, se acerca, compartimos, he hecho una campaña de carácter popular, he estado con organizaciones sociales, pobladores, comités de sin casa, con adultos mayores, trabajadores, con las dueñas de casa, con clubes deportivos, con jóvenes, y he conocido más a fondo las realidades y los problemas en la Región Metropolitana. Pero hay que esperar la elección, yo veo entusiasmo y apoyo, pero veremos el día de la votación. Votan casi 5 millones de personas en la Región Metropolitana y es difícil saber si a uno le irá bien o no. Estoy haciendo todo el esfuerzo por salir adelante, sobre todo estando con la gente.

En lo que queda de la campaña presidencial de Boric, de las y los parlamentarios, de las y los consejeros regionales, ¿dónde hay que colocar los énfasis en estas tres semanas que quedan?

Mira, creo que cada candidata y candidato lo sabe. También lo creo de Boric. Hay que ver dónde concentrarse para captar votos, para convencer a los indecisos, ver las posibilidades donde hay un electorado que podría apoyarnos. Hay que estar en las calles, en las redes sociales, vinculándose a la gente. No todo lo podemos hacer por las radios porque significan costos altos, no todo por las redes porque también significan gastos, y creo que en esta recta final es muy importante el salir a la calle a conversar, a convencer.