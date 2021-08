“Lo más probable es que pasen Boric y Sichel” a segunda vuelta

Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, indicó que ese escenario es más real después del resultado de la ex Concertación en la consulta donde se eligió a Yasna Provoste. “Y hay que ver si en la segunda vuelta todos estos partidos de oposición que han declarado que no quieren un nuevo Gobierno de derecha, van a estar dispuesto a darle su apoyo a Boric”, recalcó.

Radio Nuevo Mundo (*). Santiago. 22/08/2021. El diputado y presidente del Partido Comunista, Guillermo Teillier, se refirió al futuro panorama electoral con miras a los comicios presidenciales de noviembre próximo, y también en relación a la articulación y movimiento de las diversas fuerzas políticas.

Para el parlamentario, el surgimiento de dos cartas a La Moneda al interior de la denominada Lista del Pueblo, es seguramente motivo de confusión en la ciudadanía, sin embargo, admitió la necesidad de mantener el dialogo con este movimiento social, tal como está ocurriendo al interior de la Convención Constitucional.

“En la Lista del Pueblo se ha producido una dispersión, parece un partido político que se hubiera dividido en tres partes, entonces creo que eso les quita fuerza, porque la ciudadanía creyó en un proyecto y ahora no se sabe cuál es el proyecto”, sostuvo.

Sin embargo, añadió que “nosotros tenemos buenas relaciones, y no estamos pensando que las va a ir mal, creemos que de alguna manera con ellos tenemos que avanzar, ellos tienen convencionales y ahí queremos avanzar con ellos”.

Teillier se pronunció además respecto a la consulta efectuada por la ex Concertación que definió a Yasna Provoste (de la Democracia Cristiana) como su candidata, señalando que estos sectores deben mirar con preocupación la baja participación en estos comicios, en donde ni siquiera su militancia activa concurrió en su totalidad a las urnas.

El presidente del PC sostuvo que “en el caso de la ex Concertación, o de la nueva Concertación, van a tener que remontar un resultado bastante flaco de participación, que no alcanzó siquiera a ser la suma de los militantes de los partidos. Es mucho menos del 10% de la votación que alcanzamos como Apruebo Dignidad en las primarias”.

Enfatizó que “no digo que estén derrotados, hay que considerar que fue una primaria convencional, sin el apoyo del Servicio Electoral, pero con todo quedó un sabor a poco”.

El timonel comunista comentó que los resultados de Unidad Constituyente reflejan que en una eventual segunda vuelta serán Sebastián Sichel por parte de la derecha, y Gabriel Boric, de Apruebo Dignidad, quienes compitan, debiendo primar un sentido de unidad en torno a la opción de de Boric para evitar así que la derecha esté cuatro años más en el Gobierno.

Comentó que “ojalá pasara Boric y la senadora Provoste a la segunda vuelta. Pero con el resultado de ayer, me da la impresión que lo más probable es que pasen Boric y Sichel. Por tanto, la posibilidad de no tener un Gobierno como el de (Sebastián) Piñera de nuevo -y Sichel es fiel representante de Piñera-, es que gane Boric. Y hay que ver si en la segunda vuelta todos estos partidos de oposición que han declarado que no quieren un nuevo Gobierno de derecha, van a estar dispuesto a darle su apoyo a Boric.

Finalmente , Guillermo Teillier advirtió que el surgimiento de la figura de José Antonio Kast, difícilmente puede amagar las posibilidades de Sichel, por lo que insistió en que el diálogo y dejar de lado las diferencias es esencial para conseguir un triunfo en diciembre de Gabriel Boric y con ello lograr la imagen de país que la mayoría desea.

(*)Medio colaborativo con El Siglo.