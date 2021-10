Plantean apoyo laboral a personas con discapacidad

Redes







La idea es aumentar a 5% cuota de participación laboral para ciudadanos de ese sector de la población.

Valparaíso. 28/10/2021. En una reunión con organizaciones que representan a personas con discapacidad, el candidato a diputado por el Distrito 7, Luis Cuello, entregó su propuesta de avanzar hacia una cuota de inclusión de 5% en el ámbito laboral para este sector de la población.

La medida, que recoge demandas históricas de estas organizaciones, sería acompañada de un criterio de paridad de género con lo cual se buscaría, además de la reducción de la cesantía, fomentar una “cultura de la inclusión” reduciendo las brechas que se producen también en este ámbito.

Con respecto a la iniciativa, Luis Cuello explicó que esta propuesta “busca elevar el grado de participación en el mundo laboral de las personas con discapacidad subiendo del actual 1% que contempla la ley, a un 5% de reserva laboral en aquellas empresas con más de 100 trabajadores y también en los organismos del Estado”. Cuello agregó que con esto se busca “avanzar en reconocer el derecho al trabajo de las personas con discapacidad de forma real y efectiva”.

Francisco Silva miembro del Colectivo Nacional por la Discapacidad y ex candidato a constituyente y quién, además, habría participado en la elaboración de la propuesta, expresó que si bien valora la actual normativa de inclusión esta no estaría “exenta de mejoras” y apuntó: “Si se puede avanzar en aumentar los cupos aumentar la equidad en cuanto a la provisión de trabajos para personas con discapacidad hay que hacerlo y la propuesta de Luis, ciertamente, lo aborda”.

También presentes en la reunión Eduardo Acuña, vicepresidente de la Corporación Autismo de Viña del Mar, y Claudia Cortez, madre de un niño TEA, valoraron la propuesta en la medida que ayudaría a la estabilidad laboral de los niños una vez que terminen su etapa escolar. “Lo que por lo menos yo quiero es que mi hijo tenga una estabilidad laboral para siempre, no por unos seis meses, no que sea por un favor, sino que el desenvuelva en lo que él sabe, porque ellos aprenden y muy bien, porque son más detallistas y dedicados y eso me gustaría”, agregó Cortez.