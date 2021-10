Boric y los señalamientos de Provoste contra el PC

Redes







Equipo “El Siglo”. Santiago. 27/10/2021. “Me sorprende que uno de los partidos que fue más leales con la Presidenta (Michelle) Bachelet hoy día reciba ese tipo de comentarios por parte de un partido político que fue justamente el que torpedeó permanentemente las reformas de la presidenta Bachelet”.

Fue la respuesta del candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a las palabras de la senadora de la Democracia Cristiana (DC), Yasna Provoste, quien señaló, en tono polémico, que “el PC fue parte de la Nueva Mayoría siendo un partido pequeño…con Gabriel Boric es el partido hegemónico”.

Boric recordó que mientras las y los comunistas se esforzaron por cumplir el programa del segundo Gobierno de Bachelet, desde la DC “dijeron que no se habían leído el programa” para justificar el alejamiento del compromiso con la Nueva Mayoría y la segunda administración bacheletista. Ante eso, y en referencia a las palabras de Provoste, el candidato presidencial indicó que “entonces a mí esa cuestión me parece que es no hablar con la verdad”.

Además señaló que “nosotros somos un coalición amplia, diversa, donde está el Frente Amplio, el PC, la FRVS, miles de independientes a lo largo de todo Chile y que estamos creciendo y en esa línea nosotros nos vamos a mantener convocando para poder transformar Chile, sabemos que no somos suficientes, que le tenemos que poner más esfuerzo y más empeño”.

Respecto a que si las declaraciones de Provoste responden a un esquema anticomunista, Gabriel Boric sostuvo que “la gente está cansada de escuchar solo peleas entre nosotros, ‘soy anti algo’. Yo estoy a favor de terminar con la desigualdad en Chile, estoy a favor de terminar con las listas de espera en Chile, estoy a favor de otorgarle dignidad a los trabajadores de la pesca en Chile, no soy anti algo y si ellos quieren hacer la campaña en base a ese tipo de antípodas, no van a encontrar un interlocutor conmigo”.

También hace unos días, Yasna Provoste, ante diferencias con el PC por el proyecto de indulto a presas y presos de la revuelta social de 2019, y la postura de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI) de oponerse a ese proyecto, declaró que “cuando dos extremos me atacan es una señal”, lo que implicó otro tácito ataque a los comunistas.