Presentaron proyecto para detener industrias contaminantes

Redes







El Diputado Guillermo Teillier en conjunto con diputados y diputadas de Apruebo Dignidad, ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto “Muevan las industrias contaminantes” que permite la justicia ambiental en los barrios y fortalecer las facultades de los municipios para detener a empresas contaminantes.

Valparaíso. 27/10/2021. El proyecto de ley presentado por el diputado comunista Guillermo Teillier, junto a legisladoras y legisladores del conglomerado Apruebo Dignidad, entrega más facultades a las y los alcaldes de disponer el traslado de industrias, bodegas, depósitos, talleres o almacenamientos y abre una instancia de participación ciudadana en los municipios, que será requisito de validez de la resolución municipal que disponga el retiro de la industria.

El proyecto “Muevan las industrias contaminantes” que permite la justicia ambiental en los barrios y fortalecer las facultades de los municipios para detener a empresas contaminantes.

Teillier manifestó que se “propone legislar para contar con herramientas eficaces para hacer frente a los conflictos medioambientales ante industrias, empresas o emprendimientos que contaminan de diversas maneras a la comunidad. Actualmente los alcaldes tienen algunas facultades pero no son suficientes porque deben enfrentar esos casos en largos litigios que finalmente los pierden porque no tienen fondos ni todas las atribuciones. Los tribunales acogen los reclamos de las empresas privadas que se oponen a que los alcaldes puedan intervenir para que ellos rectifiquen su forma de producir para no contaminar o moverse a un lugar donde no causen problemas a la comunidad”.

La iniciativa busca salvaguardar la salud y vida de las personas. “Este proyecto introduce que es la comunidad la afectada y la comunidad es un sujeto que tenemos que defender y hacer valer sus derechos a vivir en un ambiente no contaminado”, expresó el diputado, que hoy es candidato a senador por la Región Metropolitana.

Según el Instituto de Derechos Humanos y su Mapa de Conflictos Socioambientales en Chile, a la fecha existen en el país 127 lugares que provocan afectación a las comunidades y al medioambiente. “Es una lucha larga y en la Región Metropolitana existen muchos puntos en conflictos, pero casi nunca obtienen la razón las personas que sufren las consecuencias de esa contaminación”. El parlamentario comunista también agregó que por lo general las empresas aducen que “como de los malos olores, o de los ruidos, o de las partículas no se muere la gente en el mismo momento, entonces no está causando daño”, sin embargo indica que las consecuencias las viven día a día. Teillier enfatizó que los alcaldes no tienen facultades para frenar estas instalaciones “y este proyecto ahora las introduce. Esperamos que se apruebe en esta Cámara de Diputados”, expresó Guillermo Teillier.

Firmaron el proyecto las y los diputados Marisela Santibáñez (PC), Karol Cariola (PC), Camila Vallejo (PC), Gonzalo Winter (CS), Boris Barrera (PC), Claudia Mix (C), Tomás Hirsch (AH), Carmen Hertz (PC) y Maite Orsini (RD).